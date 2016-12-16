Вони як ніхто інший відчувають результати дерегуляції та зменшення адміністративного тиску на бізнес

Із робочою поїздкою на Тернопільщину та Івано-Франківщину Президент Петро Порошенко відбув одразу ж після вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Спершу в райцентрі Чортків на Тернопіллі за його участю було відкрито нове підприємство «СЕ Борднетце-Україна» — виробник кабельно-провідникової продукції для концерну «Фольксваген».

Ця подія стала знаковою для області та країни загалом. Від глибокого економічного спаду й відбиття військової агресії на Донбасі до перших паростків зростання реального сектору. Саме такий шлях здолала наша країна за останні 14 кварталів. Відчувають це й іноземні інвестори, які потроху почали повертатися на наші терена, голосуючи власними коштами, спрямованими на їхній розвиток.

Відкриття нового заводу, де об’єднано потенціали українських виробників, німецьких та японських інвесторів, — яскравий приклад взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами, а також свідчення сприятливого ділового клімату в області.

«Замість того, щоб брати кредити, які треба повертати, слід залучати інвестиції, що створюють нові робочі місця, дають податки, нові технології. Відкриття цього виробництва — запорука й ознака успіху України», — наголосив Петро Порошенко.

Принциповий для держави розвиток подібних підприємств у таких містечках, як Чортків, що слугує прикладом реалізації політики децентралізації. Місцеві громади вона забезпечує значною частиною коштів для їхніх потреб.

На чортківській філії заводу «Борднетце-Україна» вже відкрито п’ять сотень робочих місць. Улітку наступного року планують завершити другу чергу, ввести в експлуатацію виробництво електронного й електричного устаткування для автотранспортних засобів. Це забезпечить робочими місцями ще півтори тисячі жителів Тернопільщини.

Спілкуючись із трудовим колективом підприємства, Петро Порошенко докладно розповів про останні рішення уряду, зокрема щодо підвищення показника мінімальної заробітної плати вдвічі. Такі кроки не лише підвищать соціальні стандарти, а й забезпечать збільшення надходжень до Пенсійного фонду та місцевих бюджетів.

Прижилися новітні технології

Побував глава держави й у фермерському господарстві «Гадз», розташованому в селі Трибухівці, взявши участь у відкритті його нових виробничих потужностей — церемонії запуску нового холодильного комплексу.

Гідом глави держави був керівник підприємства, прізвищем якого й названо господарство. Петро Гадз провів Президента в цех із виробництва й добору саджанців фруктових дерев і цех, де зберігається готова продукція.

«Приємно бути серед людей, які в ці часи роблять усе можливе, щоб інвестувати в майбутнє України, у виробництво, все можливе для забезпечення внутрішнього ринку та експортних можливостей за технологіями, яких раніше в Україні не існувало», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Нині у країні створюються можливості й умови для роботи підприємців. А розвиткові цього фермерського господарства сприяли українські підрядники та постачальники обладнання. «Українці будують, монтують, вирощують і споживають», — підкреслив Президент, додавши, що продукція підприємства, фрукти та саджанці експортують до багатьох країн, зокрема європейських.

Поліпшенню інвестиційного клімату й умов праці для підприємців сприяли дерегуляційні заходи й реформи, переконаний Президент. Тож їх буде продовжено заради подальшого поліпшення інвестиційного клімату. «Не збираюся зупинятися. Ми рішуче продовжуватимемо кроки у боротьбі з корупцією, залучатимемо іноземних інвесторів, бо це досвід нових технологій», — констатував Президент. І пообіцяв докладати максимум зусиль для підтримки таких підприємств.

Роки дорожнього будівництва

Неабияку увагу приділяє влада й реконструкції автошляхів. На Івано-Франківщині Петро Порошенко на власні очі побачив, як проводять роботи на ділянці Стрий — Мамалига траси Н-10.

«Будівництво доріг — один із магістральних напрямів останніх двох років. Ключова цифра, яка сьогодні має звучати, що у 2016 році ми ввели в експлуатацію за кілометражем доріг удесятеро більше, ніж торік, — звернувся Президент до профільного міністра. — Підтримую вашу ініціативу щодо забезпечення контролю та якості виконання робіт, контролю вартості одного кілометра дороги».

Так само позитивно він сприймає ініціативу парламентської коаліції та уряду про збільшення на 15—20 мільярдів гривень видатків у бюджеті 2017 року на дорожнє будівництво. Тож він не має жодних підстав сумніватися в тому, що 2016 і 2017 роки увійдуть в історію України як роки дорожнього будівництва.

Між областями може бути проведено змагання з ефективності використання коштів на дорожнє будівництво. Сприятиме цьому й забезпечення аудиту ефективності витрачання коштів.

Петро Порошенко наголосив на важливості залучення українських виробників, підрядників та працівників до реконструкції та будівництва доріг. Він закликав громадськість активніше долучатися до контролю за якістю виконання робіт і використання державних коштів.