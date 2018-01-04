На підконтрольній Україні території Луганської області виробничу діяльність здійснюють 438 промислових підприємств. Тільки шість із них — великі.

Обсяг реалізованої промислової продукції за підсумками 2017 року очікується на рівні 22,2 мільярда гривень. Темпи приросту обсягу виробленої промислової продукції лишаються зниженими.

За підсумками 2017-го очікується вливання в економіку області понад 2,96 мільярда гривень капітальних інвестицій. Головним джерелом фінансування залишаються власні кошти господарюючих суб’єктів: переважно їх використовують на оновлення виробничих фондів, модернізацію, технічне переозброєння та реконструкцію. Але на 18,7% зросте загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області.

Такі ось економічні прогнози. «Критичну точку в розвитку економіки Луганщини ми вже подолали», — вважає директор обласного департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Сергій Медведчук. Але, за його словами, викликів ще багато.

Блокада Донбасу вдарила по краю

«Не варто приховувати, що ситуація в нас дуже складна. Індекс промислової продукції, за результатами року, за нашими прогнозами, становитиме 78 відсотків. Це зниження показника порівняно з позаминулим роком, — каже він. — Значною мірою це можна пояснити так. Якщо в статистиці 2016 року ми також враховували показники підприємств, які розташовані на тимчасово окупованій території, але були перереєстровані в Україні, сплачували податки та всі обов’язкові відрахування в бюджет країни, то тепер цього вже немає. Власне, як і великих сум податків. Негативний вплив загалом на економіку області спричинила політична акція «Блокада Донбасу». Через дії учасників блокади ми втратили, як мінімум, півмільярда податків. Звернулися до центральної влади з проханням компенсувати області такі проблеми, але рішення досі немає».

Проте життя не зупиняється. Зараз вектор розвитку краю змінився кардинально, насамперед через необхідність відновлювати об’єкти критичної інфраструктури, які зазнали руйнувань у результаті бойових дій.

«Ми з промислової області, яка входила до п’ятірки економічно найбільш розвинених у країні, перетворилися на аграрну. В певному сенсі це сталося через те, що внаслідок проведення АТО втрати в аграрному секторі Луганщини незначні — всього 12% потужностей залишилися на тимчасово окупованій території. А ось якщо говорити про промисловість, тут ситуація інша. Слід зазначити, що в нас усі промислові об’єкти в приватній власності. І я не відкрию секрету, коли скажу, що, наприклад, успішна робота сєверодонецького «Азоту» лежить у політичній площині, — підкреслює Сергій Медведчук. — Інша велика проблема: усі промислові підприємства регіону — старої формації, енергозатратні. За ситуації, в якій нині перебуває область, ми на енергетичному острові — це неприпустимо. Та й у майбутньому ці проблеми доведеться розв’язувати. Ніхто не вкладатиме інвестиції в промислове виробництво, якщо не знатиме, куди збувати вироблену продукцію. А ціна такої продукції безпосередньо залежить від енерговитрат».

Де облаштувати сонячні батареї

На думку Сергія Медведчука, розв’язати проблему енерговитратності промислових підприємств області допоміг би перехід на сучасні енергоощадні технології. Голова Луганської ОДА відвідав Канаду й там провів переговори про створення, як мінімум, трьох установок сонячних батарей на Луганщині.

«У межах цієї роботи оглядаємо та аналізуємо майданчики, які можна запропонувати канадським інвесторам», — розповідає директор обласного департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму.

Наприклад, є промисловий майданчик колишньої «Лиссоди». Він дуже привабливий, оскільки там зберегли інфраструктуру та комунікації. Хоч нині це зруйнована територія. Здавалося б, саме те, що треба для будівництва сучасного підприємства.

«Але щодо освоєння цієї ділянки є кілька підводних течій. Земля належить громаді міста. А ось споруди свого часу викупила російська компанія, — уточнює Сергій Медведчук. — Будинки зруйновано, їх фактично немає, тільки купи битої цегли. Але ця купа каміння належить тим, хто свого часу оформив право власності на споруди. Необхідність виконання закону про приватну власність ніхто не скасовував, незважаючи на те, що перебуваємо в стані війни з цією країною».

Та, можливо, ця проблема типова не лише для однієї області, яка воює? І тут могла б допомогти законодавча ініціатива народних обранців.

Стратегія заради майбутнього

Торік улітку на Луганщині було розроблено та ухвалено Стратегію розвитку області до 2020 року. Автори концепції спираються на те, що протягом останніх двох років в області відбувалося різке погіршення соціально-економічної ситуації, а це призвело до суттєвого погіршення життя людей.

Аби подолати негатив, було розроблено систему стратегічних (4) та оперативних цілей (10) і завдань (33), що має забезпечити міцну основу для подальшої роботи. З огляду на новий вектор розвитку краю основні зусилля спрямують саме в аграрний сектор.

«Політика області на сьогодні — створення малих та середніх підприємств з вирощування та перероблення сільгосппродукції. На це націлено грантівські проекти, що працюють нині на Луганщині, — підкреслює Сергій Медведчук. — Але зараз обговорюємо подальшу співпрацю з міжнародними донорами, які пропонують допомогу не на етапі започаткування власної справи, а таку, що спрямована на надання безпосередньої фінансової підтримки».

Слід зазначити, що протягом двох минулих років іноземні гроші надавали переважно на розвиток особистих домогосподарств. І багато хто з мешканців краю скористався цією можливістю. Нині ведуть переговори про те, що Луганщині потрібні проекти зі створення кооперативів, малих та середніх підприємств.

«Окрім державних та міжнародних програм, область запускає два проекти підтримки підприємців. По-перше, це часткова компенсація за рахунок обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами для малого і середнього бізнесу. Яким він буде, залежить від самого проекту. Наприклад, якщо в проекті заплановано створення робочих місць, придбання основних засобів виробництва, впровадження сучасних технологій, то можливе й повне погашення відсоткової ставки за кредитом», — пояснює Сергій Медведчук.

Другий проект — це надання фінансової допомоги підприємцям за рахунок коштів обласного бюджету. «Але той, хто їх отримає, повинен знати не тільки свої права, а й обов’язки», — наголошує директор департаменту. І резюмує, що потрібні розумні та відповідальні люди. Якщо вдасться втілити ті ідеї, що обговорюють в області, хоча б на п’ятдесят відсотків, то буде порядок і добробут.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»