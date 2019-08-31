Підготовка закладів освіти Харківщини до нового навчального року стала іспитом для місцевої влади. Яку оцінку вона отримала?

Перше вересня ось-ось постукає у двері. І якщо для першокласників це свято першого дзвоника, а для старших школярів довгоочікувана зустріч із друзями, то для дорослих початок нового навчального року — іспит на спроможність забезпечити дітлахам гідні сучасні й комфортні умови для навчання. І звісно, вагомим критерієм в оцінюванні результативності впровадження реформи освіти на місцях. Ця відповідальність влади в моральному й соціальному плані стає в кілька разів більшою, коли йдеться про підготовку шкіл з інклюзивним навчанням.

Почуватися рівним серед рівних

Інклюзивне навчання на Харківщині запроваджують з 2016 року, і область фактично стала піонером інклюзивної освіти в Україні. А в самому обласному центрі школу №124 ще в 2011 році було адаптовано для навчання дітей з інвалідністю в загальному середовищі. Школу і територію навколо неї повністю облаштовано для пересування візочників і заїзду інватаксі. Нині середню освіту в місті інклюзивно здобувають понад 1000 учнів, але школа №124 залишається флагманом у цьому напрямі.

У 22 рази збільшилася кількість шкіл, де створено можливість навчатися для дітей з особливими освітніми потребами, і в області.

«У закладах дошкільної освіти кількість інклюзивних груп збільшилась у 23 рази, в них дітей — у 33, — розповіли у департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації. — Інклюзивною освітою охоплено 571 учня у 400 класах 198 закладів загальної середньої освіти, функціонує спеціальний клас. У 65 інклюзивних групах 46 закладів дошкільної освіти навчаються 114 дітей».

Працюють 29 інклюзивно-ресурсних центрів. Восени відкриють Великобурлуцький інклюзивно-ресурсний центр, який розмістився на першому поверсі адміністративної будівлі відділу освіти райдержадміністрації. Нині коштом місцевого бюджету тут проводять капітальний ремонт.

«Встановили міжкімнатні перегородки і двері, поштукатурили стіни, залили бетоном підлогу, замінили електромережу, підвели комунікації», — повідомила заступниця голови Великобурлуцької РДА Тетяна Нестайко.

Директорка Великобурлуцького інклюзивно-ресурсного центру Ольга Канівець зазначає: «На нове приміщення з нетерпінням чекають фахівці центру і його відвідувачі — діти з особливими освітніми потребами та їхні батьки. На обліку в центрі перебувають семеро дітей, проте, за оцінками фахівців, кількість учнів збільшуватиметься».

Освітні новації Чугуєва

Щоб освіта дітей з особливими освітніми потребами була якісною і необтяжливою, в закладах загальної середньої освіти Харківської області створено 24 ресурсні кімнати і 25 медіатек. Такий підхід цілком поділяють і в Чугуєві, де облаштуванню ресурсних кімнат і медіатек надають особливої уваги. Можливо, ще й тому, що міський голова Галина Мінаєва разом з однодумцями вже не перший рік стала своєрідним провідником ідеї інклюзії у рідному місті.

За словами Галини Мінаєвої, щороку збільшується кількість дітей в інклюзивних класах і групах закладів освіти Чугуєва. Торік 19 дітей з особливими освітніми потребами було охоплено інклюзивним навчанням, 13 — індивідуальним, відкрито 14 інклюзивних класів у шести школах, у двох закладах дошкільної освіти функціонували три інклюзивних групи для шести дітей та дві спеціальні для 35 дітей, введено сім посад асистента учителя, три посади асистента вихователя, на волонтерських засадах працюють асистенти дитини.

Цього навчального року очікують на 28 учнів з особливими освітніми потребами, яких буде охоплено інклюзивним навчанням у школах, і 10 — у дитячих садках. А у наступні три роки у школи міста прийдуть ще 30 дітей з особливими освітніми потребами, з них 20 — з інвалідністю.

