Підтримка реформ, відбудови та відновлення нашої держави — таке завдання покладено на започатковану Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Програму для України. Про її старт стало відомо під час зустрічі Ради ОЕСР міністерського рівня в Парижі (Франція), до якої в режимі онлайн долучився Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він разом з генсеком ОЕСР Матіасом Корманном і міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі запустив цю програму в межах початкового діалогу щодо вступу України в ОЕСР. «Реалізація програми відкриє шлях до дорожньої карти щодо отримання членства в ОЕСР, тобто членства у клубі успішних країн. Плідна співпраця між Україною та ОЕСР зробить вагомий внесок у трансформацію нашої країни. Вдячний партнерам за непохитну підтримку», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

ОЕСР — міжнародна організація, що об’єднує 37 країн (серед них найбільш економічно розвинені — держави ЄС, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія). ОЕСР активно співпрацює з іншими державами, зокрема Україною, в межах спеціалізованих програм, міжнародних заходів. Мета ОЕСР — посилювати ринкову економіку країн-членів, розвивати вільні ринки, сприяти зростанню розвинених країн і тих, що розвиваються. ОЕСР не надає фінансування. Це місце дискусій, які допомагають урядам визначити стратегію виходу на угоди між країнами-членами, і їх реалізовуватимуть національні інституції чи в міжнародних домовленостях.

За словами Дениса Шмигаля, за останні пів року Україна досягла значного прогресу в поглибленні співпраці з ОЕСР: у лютому приєдналася до Робочої групи ОЕСР з питань хабарництва, а в березні в Києві відкрито Офіс зв’язку ОЕСР. В уряді розраховують, що Україні вдасться приєднатися до ОЕСР повноправним членом в осяжному майбутньому. А це означає нові інвестпроєкти, нові іноземні компанії на українському ринку та вищі стандарти життя.

Матіас Корманн переконаний, що програма, яка стартувала, допоможе наблизити Україну до стандартів ОЕСР, допоможе під час вступу України до ЄС. Упровадження програми координуватиме в Києві спеціалізована команда в Офісі зв’язку між ОЕСР та Україною.