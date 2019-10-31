Враження від міжнародного інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine, який відбувся цього тижня в Маріуполі, ще довго відчуватимуться в суспільстві, а зустрічі з інвесторами та укладені угоди сприятимуть омріяному економічному зростанню. Під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію наголошено, що цьогоріч Україна вперше стане найбільшою країною операцій ЄБРР. Інвестиції банку в Україну сягнули мільярда євро, що стало рекордом за п’ять років. Обговорено й нові проєкти ЄБРР, спрямовані на розвиток регіональних доріг. Інвестиції становитимуть понад 300 мільйонів євро.

Зустрівся глава держави і з віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації Джорджиною Бейкер, директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен і керівником регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні, Білорусі та Молдові Джейсоном Пеллмаром.

Він подякував МФК за реалізацію транспортного проєкту в Маріуполі, висловивши сподівання, що подібні проєкти з’являться в інших містах. «Наша ідея — почати розвиток з Маріуполя. Саме тому інвестиційний форум відбувається на сході України. Місто, яке колись звільняли, може стати справді європейським», — цитує Офіс Президента слова глави держави.

У місті відкривається проєктний офіс Європейського Союзу, який реалізовуватиме дві програми: з децентралізації та боротьби з корупцією. Це лише частина підтримки, яку надає ЄС східним регіонам України, заявив Володимир Зеленський. Обидві ці програми мають велике значення для розвитку бізнесу та залучення інвестицій.

А ще між Міністерством інфраструктури, Укрзалізницею та ЄБРР підписано Меморандум про взаєморозуміння. Він передбачає співпрацю сторін для підготовки IPO АТ «Укрзалізниця».

«Підготовка первинного розміщення акцій Укрзалізниці — важливий сигнал для світової спільноти про готовність України до реформи державної компанії-монополіста. Укрзалізниця — перша українська державна компанія, яка планує вийти на зарубіжний фондовий ринок і так підвищує інвестиційний імідж країни», — заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Ідеться про доступ Укр­залізниці до капіталу широкого кола інвесторів, поліпшення ліквідності компанії, можливість отримати об’єктивну оцінку її вартості, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

А під час підписання меморандуму про співпрацю між ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Маріупольський морський торговельний порт», ТОВ «КОФКО АГРІ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА» та ТОВ «СТТ» Владислав Криклій заявив, що в розвиток інфраструктури порту буде залучено понад 1,3 мільярда гривень інвестицій. Це збільшить вантажопотоки на 2,3 мільйона тонн, створить додаткові робочі місця, підвищить соціальні стандарти для працівників портової галузі, сприятиме розвитку агропромислового комплексу Азовського регіону завдяки значному здешевленню логістики для агровиробників.

Передбачає меморандум і співпрацю з реконструкції причалів №2 і №3, будівництва другої черги зернового термінала, створення єдиного перевантажувального комплексу (харчових і наливних продовольчих вантажів).

Про новий рівень стратегічного планування регіонального розвитку говорила на форумі міністр розвитку громад та територій Альона Бабак. Адже проблеми в економіці розвитку регіонів спричинені браком дієвих регіональних стратегій та неефективними механізмами їх фінансової підтримки.

Нині розвиток інфраструктури фінансують недостатньо. За торішнім суб­індексом «Інфраструктура» рейтингу Всесвітнього економічного форуму Україна опинилася на 78-му місці зі 137 країн. А інвестиційні процеси в розвиток регіонів досить хаотичні, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

«Тому маємо вийти на інший рівень стратегічного планування регіонального розвитку, де стратегія стає публічним відкритим інвестиційним планом, який буде орієнтиром для бізнесу й громад», — констатує урядовець.

Завдяки співпраці з інституціями Європейського Союзу Україна розпочала реалізацію унікальних проєктів і отримала 38 мільйонів євро для підтримки цілей регіонального розвитку. На конкурсній основі підібрано 70 проєктів у різних галузях: сільський розвиток, туризм, розвиток людського потенціалу, а також ті, які сприяють єдності країни.

«Надзвичайно важливо говорити про розвиток регіонів не лише в контексті капітальних інвестицій в об’єкти інфраструктури, а також у людський розвиток», — наголосила Альона Бабак, додавши, що особливої уваги потребують проєкти, які реалізують спільно з Міністерством освіти і науки в Луганській та Львівській областях.

Це проєкт «Схід і захід разом», який передбачає розвиток гуманітарних наук: історії, української мови, літератури. У Старобільську на Луганщині реалізують проєкт «Здорова людина — здорове суспільство». Це науково-просвітницька лабораторія-студія для студентів, викладачів і лікарів, яка дає змогу перейти на новий технологічний і якісний рівень послуг у медичній діагностиці. Втілюють і проєкт університетська телерадіостудія, яка формує український молодіжний медіапростір регіону. Зводять також радіотелевізійну передавальну станцію в Попаснянському районі.

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«Урядового кур’єра»