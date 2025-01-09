Про енергетику, виробництво зброї та санкційний тиск на рф говорили в Києві українські посадовці й міністр закордонних справ цієї країни

Зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір відбулася 7 січня. Очільник українського уряду подякував за підтримку європейського та євроінтеграційного шляху нашої держави.

«Ісландія активно бере участь у реалізації ініціатив задля досягнення справедливого миру й коаліціях на підтримку України. Особливо цінуємо лідерство Ісландії в коаліції розмінування та започаткуванні Міжнародного реєстру збитків», — зазначив Прем’єр-міністр.

Під час зустрічі сторони окрему увагу приділили питанню конфіскації заморожених російських активів. Вони обговорили також посилення санкцій проти росії, зокрема необхідність докласти максимум зусиль для боротьби з тіньовим флотом рф.

Денис Шмигаль та Торгердур Катрін Гуннарсдоттір обговорили внесок Ісландії в українське виробництво зброї за данською моделлю.

«Розраховуємо на подальше збільшення інвестицій у безпеку України та всієї Європи», — зазначив Прем’єр-міністр і принагідно запросив ісландські компанії долучатися до проєктів відновлення.

Денис Шмигаль подякував ісландському народові за солідарність і допомогу, яку він надає Україні з перших днів широкомасштабного збройного вторгнення росії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі з ісландською колегою наголосив, що особливі зв’язки між народами України та Ісландії сягають понад тисячі років, а Київ має навіть особливу назву в ісландській мові — Кьяйнуґардур.

Сторони приділили увагу подальшій підтримці Ісландією формули миру та шляху до всеосяжного, справедливого і стійкого миру, погодилися з необхідністю подальшої політичної та економічної ізоляції агресора, збільшення ціни війни для росії.

Андрій Сибіга висловив вдячність Ісландії за допомогу в розмінуванні, логістичному забезпеченні, тренуванні українських військових та підтримку ініціативи з оперативної закупівлі озброєння.

«Ми вдячні Ісландії за нещодавній внесок обсягом понад 2 мільйони євро у виробництво української зброї за данською моделлю. Розраховуємо на подальше збільшення ісландською стороною інвестицій в українську оборонну промисловість», — зауважив міністр.

Андрій Сибіга особливо відзначив зусилля Ісландії з протезування поранених українських воїнів: «Цього року прагнемо масштабувати цей проєкт і допомогти відновленню ще більшої кількості наших військово службовців».

Міністр також висловив вдячність Ісландії за енергетичну підтримку.

Торгердур Катрін Гуннарсдоттір заявила про готовність Ісландії продовжити підтримку України. Ідеться і про подальше фінансування гуманітарної ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Зерно з України», в межах якої українське продовольство постачають зокрема до Сирії.

Міністерські переговори стали продовженням безпекової угоди та візиту Президента Володимира Зеленського до Рейк’явіка, які відкрили нову сторінку особливого партнерства між Україною та Ісландією.

Разом із заступником міністра енергетики Романом Андараком Торгердур Катрін Гуннарсдоттір відвідала один з енергетичних об’єктів України, істотно пошкоджений прицільними російськими атаками.

Роман Андарак ознайомив ісландську делегацію з поточною ситуацією в українській енергосистемі та наслідками останніх ворожих атак на енергосектор. Сторони обговорили пріоритетні потреби в енергетичному устаткуванні, необхідному для проведення відновлювальних робіт, а також питання нарощування потужностей розподіленої генерації та розвитку альтернативних джерел енергії.

«Нарощування потужностей розподіленої генерації та використання альтернативних джерел енергії — один із ключових пріоритетів України. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, зокрема Ісландії, за підтримку в посиленні стійкості нашої енергосистеми. Завдяки спільним зусиллям зможемо забезпечити стабільність та розвиток навіть у надзвичайно складних умовах війни», — сказав Роман Андарак.

Заступник міністра висловив вдячність уряду Ісландії за допомогу устаткуванням, матеріалами, а також за внесок до Фонду підтримки енергетики України, який використовують для закупівлі необхідного енергетичного обладнання, що дає змогу швидше ремонтувати та відновлювати об’єкти енергетики після атак.

Міністр закордонних справ Ісландії зазначила, що її країна і надалі підтримуватиме Україну та українську енергетику, яка продовжує зазнавати російських атак.

Сторони також обговорили перспективні напрями двосторонньої співпраці, зокрема розвиток геотермальної енергетики в Україні та використання досвіду Ісландії у цій галузі.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

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