Від початку чинності закону, яким передбачено покарання за несплату аліментів, понад 400 тисяч дітей отримали заборговані їм гроші. Йдеться про 1,6 мільярда гривень. Якщо порівнювати з минулим роком, то це зростання на 70%. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час традиційної п’ятничної години запитань до уряду у Верховній Раді, говорячи про позитивні підсумки набуття чинності з 6 лютого Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів».

Соціальні роботи виправляють брехунів

Павло Петренко розказав кілька випадків стягнення аліментів на користь дітей після ухвалення закону, повідомляє УНІАН. «Міністерство юстиції конфіскувало в одного з горе-батьків дорогий автомобіль Ferrari й направило його на реалізацію, щоб погасити борг перед дітьми в сумі 260 тисяч гривень. Інший чоловік понад п’ять років не сплачував аліментів своїй дитині, але коли його завернули з аеропорту, змушений був заплатити борг. У Львівській області батько ухилявся від сплати аліментів 10 років і переоформив усі свої активи на родичів, стверджуючи, що не має жодних доходів. Але на третій день суспільно корисних робіт (його направили підмітати вулиці) він прийшов до офісу Мін’юсту й повністю погасив борги», — розповів міністр.

Нагадаємо, законодавчо передбачено тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України боржника, який не сплачує аліментів. Також якщо борг сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, можуть застосовувати такі заходи: тимчасово обмежити в праві керувати транспортним засобом, полювати, користуватися вогнепальною, пневматичною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу гумових набоїв тощо.

Передбачено й новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

Натомість Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Верховній Раді говорив про монетизацію субсидій. Він зазначив, що зміни в системі субсидій, запроваджені після завершення опалювального сезону, спрямовано на протидію зловживанням споживачів і посилення адресності допомоги тим, хто її потребує. «Треба зробити так, що лише за того, хто справді не має змоги заплатити, платила держава. Нині трапляються зловживання, коли люди, маючи субсидії, дозволяють собі великі покупки й витрати. Це несправедливо. Але в новий опалювальний сезон увійдемо нормально й справедливо», — наголосив глава уряду.

Це вже занадто…

Прем’єр повідомив, що запропонував наглядовій раді НАК «Нафтогаз України» переглянути нещодавнє рішення про виплату співробітникам компанії премій на 46,3 мільйона доларів у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді у спорі з російським газовим монополістом «Газпромом» щодо транзитного контракту.

«Уряд не ухвалював жодного рішення про преміювання. НАК — це компанія, якою управляє незалежна наглядова рада. Це не компетенція уряду, а незалежних рад. Стурбований таким рішенням, я надіслав офіційного листа незалежній наглядовій раді, щоб вона переглянула своє рішення та поінформувала уряд. Не підтримую такої політики високих винагород, бо вони не на часі. Моя позиція чітка: це занадто. Хоч потрібно визнати, що «Нафтогаз України» і його менеджмент здобув серйозну перемогу в інтересах України обсягом 4,5 мільярда доларів», — зауважив Володимир Гройсман.

Глава уряду засудив висловлювання позафракційного народного депутата Євгенія Мураєва, що нібито український режисер Олег Сенцов — терорист. «Це ж треба так не любити рідну країну, в якій народився, якою ходиш, щоб дозволяти собі вислови, абсолютно неприйнятні для нормальної людини. Думаю, що там немає жодних цінностей, крім, напевно, грошей. Усі ті, хто підігрує Кремлю в інформаційному просторі, — це вороги України, нашої державності, незалежності. До тих, хто робить такі заяви, слід вживати такі самі жорсткі заходи, як і щодо тих, хто скоює злочини проти громадян», — підкреслив Прем’єр.

Чутливі питання

Володимир Гройсман говорив і про складність у вирішенні питання можливого підвищення ціни на газ для населення, що є однією з умов отримання кредиту від міжнародних інституцій. «Це негативно сприймає суспільство. Ще торік у липні я казав, що ми не можемо собі цього дозволити, тому що це дуже чутливе питання для українських громадян. Поки що складно знайти компроміс між підвищенням ціни і тим, щоб для українців із невисокими доходами це не стало важким ударом», — сказав він.

А ще Прем’єр пригрозив областям, які відстають за темпами ремонту доріг, кадровими змінами. «За однакових умов стан справ із будівництва автодоріг різний. Якісно організовано роботи у Львівській, Тернопільській, Вінницькій областях. А ось на Хмельниччині — нуль. Житомирська область так само не може похвалитися. Якщо будуть проблеми, то ухвалюватимемо відповідні управлінські рішення з цього приводу. Адже гроші й механізми в областей для будівництва доріг є», — наголосив Володимир Гройсман.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»