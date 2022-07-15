На Черкащині розгорнули ретельну підготовку до нового опалювального сезону, хоч іще не всі розрахувалися з боргами за спожите тепло

Щойно літо повертає на зиму, Україна починає з острахом чекати холодів. Якою буде осінь? Чи рано вдарять морози? Що чекає нас узимку? Наступний опалювальний сезон Кабмін уже назвав найскладнішим в історії України. Запрацював центральний штаб підготовки до опалювального періоду 2022—2023 років. Подібні штаби створено на місцях. Від того, як підготували до експлуатації в період холодів житловий фонд, об’єкти тепло- і водопостачання, дорожнє господарство, транспорт та інші підприємства комунальної галузі, залежить і наші добробут та працездатність.

Приміром, на Черкащині посилено працюють бригади, які ремонтують покрівлі, адже їхнього втручання потребують чимало будинків. Комунальники перевіряють і активно ремонтують системи водопостачання та теплові мережі, котельні.

Ремонтні роботи в розпалі

Черкаська ТЕЦ «ПрАТ «Черкаське хімволокно», яка обслуговує 781 житловий будинок обласного центру, провела вже кілька етапів гідравлічних випробувань. Ліквідовано десятки поривів на магістральних теплових мережах. Після усунення виявлених пошкоджень гідравлічні випробування тривають. У межах затвердженої ремонтної програми на станції передбачено проведення комплексу ремонтно-відновлювальних і налагоджувальних робіт на основному та допоміжному енергетичному устаткуванні.

Нині фахівці ТЕЦ здійснюють поточні та капітальні ремонти обладнання. Триває поточний ремонт парового котла ст. №7, повністю завершити який планують до 20 липня. На теплоелектроцентралі він відіграє ключову роль. Основна функція парового котлоагрегату — вироблення перегрітої пари для подальшої подачі її в парові турбіни. Недавно завершено ремонт турбогенератора №5, який уведено в резерв. Він готовий до запуску в робочий цикл. Турбогенератор — основне устаткування станції, він бере участь у виробництві теплової й електричної енергії. Завдяки його роботі містяни отримують у свої будинки тепло та гарячу воду.

Водночас на станції проводять ремонтно-відновлювальні роботи на діючому допоміжному устаткуванні, відповідно до норм та правил, без зупинки основного обладнання. Щоб Черкаська теплоелектроцентраль безперебійно працювала, оперативний персонал станції виконує роботу 24 години на добу. Цьогорічна ремонтна кампанія на підприємстві, як зазначає директор ТЕЦ Олексій Біда, проходить в умовах воєнних реалій. На виконання робіт впливає нестача необхідних матеріалів, логістичні труднощі із придбанням та закупівлею комплектуючих частин. Утім, попри ризики та складнощі воєнного стану, нестачу робочих рук, працівники намагаються міцно тримати енергетичний фронт.

Так само напружено працює й колектив комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго», яке обслуговує 476 будинків. Завершено випробування теплових котелень. Тривають регламентні роботи на мережах та ліквідовують пошкодження. Усунено численні пориви теплових мереж. За словами директора підприємства Павла Карася, цьогорічна підготовка до опалювального сезону відрізняється від попередніх, вона значно серйозніша. Зокрема тут розробили заходи, які дадуть змогу в разі виникнення якихось проблем з устаткуванням швидко замінити ушкоджене. На всіх об’єктах Черкаситеплокомуненерго, за словами керівника, подвійний запас міцності.

Наша країна живе в умовах воєнного стану, однак уся інфраструктура міст і сіл має функціонувати ефективно. Комунальники працюють напружено, щоб в оселях узимку було тепло й затишно. Для цього є всі передумови. Як повідомив керівник департаменту інфраструктури та ЖКГ обласної військової адміністрації Сергій Чубань, Черкаська ТЕЦ має достатній запас вугілля, відповідні угоди на його подальше постачання вже укладено.

Директор КП «Смілакомунтеплоенерго» Юрій Гурома розповів, що підприємство активно готується до нового опалювального сезону.

Проте найбільша проблема — те, що населення заборгувало підприємству майже 11 мільйонів гривень за теплопостачання. Тому воно не змогло своєчасно розрахуватися з газопостачальною організацією.

Улітку нікому не хочеться думати про борги за тепло. Але все це позначиться взимку. Тож краще зараз розрахуватися з боргами, щоб вчасно почати опалювальний сезон.

Треба мати запасний варіант

Директор підприємства розповів, що введено в роботу новий твердопаливний котел, який працює на пелетах. У КП розглядають перехід на альтернативні шляхи опалення і на деяких інших котельнях. Приміром, у котельні №16, обладнання якої давно застаріло, нині замінюють котли, завдяки автоматизації тут буде скорочено обслуговуючий персонал. Удалося розв’язати проблеми з обліком газу в котельні №3.

Оптимізм вселяє й повідомлення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час брифінгу в межах Конференції з відновлення України в Лугано: «Ми створюємо відповідний запас модульних котелень, які можна швидко привозити й розгортати. Робимо запас спеціальних генераторів для електроенергії та запас очищувачів питної води. Готуємося до опалювального сезону, але треба розуміти, що швидко відновити централізоване теплопостачання там, де розбито великі теплоелектростанції, буде складно». Як зазначив Прем’єр-міністр, у такому разі прописано всі процедури, погоджені з органами місцевого самоврядування. Усі питання опалювального сезону, за його словами, перебувають у фокусі уваги Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства енергетики.

Проте, як зауважив Павло Карась, під час війни можливі й різні неординарні обставини. І хоч комунальники роблять усе, щоб тепло надходило в домівки, наполегливо готуються до складної зими, може виникнути ситуація, коли теплопостачання в місті взимку на якийсь час припиниться. Він радить жителям багатоповерхівок бути готовими до такої ситуації. «Я б рекомендував особливо людям старшого віку, сім’ям з малими дітьми у разі припинення газопостачання розглянути варіант тимчасового виїзду до родичів у сільську місцевість, де є можливість обігріватися без газу».

Доречне у зв’язку з цим повідомлення, опубліковане на сайті облдержадміністрації, що лісівники Черкащини закликають завчасно підготуватися до опалювального сезону і придбати в них дрова, які реалізовують держлісгоспи. Хоч більшість міст і сіл області газифіковано, такий резерв теплоенергетики, як дрова та інші матеріали, не слід скидати з рахунку.

Нині, як розповів генеральний директор оператора ГТС Сергій Макогон під час брифінгу в медіацентрі, в підземні сховища вже закачано 11 мільярдів кубів газу, до зими ці обсяги мають сягнути 19 мільярдів кубів. Це дасть змогу без проблем пройти зиму. Такого обсягу вистачить для населення, теплових станцій і опалення. Тарифи ж за тепло та інші комунальні послуги, запевняють урядовці, залишаються без змін.

Опалення, як зазначають керівники, відповідальні за це, увімкнуть вчасно, а оптимальна температура в будинках буде в межах 18—20 градусів, у всякому разі, не нижча за 16. Отож відвикаймо жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю.