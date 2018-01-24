Нашим співвітчизникам вкотре нагадали про події Української революції 1917—1921 років. З екранів телевізорів, по радіо і в інтернеті днями жваво обговорювали унікальність тематично-історичної веб-сторінки, яка, за інформацією авторів проекту, об’єднала ці надважливі для сьогодення події. Презентували й не менш цікавий за новизною проект — інтерактивну карту «Місця пам’яті Української революції 1917—1921 років». Про це йшлося під час спеціально організованої Українським інститутом національної пам’яті прес-конференції. Деталі та родзинки на презентації означили голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович та історик, співробітник цієї установи Максим Майоров.

Учителям та учням буде в пригоді

Веб-сторінку знайти неважко. Посилання unr.memory.gov.ua одразу виводить на головні відомості про етапи революції, видатних діячів, тогочасні фотоматеріали й навіть документи. Історики переконані, що доба Української революції 1917—1921 років — один із найважливіших та найскладніших періодів в історії XX століття. Саме тому УІНП активізував інформаційну кампанію у день святкування цієї ювілейної дати. Соціальна реклама, набір поштівок, інфографіка, настільна гра, фотодокументальні виставки, брошури, календарі — щось із цього напевне потрапить у руки кожного українця й нагадає про події столітньої давності. Усі ці напрацювання висвітлено й на веб-сторінці. Автори проекту сподіваються, що вона стане зручним джерелом інформації для небайдужих співвітчизників.

Що стосується інтерактивної карти, то користувачам пропонують у точковій формі місця пам’яті у Києві. На карту нанесено майже 400 об’єктів, з-поміж яких місця дислокації органів влади, будинків, у яких мешкали чи працювали діячі революції. Помічено й місця боїв, зборів, демонстрацій — важливих подій 1917—1921 років. Наступний крок — розширити географію подій усією Україною. Для цього слід залучити істориків, краєзнавців, фахівців на місцях.

«Створення інтерактивної карти з місцями пам’яті в усій Україні допоможе представити революцію 1917—1921 років як процес загальнонаціонального масштабу. Карта стане у пригоді дослідникам, педагогам, органам місцевого самоврядування, — висловив думку Максим Майоров. — Дані збиратимуть включно з Кримом і Донбасом. Для цього створено обласні науково-редакційні групи при обладміністраціях. Цього року історики, дослідники і краєзнавці почнуть збирати й систематизувати дані. Передаватимуть їх УІНП».

Володимир В’ятрович задав тон презентації словами: «Завдання сайту «100 років боротьби. Українська революція» — представити всі наші напрацювання в цій темі й зробити його зручним для тих, хто цікавиться Українською революцією, передовсім для вчителів і викладачів. На сайті зібрано частину візуального матеріалу, відеоконтенту, документів. Усю революцію поділено на 4 найважливіших етапи: доба Української Центральної Ради, Гетьманату Павла Скоропадського, Директорії УНР і Західно-Української Народної Республіки». Усі матеріали можна завантажувати на власний комп’ютер. Вони у вільному доступі.

Розвінчувати міфи ніколи не пізно

Щодо пілотної версії проекту інтерактивної карти «Місця пам’яті Української революції 1917—1921 років» керівник УІНП висловився так: «Одне з ключових завдань — з віртуального простору місця пам’яті перенести у реальний, щоб у майбутньому постали пам’ятники, музеї, меморіальні таблиці».

Учасники заходу дізналися, що виставку «100 років боротьби — Українська революція. 1917—1921» продубльовано в усіх обласних центрах України. А настільна гра «100 років боротьби. Українська революція» безкоштовно поширено у школах всієї України разом зі сходом і півднем. Наклад гри через попит планують збільшувати.

Володимир В’ятрович прокоментував історичні події. Він повідомив, що Росія має пам’ятати про проголошення Української незалежності 22 січня 1918 року. «Всі знають, що цього дня Україна відзначає День Соборності. Значно менше знають, що це день її незалежності. Важливо на цьому акцентувати, тому що Україна була однією з перших, яка на руїнах імперій — Російської, Австро-Угорської почала будувати незалежну державу. Перед Україною незалежність проголосила тільки Фінляндія і після неї — Польща, Чехія, країни Балтії й Кавказу. Нам важливо говорити про День Незалежності 1991 року як про відновлення незалежності, яку було проголошено 1918 року. Коли говорять про революцію 1917-го, значно більше людей згадають радянські міфи про велику жовтневу революцію замість того, щоб згадати про Українську національну революцію», — означив позицію керівник УІНП.

ТИМ ЧАСОМ

Власний кореспондент «Урядового кур’єра» на Львівщині Христина Горобець повідомила, що 22 січня у Музеї визвольної боротьби запрацювала виставка «100 років боротьби: Українська революція 1917— 1921 років». Це ще один доказ того, що історія революції згуртувала інтерес українців в різних містах. Експозиція складається з 19 банерів, на яких зображено історії провідників революційного руху та різні аспекти творення української державності.

«Згуртованість українців сходу і заходу, спільні прагнення у творенні сильної квітучої країни зупинили агресора і не дозволили писати сторінки нашої історії штучними фарбами. Адже Україна — незалежна держава, а українці — патріоти», — зазначила у вітальному слові заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук.

Катерина ЦАРЬОВА

для «Урядового кур’єра»