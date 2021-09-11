Чесність. Непідкупність. Активний об’єктивний громадський контроль. Усе це серед характеристик вільної від корупції держави. Цивілізовані країни прагнуть цього еталона, але стовідсотково жодна досі не звільнилася від корупції. Позаторік за результатами Індексу сприйняття корупції (СРІ) антикорупційний рейтинг очолювали Нова Зеландія і Данія (по 87 балів), у Фінляндії було 86, у Швейцарії, Сінгапуру і Швеції — по 85. Україна посідала в рейтингу 126 місце з 30 балами. За підсумками СРІ-2020, наша країна мала 33 бали зі 100 можливих та посідала 117 місце зі 180 країн. А розпочинала Україна антикорупційну реформу з показниками СРІ-2014 у 26 балів і була на 142 місці серед 175 країн.