На думку енергійної й активної у справах та впровадженні новацій керівниці Чугуєва, щоб діти почувалися комфортно в інклюзивних класах, слід готувати і їх самих, і батьків та батьків інших учнів класу і школи. Задля цього в Чугуєві постійно у різних формах ведуть роз’яснювальну роботу.

Для допомоги та психолого-педагогічного супроводу навчання дітей з інвалідністю торік рішенням сесії Чугуївської міської ради було створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Чугуївської міської ради. ІРЦ обладнано сучасними меблями, комп’ютерною технікою, мультимедійною дошкою і проєктором, є меблі для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Повністю укомплектовано кабінети психолога, дефектолога-логопеда, ресурсну кімнату, в якій виокремлено три осередки: зони соціально-побутового орієнтування (обладнано побутовою технікою для практичних занять з дітьми), релаксу і ресурсний клас.

«За цей час було проведено комплексне вивчення 150 дітей, з них із Чугуєва — 88. Іншими тимчасово підопічними фахівців ІРЦ стали діти із сусідніх районів області та самого Харкова», — розповіла Галина Мінаєва.

За словами міського голови, для всіх дітей з особливими освітніми потребами організовано відповідне навчання, дітям надають корекційні послуги спеціалісти ІРЦ та педагоги закладів освіти. Заняття проходять у закладах освіти на базі ресурсних кімнат, удома та в приміщеннях ІРЦ.

Робота з дітьми з особливими потребами в Чугуєві не обмежується лише діяльністю інклюзивно-ресурсного центру. В навчально-виховному комплексі №6 імені тричі Героя Радянського Союзу І.М. Кожедуба Чугуївської міської ради, де 453 учні, для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту створено два класи з інклюзивною формою навчання: 1-Б та 8-Б. У навчальному закладі функціонує ресурсний клас для потреб інклюзивної освіти, де корекційні педагоги проводять роботу з розвитку загальної та дрібної моторики, тактильних і колірних відчуттів, навчання саморегуляції емоцій і поведінки, зняття психоемоційного, м’язового і фізичного напруження, активно використовуючи спеціалізоване навчальне обладнання.

У НВК №6 та №8 функціонують ресурсні кімнати завдяки перемозі в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» Харківської обласної ради та у проєкті Європейського Союзу «Посилення ролі місцевих громад у прийнятті рішень щодо надання соціальних послуг». У них встановлено спеціалізоване обладнання, що допомагає особливим дітям адаптуватися до навчання та виховання і робить цей простір інклюзивним і безпечним для дитини.

Одним із практичних підсумків організації інклюзивного навчання в Чугуєві, на думку Галини Мінаєвої, можна вважати те, що ученицю НВК №8 переведено з інклюзивної форми навчання на загальноосвітню, двоє учнів переведено з індивідуального навчання на інклюзивне, а ще двом було рекомендовано припинити супровід асистента вчителя.

Щодо підготовки до 1 вересня міський голова запевнила: і школи з інклюзивною освітою, й інші навчальні заклади фактично на 100% готові прийняти вихованців. Хіба що в сьому школу довозять обладнання.

Не залишилися осторонь і громади

Особлива увага до підготовки шкіл з інклюзивними класами до початку нового навчального року аж ніяк не свідчить про те, що інші освітні заклади області були обділені увагою місцевої влади. Принаймні, такий висновок можна зробити з показників готовності шкіл до 1 вересня.

За словами заступника голови ХОДА Анатолія Бабічева, область активно підтримує реформування в галузі освіти.

«Ми плідно попрацювали. Дуже добре в підготовчих заходах нас підтримали держава та обласний бюджет. На Харківську область було передбачено державну субвенцію обсягом 280 мільйонів гривень — на Нову українську школу, предметні кабінети, спортивні майданчики, комп’ютерні класи, перепідготовку вчителів. Таких сум ніколи не було. Мали всі можливості, щоб підготуватися до нового навчального року», — зазначив Анатолій Бабічев.

