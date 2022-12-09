Дев’ять місяців повномасштабної війни переконали навіть скептиків у тому, що росія використовує дезінформацію як важку зброю проти України та світу. російській пропагандисти за кілька років до початку вторгнення почали нав’язувати фальшиві наративи про Україну. Брехня російських ЗМІ про війну продовжує вводити в оману громадян рф, виправдовуючи страшні злочини російської армії.

Боротися з російською дезінформацією Україна та ЄС почали ще 2014 року. Проте й українські, і європейські експерти визнають, що перший раунд цього протистояння із кремлівськими ЗМІ й армією російських тролів і фальшивих акаунтів у соцмережах, які курирує фсб, Захід програв. Але боротьба триває. Про це говорили учасники форуму, присвяченого боротьбі з дезінформацією та фальшивими російськими наративами, який пройшов у Брюсселі за сприяння Центру європейських досліджень імені Вільфреда Мартенса та неурядової організації Brand Ukraine.

Орвелівська суть роспропаганди

Однією із причини російської агресії стала деградація російського суспільства та політичного класу цієї країни, вважає Представник України при ЄС Всеволод Ченцов. «Ми боремося не просто з наративами кремля чи російських пропагандистів, а з глибоко вкоріненою помилковою концепцією росії та її ролі у світовій політиці», — сказав дипломат. Він визнав, що для боротьби з цієї складною проблемою необхідно мобілізувати всі можливі ресурси, щоб не тільки реагувати на російську дезінформацію, а займати активну позицію.

Проте боротьба з такою багаторівневою загрозою, як російська пропаганда, потребує не лише спільних зусиль західних країн та України, а й істотних фінансових витрат. За словами Всеволода Ченцова, росія витрачає на свою агресивну пропаганду величезні кошти порівняно з тими обсягами, які надає на боротьбу з дезінформацією ЄС. «А тим часом нам треба розвиватися і робити все, щоб вплинути на суспільну думку в рф і допомогти людям, яких дебілізують протягом останніх 20 років, протверезіти та розплющити очі», — вважає український дипломат.

Складність боротьби з російською дезінформацією полягає в тому, що Захід намагається розвінчати її за допомогою правдивої інформації, підтвердженої фактами, які дають змогу зробити правильний висновок.

«Те, що робить росія, — це орвелівські твердження, згідно з якими, мир — це війна, — сказав виконавчий директор Центру імені Вільфреда Мартенса Томі Гатанен. За його словами, в російських наративах реальний стан речей настільки спотворено, що навіть важко зрозуміти, з чого почати їх спростовувати. — Візьмімо для прикладу твердження росії про її легітимні безпекові інтереси. Хибність цього судження для нас настільки очевидна, що не ясно, якого викриття воно потребує».

«Telegram — рай для російських пропагандистів»

«Якщо ви подивитеся на підсумки недавніх опитувань, то побачите, що 90% українців вірять у перемогу і лише 5% вважають, що треба поступитися агресорові своїми територіями. Майже 100% українців підтримують ЗСУ і 90% — вступ України в ЄС. Якщо 2021 року лише 38% українців вважали, що в Україні жити добре, то у вересні 2022-го таку думку поділяли 70%. Ці підсумки свідчать, що Україна гідно чинить опір не лише російській воєнній агресії, а й російській пропаганді, запроваджуючи правильні наративи», — вважає заступник керівника Групи підтримки України в Єврокомісії Таннел Тан.

За його словами, ЄС підтримує нашу країну всіма можливим способами у боротьбі з дезінформацією. Єврокомісія спрямувала 30 мільйонів євро для підтримки незалежних медіа, які борються з російською дезінформацією.

«Зрозуміло, що цей виклик настільки масштабний і складний, що ЄС і Україна не можуть здолати його самі, тому Єврокомісія тісно співпрацює з нашими партнерами зі США, Великої Британії та НАТО», — сказав Таннел Тан.

Виконавчий директор неурядової організації StopFake Руслан Дейниченко зазначив, що росіяни почали готувати ґрунт для вторгнення приблизно за рік до 24 лютого. Саме тоді експерти StopFake, переглядаючи програми російського ТБ, помітили появу наративів про нібито геноцид російськомовного населення в Україні, загибель 14 тисяч цивільних на Донбасі, викриття міфічних терористичних груп у росії, які нібито були членами націоналістичних українських організацій. Усі ці факти після перевірки, яку провели неупереджені фактчекери, виявлялися неправдивими або зумисне сфабрикованими фсб.

На думку експертів неурядової організації Detector Media, рай для російської пропаганди серед соціальних мереж — Telegram.

«росіяни його люблять за анонімність, можливість не показувати своє реальне ім’я, дані й те, що в Telegram можна назватися будь-ким», — пояснив журналіст і медіааналітик Detector Media Ярослав Зубченко. За його словами, головний кремлівський пропагандист соловйов, якого заблокували всі соціальні мережі, залишається дуже активним у Telegram, «бо може там погрожувати та брехати».

Тривожить те, що Telegram надзвичайно популярний в Україні, хоч насправді цей канал — інструмент війни і зброя в руках росії, стверджує Ярослав Зубченко. Він закликає співвітчизників відмовитися від користування цим месенджером.

На запитання, як здолати російську пропаганду, українські експерти відповіли одностайно: дати Україні зброю, перемогти путінську росію, і тоді кремлівська пропагандистська машина розвалиться сама.