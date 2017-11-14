Переможницею конкурсу краси дівчат на інвалідних візках «Краса без обмежень — 2017» стала дев’ятнадцятирічна жителька Марківки Олена Мороз. Сама про себе вона каже, що «добра й життєрадісна». Веде активний спосіб життя: часто буває у спортивному залі, захоплюється плетінням із бісеру і відвідує гурток шиття.

«Тоді я ще була слабкою»

«Усі по-різному долають розпач, — розповідає Олена Мороз про травму, яка трапилася з нею два роки тому. — Мені, як і всім, спершу було не тільки фізично складно, а й морально важко. Але ось що я зрозуміла: хоч би як важко було, передовсім треба думати не тільки про себе, а й про батьків. Їм у цей момент набагато складніше. Тож намагалася не показувати свого болю. Те, що я приховувала емоції, мене саму дуже загартувало. Я стала сильнішою й цілеспрямованою. З’явилася жага жити не тільки для себе, а й для рідних. Тож хочу сказати всім, у кого важкий період: дивіться тільки вперед не озираючись, не думайте про те, як вам погано, не зациклюйтеся на цьому. Любіть і цінуйте свою родину».

Свою боротьбу за гідне життя, найкращі роботи з бісеру дівчина присвячує мамі Ользі, яка «своєю вірою і любов’ю врятувала». До слова, дівчина добре малює, мріє стати дизайнером й відкрити власну майстерню. Торік юна Олена Мороз лікувалася в одному зі спеціалізованих санаторіїв Слов’янська. Тоді там готувалися до проведення чергового незвичайного конкурсу краси — серед людей з обмеженими можливостями. Запропонували й Олені спробувати сили.

«Але тоді я була ще зовсім юною і побоялася», — зізнається молода марківчанка.





Танець любові

А цього року зважилася. І стала однією з 10 дівчат, що брали участь у конкурсі: з Донецької і Львівської, Луганської й Київської, Миколаївської й Івано-Франківської, Житомирської, Закарпатської і Хмельницької областей. Усім їм непросто було навіть добиратися до Краматорська, адже небагато у сучасних містах зручностей для людей на інвалідних візках.

Саме тому організатори заходу й кажуть: «Мета нашого конкурсу — знайти дівчину із сильним характером і жагою до життя, яка готова поділитися своєю енергією і стати прикладом для інших жінок з інвалідністю. Переможниці належить стати своєрідним послом доброї волі зі світу людей з обмеженими можливостями у світ здорових, щоб прибрати бар’єри, які їх розділяють».

У Краматорську цієї осені зібралися дуже талановиті люди. Досить сказати, що Донецьку область представляла Валерія Сафроннікова зі Слов’янська, яка у вільний час вишиває і плете з бісеру, а ще співає. Іванна Семенюк з Івано-Франківська вишиває ікони. Гарний танець любові подарували учасницям конкурсу і глядачам подружжя Керничні, до речі, Світлана — переможниця першого конкурсу «Краса без обмежень».

Танцювали, попри обмеження, всі учасниці під українські народні пісні, а ще дефілювали у ділових костюмах, вишиванках і вишуканих сукнях, відповідали на запитання в конкурсі «Інтерв’ю». Саме тоді Олена Мороз зізналася, що мріє потрапити на навчання в Донбаський центр реабілітації, а в подальшому створити міцну сім’ю й усиновити дитину.

Отже, коли настав найвідповідальніший момент, членам журі було дуже нелегко.

Та головний титул «Міс «Краса без обмежень — 2017» поїхав у Луганську область. Першою віце-міс стала Марина Грива з Київщини, другою — Тетяна Казарян з Миколаївщини.

Але тих, хто програв, у конкурсі просто не було.

Нові можливості

За шість попередніх років цей незвичний захід відкрив нові можливості не тільки для людей з інвалідністю, а й для всього українського суспільства.

Завдяки конкурсу, до речі, єдиному в Україні, багато з 80 його колишніх номінантів стали успішними леді: здобули професії, вийшли заміж, створили щасливі родини, очолили громадський рух із захисту прав осіб з інвалідністю. Серед них є навіть чемпіонка світу зі спортивних танців на візках, популярні телеведучі, призери всесвітньої конкурсу краси дівчат на візках у Польщі, відомий інструктор з рекреаційного спорту, моделі, приватні підприємці.

Головне, що на цьому святі щороку панує атмосфера добра.

«Хочу висловити подяку всім організаторам конкурсу за такий теплий прийом, за те що робили все, аби ми почувалися вдома, і всім спонсорам за такі корисні й потрібні подарунки, — написала на своїй сторінці у Фейсбуці найкрасивіша дівчина Луганщини Олена Мороз. — Не можу підібрати слів, щоб висловити всі свої почуття. Але те, що я взяла участь у такому соціально значущому заході, як Всеукраїнський конкурс «Краса без обмежень», наповнює мене вірою, що рухаюся в правильному напрямку».

Тепер Олена Мороз із Марківки готується до нового випробування — вже на міжнародному конкурсі краси.