Середнього класу в нашій країні зовсім мало, а звідси й різні проблеми. Між тим щороку ринок праці лише у Вінницькій області поповнюється 25 тисячами молодих людей. Цікаво: вони конкуренти тим, хто має робочі місця, чи ресурс? Очільники області переконані, що то є великий ресурс, який треба ефективно використати з розвитком підприємництва.

Пріоритети визначили

В області напрацювали план побудови нової системи стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. І в першу чергу — задля створення нових робочих місць. «Ідеться про конкретні механізми, які дадуть результат в найближчій перспективі. Обласна програма сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, зокрема, передбачає впровадження нового механізму компенсації відсоткових ставок суб’єктам малого бізнесу, які пройдуть конкурс, щоб стимулювати їх брати кредити і відповідно створювати нові робочі місця. Механізм компенсації становитиме 100% облікової ставки Національного банку для позичальника, але не більше 100 тисяч гривень, що буде слугувати потужним чинником для суб’єктів малого бізнесу», — зазначив голова обл?держадміністрації Валерій Коровій.

Нещодавно під час регіонального форуму «Успішний розвиток бізнесу — запорука економічного зростання регіону» представники місцевої влади, банків та підприємців предметно говорили, що треба зробити у сфері малого і середнього бізнесу для створення нових робочих місць. Сьогодні спостерігаємо пожвавлення кредитної активності, і цілком доречно кілька підприємців поділилися досвідом, як вдало започаткувати власну справу, взявши кредит у банку. Хтось із них відкрив піцерію, хтось налагодив перероблення сільськогосподарської продукції, у такий спосіб було створено робочі місця. Характерно, що банки на своїх рекламних прожектах, які роздали учасникам форуму, написали мобільні телефони і прізвища своїх працівників, до яких слід звернутися з питань кредитування. Це свідчить про їхню зацікавленість у співпраці. «ПриватБанк візьме безпосередню та активну участь в реалізації регіональної програми підтримки малого бізнесу. Інструмент ефективного вирішення проблем у банку є», — запевнив директор регіонального управління «ПриватБанку» Віталій Лукашенко.

Саме збільшити значущість малого і середнього бізнесу в житті краю є метою відповідної обласної програми на 2017 рік. Вона містить комплекс заходів, спрямованих на поліпшення регуляторного середовища, фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку, ресурсно-інформаційне забезпечення, підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва. Наприклад, передбачають запровадження механізму часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців та ярмарків кредитів із галузевого спрямування. Зі слів директора департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимира Мережка, наступного року буде надано фінансову підтримку на реалізацію не менше 20 інвестиційних проектів, зросте кількість малих підприємств, збільшать надання ними послуг і виробництва продукції та зменшать рівень безробіття. Планують створити 8 тисяч нових робочих місць.

Місцеві бюджети підставлять плече

Регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва фінансуватимуть з обласного бюджету. Так як відбувається бюджетна децентралізація і значну частину фінансових ресурсів акумульовано на рівні місцевого самоврядування, обласна влада розраховує на підтримку бюджетів міст обласного значення, органів місцевого самоврядування.

Справді, тепер кожна громада безпосередньо зацікавлена в розвитку своєї території, а, значить, і надасть інструменти тим, хто хоче поповнити лави підприємців. За приклад тут є досвід країн ЄС, в економіці яких малий і середній бізнес відіграє провідну роль. Наприклад, в економіці Швейцарії його частка становить 50%, що є стабілізуючим фактором.

Місто Вінниця, де за підтримки Швейцарії здійснено та реалізують проекти, орієнтується на досвід цієї та інших країн зі сталою економікою. У вінничан є багато цікавих ідей, і вони готують нову програму розвитку малого і середнього бізнесу на 2017-2018 роки, яку запропонують у першому кварталі наступного року. «У неї закладаємо кращу світову практику, щоб створити конкурентне спроможне європейське середовище для малого і середнього підприємництва. Для цього на наступний рік передбачили 3,7 мільйона гривень. Ланка постачання талантів від освіти до малого бізнесу і частка малого бізнесу в економіці міста є великим пріоритетом для нас», — запевнив заступник Вінницького міського голови Владислав Скальський. Він навів приклад успішного ведення бізнесу за підтримки міської влади. Так, завдяки роботі міського центру підтримки інновацій і підприємництва за рік здійснено понад сотню важливих заходів.

Насамкінець зауважимо, що в області спостерігаємо позитивну динаміку з розвитку малого підприємництва. Дедалі більше краян прагнуть започаткувати власну справу, щоб бути успішними на своїй землі.

ДОВІДКА «УК»

На Вінниччині працюють майже 72 тисячі одиниць малого і середнього підприємництва. З них понад 60 тисяч становлять фізичні особи-підприємці, приблизно 10 тисяч — малі підприємства, майже 2 тисячі фермерських господарств та 462 середні підприємства. У малому підприємництві області зайнято понад 180 тисяч осіб, що становить 4-ту частину її фізично активного населення. За 9 місяців цього року надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого підприємництва в порівнянні з 2015 роком зросли на 44% і в загальних обсягах надходжень становлять майже 30%.