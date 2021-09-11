Вакцинованих українців локдауни не обмежуватимутьІз настанням осені спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Зростає кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 і тих, хто потребує госпіталізації. Задля унеможливлення жорстких локдаунів слід діяти на випередження. Уряд повертається в режим регулярних засідань Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І вже найближчими днями відбудеться таке засідання, де розглядатимуть питання про встановлення «жовтого» рівня епідемічної безпеки по всій країні. Про це під час засідання КМУ повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.