Його слова підтверджує те, що Харківщина увійшла до дев’яти областей, які майже на 100% забезпечили перші класи за стандартами Нової української школи. Більшість оновлених закладів освіти вже готові привітно зустріти своїх юних господарів та вчителів.

Для нинішнього підготовчого періоду характерною особливістю у краї стало забезпечення шкіл максимально можливими зручностями й новітнім комп’ютерним обладнанням. Як розповіла директорка департаменту науки і освіти ХОДА Лариса Карпова, для 721 першого класу шкіл області закуплено 5942 сучасні комплекти учнівських парт, 152 комплекти меблів для вчителя, 1393 одиниці інших видів меблів, 915 одиниць комп’ютерного обладнання та 159 429 одиниць дидактичних матеріалів.

Новими засобами навчання, комп’ютерним обладнанням забезпечено 44 навчальних кабінети природничо-математичного напряму. На школярів чекають українськомовні дидактичні матеріали для 324 кабінетів природничо-математичних предметів. Оснащення кабінетів триває.

У підготовці до нового навчального року активну участь узяли громади Харківщини, що дало змогу залучити кошти бюджетів усіх рівнів та придбати для шкіл 626 персональних комп’ютерів. Оскільки ще всі можливості не вичерпано, планують до завершення року придбати ще 862 ПК. Безперечно, в області подбали й про підключення усіх закладів загальної середньої освіти до інтернету.

Заплановано придбати 20 шкільних автобусів, з них 12 обладнаних спеціальними місцями для дітей з особливими освітніми потребами за кошти державного, районних бюджетів і селищних рад. На сьогодні за кошти районних бюджетів чотири райони області та об’єднана територіальна громада придбали шість шкільних автобусів. Подбали на Харківщині і про дороги, якими підвозитимуть учнів до шкіл.

«Передовсім тривають роботи на шкільних маршрутах, — повідомив директор ДП «Дороги Харківщини» Ігор Турченко. — Порівняно з 2018 роком обсяг робіт, проведених на шкільних маршрутах, становить 180%. Насамперед це ямковий ремонт, заміна знаків і нанесення розмітки».

На школярів чекають закуплені до нового навчального року інтерактивні дошки, нові та реконструйовані стадіони, відремонтовані у багатьох закладах їдальні і ще багато змін. Віриться, на краще. А найбільш об’єктивну і критичну оцінку владі у підготовці до початку занять поставлять школярі вже після перших уроків.

А ТИМ ЧАСОМ

У Сєверодонецьку відкрито дитячий садок для особливих дітей

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. З 1 вересня ясла-садок №43 «Веселка» розпочне роботу з малюками. Майбутні господарі дитячого закладу вже відвідали всі його кімнати та ігрові майданчики під час урочистостей, пов’язаних із закінченням відбудови споруди, що простояла майже тридцять років без роботи.

Тепер тут усе, як в інших сучасних дитячих закладах: утеплено фасад і підлогу та впорядковано територію з ігровими павільйонами, є нове обладнання, меблі та сантехніка, інтерактивні дошки та комп’ютерна техніка — сучасні малята швидко її освоюють. Але як стверджують у Сєверодонецькій міській раді, саме в цьому дитячому садку буде багато дітей з особливими потребами (інклюзивні групи). Тож тут передбачено два пандуси для центрального входу і виходу на ігрові майданчики, облаштовано веранди та спеціальні внутрішні дворики у разі поганих погодних умов, установлено досить широкі двері. А для формування толерантного товариства дітей, батьків, персоналу дошкільного навчального закладу створено спеціальні кімнати спілкування та психологічного розвантаження, кімната лікувальної фізкультури.

Як повідомляє пресслужба Сєверодонецької міської ради, дошкільний навчальний заклад №43 «Веселка» розраховано на 14 груп загальною чисельністю 260 дітей, а в разі перевантаження може прийняти 320. Педагогічний та обслуговуючий персонал налаштований на реалізацію всіх інноваційних методик дошкільного виховання на сучасному рівні. Відбудова закладу стала можливою завдяки ДФРР, місцевому бюджету та коштам благодійників.