Ось і добіг кінця черговий навчальний рік. За традицією, він завершується святом Останнього дзвоника, яке у різних регіонах відбувається по-різному, однак набуває спільних рис. Більше патріотизму й українського, залучення нових символів й утвердження нових традицій — усе це побачив «Урядовий кур’єр», відвідавши святкування в кількох областях.

Тернопільщина. Під звуки суднової ринди

У ліцеї №6 імені Назарія Яремчука в Тернополі вже з десять років до святкувань підходять нестандартно. Спершу організували «Родинне вогнище», присвячене Першовересню. Зібралися всією великою шкільною сім’єю в лісовому урочищі. Тут були ігри, розваги, учні розклали вогнище, готували страву, до них приїхала автомашина з морозивом. Хлопці й дівчата, їхні батьки були в захопленні.

А три роки тому змінили формат проведення Останнього дзвоника та випускного. Свято назвали «Відпливають білі кораблі». Недалеко від ліцею синіми хвилями вабить Тернопільський став, на набережній якого й шикуються учні 8—11 класів на урочистий захід. Під час квесту школярі за допомогою казкових героїв шукали дзвоник, який має для них прозвучати. Це не просто дзвоник, а суднова ринда. Зазвичай у школі учнів кличе на урок або сповіщає про його закінчення мелодія «Червоної рути». Але тут, на пристані, лунає звук ринди. Але ще до тієї миті школярі закружляли у танці прощання, випускникам подарували живих маленьких каченят.

Відбулося й нагородження. Як каже директор школи Олександр Остапчук, прагнуть, щоб відзнак було якнайбільше. Тут кожну учнівську ідею та кожен рекорд заохочують фінансово. І діти заробляють упродовж року навіть тисячі гривень. Для учнів цьогоріч були і нагороди, і особливі подарунки. Для тих, хто прославив школу на олімпіадах, конкурсах, виготовили поштові марки з їхніми світлинами. Марку зареєстрували, нею можна скористатися за призначенням.

Випускників символічно проводжали у доросле життя на теплоході, який відчалив від набережної, де залишилися батьки, вчителі й інші учні під пісню незабутнього Назарія Яремчука «Відпливають білі кораблі». На середині Тернопільського ставу капітан судна кинув якір, і учні разом із класними керівниками протягом години розважалися і чаювали.

Для молодших школярів свято Останнього дзвоника теж не було у формі урочистої лінійки. Завчасу підготували цікавий сценарій із конкурсами й змаганнями.

Директор школи-ліцею №6 імені Назарія Яремчука Олександр Остапчук провів 25 майстер-класів чи не в усіх областях Україні, під час яких ділився досвідом проведення шкільних свят.

Луганщина. Другий випуск кадетів

Для 93 випускників Луганського обласного ліцею-інтернату «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» пролунав останній дзвінок. Це другий випуск ліцеїстів відтоді, як заклад переміщено до Кремінної. Якщо торік із 45 вихованців ліцею 36 вступили до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, то цього року вже всі випускники планують продовжити кар’єру військових. Тож привітання командувача ОС генерал-лейтенанта Сергія Наєва майбутні офіцери слухали дуже уважно: «Ви добрі сини українського народу, справжні воїни! Підступний ворог, який намагається показати, що він нібито сильніший за нас, глибоко помиляється. Сильніших за українців немає!»

Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, колишні випускники проходять службу у всіх родах військ та видах Збройних сил України, беруть участь в Операції об’єднаних сил. За підтримки обласної влади у закладі проведено капітальний ремонт, збудовано сучасні спальні приміщення, новий спортивний комплекс, стройовий плац, відновлено бібліотеку, а навчальні класи обладнано сучасними засобами. Подарунком закладу від Сергія Наєва став комплект супутникової антени.

Донеччина. Дітей тепер можна вивезти

Незадовго до закінчення в місцевих школах чергового навчального року жителі Приазов’я, на жаль, знову стали свідками порушення перемир’я з боку проросійських незаконних збройних формувань, які з гармат та мінометів обстріляли Талаківку. Цього разу обійшлося без потерпілих. Не секрет, чому у прифронтовій зоні традиційного Останнього дзвоника чимало батьків чекають з нетерпінням, бо з’являється змога нарешті вивезти звідси дітей: випускників — на навчання, а менших — на відпочинок у безпечніше місце.

Цьогорічного травня в Маріуполі із школами та вчителями попрощалися 1835 недавніх 11-класників і 3230 учнів 9 класів. Уже традиційно участь у святкових лінійках в навчальних закладах взяли керівники міської ради, які, вітаючи вчорашніх школярів, нагадували ще й про створені в місті нові можливості й перспективи для випускників. Там подбали про умови для переїзду сюди з окупованого Донецька трьох університетів, і молодь відтепер може обрати професію не тільки металурга, моряка чи філолога, а й управлінця, медика або стати поліцейськими.

До речі, учні тутешніх навчальних закладів останніми роками змогли ознайомитися зі службою правоохоронців. Приміром, у Маріупольській школі-інтернаті №2 навчаються учні, які переїхали сюди з обстрілюваної Мар’їнки, де від інтернату залишилися самі руїни. З 2014 року Головне управління Національної поліції України в Донецькій області взяло шефство над цією школою, і відтоді правоохоронці — завжди бажані гості для учнів та педагогів.

«Сьогодні випускники йдуть у зовсім інше життя, тому не бійтеся ставити перед собою мету і йти до неї, адже життя без неї втрачає сенс», — сказав на лінійці заступник начальника ГУ НП України в Донецькій області Артем Кисько.

А напередодні правоохоронці та фахівці ДСНС ретельно перевірили території шкіл, чи немає ймовірних загроз, і доклали зусиль, щоб ніщо не могло зіпсувати свята.

На жаль, вже через кілька днів після свята Останнього дзвоника на Донеччині подовжився список учнів, які розпрощалися і зі школою, і з життям. У місті Залізне Торецької міськради під час обстрілу з тимчасово окупованої території серед білого дня загинула 15-річна учениця ЗОШ №7 Торецька. Боєприпас вибухнув просто на подвір’ї приватного будинку, де саме перебувала дівчина.

Рівненщина. З лінійки — на дуобус

Для 1208 випускників Рівного, які вступають у самостійне життя, пролунав останній шкільний дзвінок. Кожна школа самостійно вирішує, як провести це свято. Начальник управління освіти міськвиконкому Василь Харковець висловлює таку позицію: «Вважаємо, що шкільні свята мають зберегти формат урочистих лінійок. Однак рекомендували директорам шкіл максимально обмежити їхній час, істотно скоротити виступи і нагородження». Далі хтось іде в кафе, хтось просто гуляє рідним містом і фотографується.

А ось на випускних вечорах є де фантазії розгулятися. Традиційно всі випускники йдуть урочистим маршем центром міста, а на майдані Незалежності їх вітають посадовці та батьки. Тут разом танцюють останній шкільний вальс. Віднедавна має попит серед випускників (не повірите!) дуобус, який придбало місто (він може їздити і як тролейбус, і як автобус). «Коли він був один, на креативний випускний записувалися на рік наперед, — каже Рівненський міський голова Володимир Хомко. — Тепер їх шість, тож проблему, вважайте, знято».

Сторінку підготували

Павло КУЩ,

Інна ОМЕЛЯНЧУК,

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»,

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»