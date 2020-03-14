З 1 січня 2019 року на підставі Закону «Про ринок електричної енергії» у країні почав діяти роздрібний ринок: функції з її розподілу відокремили від виробництва, передачі та постачання. Про впровадження енергетичної реформи на Сумщині, перші підсумки роботи у новому форматі та найближчі плани читачам «Урядового кур’єра» розповідає директор постачальної компанії ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» Ірина ЛОШАК.

— Ірино Вікторівно, з чого починалася реформа ринку електроенергії та як змінювалась енергетична галузь Сумщини?

— З початку 2019 року енергопослуги споживачам надають дві компанії: оператор системи розподілу та електропостачальник. Так конкурентні види діяльності відокремили від монопольних, а споживачі отримали змогу обирати, в кого купувати електроенергію.

Електропостачальник відповідає за продаж електричної енергії, формування рахунків, укладення договорів зі споживачами, розрахунки і комунікацію з клієнтами. З питань встановлення лічильників, нових приєднань до мереж, ремонту чи відновлення ліній електропередач потрібно звертатися до операторів системи розподілу. У Сумській області — ПАТ «Сумиобленерго» або АТ «Укрзалізниця».

Новий ринок передбачає три формати роботи постачальних компаній. Насамперед у кожному регіоні визначено постачальника універсальної послуги для клієнтів, що мають потужність менш як 150 кВт, — населення і малий бізнес. На Сумщині це ТОВ «ЕНЕРА СУМИ», створене шляхом відокремлення від обленерго. Тарифи на електроенергію від постачальника універсальної послуги встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Завдяки рівному доступу до мереж з’явився другий тип — продавці електроенергії за вільними цінами. Такі компанії орієнтовані на роботу з юридичними споживачами. НКРЕКП видає ліцензію на роботу цих підприємств, але тарифу не регулює.

Є постачальник «останньої надії» — державна компанія, яка обслуговує клієнтів, що не уклали договору з іншими постачальниками. Вона зобов’язана постачати електроенергію протягом трьох місяців. Далі споживач має знайти собі постачальника або його відключать від електроенергії. Тож 2019-й став роком випробувань і новацій в енергетичній галузі, які ми успішно витримали.

— Як розвивалася компанія в умовах трансформації українського енергоринку?

— 1 липня 2019-го впроваджено нову модель ринку електроенергії. Наше ТОВ мало закуповувати електроенергію за новими правилами, тобто на кількох сегментах ринку, і водночас тестувати саму систему.

Нам вдалося витримати напружену конкурентну боротьбу на ринку та зайняти лідерські позиції серед електропостачальних компаній країни. Товариство не вдається до маніпуляцій, пропонуючи потенційним клієнтам товарну продукцію за прогнозовано низькою вартістю, а гарантує споживачам прозоре формування тарифу, який повністю залежить від ціни на всіх сегментах ринку. Це одна з головних переваг співпраці з нашим товариством.

З українськими операторами систем розподілу та їхніми філіями укладено 37 договорів. Тож на сьогодні постачаємо електроенергію підприємствам і організаціям у всіх регіонах. У нас індивідуальний підхід до кожного споживача, наші фахівці консультують клієнтів з питань електропостачання і пропонують юридичний супровід під час зміни постачальника.

Нині ми постачаємо універсальну послугу більш як 500 тисячам побутових споживачів і 12 тисячам організацій та підприємств Сумщини. Понад 500 споживачам компанія постачає електроенергію за вільними цінами на всій території України.

За підсумками моніторингу, проведеного Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наше ТОВ у трійці компаній, які постачають електроенергію за найнижчим тарифом.

— Конкуренція на ринку електроенергії вимагає від постачальних компаній постійного вдосконалення якості обслуговування клієнтів. Як оцінюєте власну роботу в цьому напрямі?

— Ми не лише забезпечуємо безперебійне електропостачання, а й поліпшуємо сервісне обслуговування клієнтів, дбаємо, щоб споживачі отримували якісні консультації в максимально комфортних умовах.

У кожному районі області є центри обслуговування наших клієнтів. Торік модернізували їх у Ромнах, Кролевці, Лебедині, завершуємо у Шостці, найближчим часом осучаснимо в Конотопі, Охтирці та Недригайлові, відремонтуємо основний офіс у Сумах. У таких центрах для клієнтів облаштовано просторі та зручні зали очікування, обладнано повнофункціональні офіси, де можна отримати фахову консультацію з будь-якого питання, що стосується електропостачання. Як варіант — дистанційне звернення за телефоном кол-центру: для цього потрібно надіслати звернення на наші сторінки у соцмережах (Facebook, Telegram, Instagram) або запит на електронну адресу компанії.

Торік навесні запрацював особистий кабінет, що дає змогу відстежувати онлайн історію нарахувань і платежів, передавати покази, завантажувати рахунки і без комісії оплачувати їх. Торік запровадили послугу смс-інформування про заборгованість. Якщо споживач затримує оплату, на його мобільний надходить відповідне повідомлення.

— Що заплановано на 2020-й?

— 2019-й став без перебільшення переломним роком для енергетичної галузі держави. Енергетики Сумщини вкотре довели, що вони професіонали, які щодня віддають знання, сили та енергію, аби нести світло в кожну оселю.

Плануємо виходити на ринок природного газу — вже отримали право на провадження господарської діяльності з його постачання. Рішення про видачу відповідної ліцензії затверджено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, №261 від 31.01.2020 року. Тобто наш пріоритет — залишатися надійним та клієнтоорієнтованим постачальником, працювати, аби в оселях жителів Сумщини завжди було світло.

Наталія ГОНЧАРОВА

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Ірина ЛОШАК. Народилась 1975 року на Сумщині. Закінчила Харківський державний технічний університет сільського господарства за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства». Трудовий шлях розпочала у липні 1997-го диспетчером І групи Буринського РЕМ ДАЕК «Сумиобленерго». Працювала на різних посадах у системі енергозбуту та обленерго Сумщини. Постачальну компанію ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» очолила 2018 року. Нагороджена Почесними грамотами Мінпаливенерго України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості.