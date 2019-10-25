Президент Володимир Зеленський під час закордонних візитів не втомлюється закликати іноземний бізнес інвестувати в Україну, наголошуючи, що наша держава має величезний потенціал для розвитку й працює над поліпшенням інвестиційного клімату. І ось з’явився новий аргумент, який глава держави зможе використовувати для мотивації закордонного інвестора: підвищення позиції України одразу на сім пунктів у рейтингу Doing Business-2020. Тепер наша держава 64-та серед 190 країн.
Рейтинг Світового банку Doing Business — підсумок щорічного дослідження, що оцінює простоту ведення підприємницької діяльності за десятьма показниками. Оцінюють фактичне використання на практиці нормативних актів, які стосуються діяльності малих і середніх підприємств. Порівнюють умови регулювання підприємницької діяльності між країнами, що мотивує їх до ефективнішого регулювання і створює орієнтири для проведення реформ.
Отже, дослідження вказує на проблеми, які гальмують розвиток бізнесу, і визначає їхню причину, а також містить рекомендації для реформаторів. Рейтинг формується з 2003 року.
З 2018-го дані щодо рейтингу Doing Business на наступний рік готують за станом на 30 квітня, а публікують наприкінці жовтня поточного року. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business — важливий сигнал для інвесторів, які визначаються з інвестуванням у ту чи ту країну.
Згідно з даними звіту Світового банку, цьогоріч Україна поліпшила свої показники за шістьма з десяти індикаторів, які враховують під час складання рейтингу, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. Найбільшого прогресу Україна досягла в компоненті «Захист міноритарних акціонерів», відкривши інформацію про кінцевих вигодонабувачів, і в компоненті «Отримання дозволу на будівництво», усунувши вимоги до найму незалежного проєктанта й інженера технагляду та запровадження подання повідомлень онлайн, а також зменшивши вартість дозволів на будівництво в межах Києва.
На підвищення позиції в рейтингу вплинули позитивні зміни за такими компонентами: «Підключення до електромереж» — спрощено підключення до електромереж, впорядковано технічні умови, впроваджено географічну інформаційну систему, поліпшено надійність електропостачання — запроваджено механізм компенсації відключення; «Міжнародна торгівля» — спрощено вимоги до сертифікації окремих промислових товарів; «Реєстрація майна» — підвищено прозорість системи управління земельними ресурсами та спрощено реєстрацію майна; «Доступ до кредитів» — поліпшено доступ до кредитної інформації через створення Національного реєстру кредитів у Національному банку України.
Коментар Прем’єр-міністра Олексія Гончарука у фейсбуці щодо підсумків рейтингу:
«Що це означає? Це позитивний сигнал для українських підприємців та «зелене світло» для іноземних інвесторів. І це лише початок! Ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому — закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції. Упевнений, що такими темпами наша держава шляхом успішних реформ стане магнітом для інвестицій вже найближчим часом. Попереду ще багато роботи. Все буде добре».
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»