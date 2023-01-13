В умовах війни, коли більшість зусиль та ресурсів спрямовано на обороноздатність України, у планах на рік не забули й інші галузі, як-то освіта, медицина, соціальний захист та інші. Упродовж 2022 року їх фінансували і з державного, і з місцевих бюджетів. Тож вони отримуватимуть усю необхідну фінансову допомогу і 2023 року. Саме ухвалення бюджетів на нинішній рік було одним з головних завдань уряду та місцевої влади. Під час пленарного засідання XIV позачергової сесії Харківської обласної ради депутати 96 голосами ухвалили бюджет області. Загальний його обсяг з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету становитиме 4 мільярди 695 мільйонів 801 тисячу гривень. З них 3,7 мільярда загального та мільярд спеціального фондів.

Як зазначають у Харківській обласній раді, найвагоміше джерело надходжень загального фонду — податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 84%. Його зараховують до обласного бюджету за нормативом відрахувань 15% загального обсягу податку, який сплачують на території області. Надходження податку на доходи фізичних осіб заплановано обсягом 2 мільярди 705 мільйонів 156 тисяч гривень.

Найбільшу увагу приділено освіті

Насамперед кошти бюджету буде спрямовано на освіту, медицину та соціальний захист жителів Харківщини. Окрему увагу приділили потребам безпеки та оборони.

«Цей бюджет — про захист тих, хто щодня наближає нашу спільну перемогу. Про кожного, хто міцно тримає свій фронт. Дякую депутатському корпусу за позитивне голосування, а профільним департаментам адміністрації — за плідну роботу. Обов’язково переможемо! Слава Україні!» — прокоментував ухвалення бюджету начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Основні видатки бюджету заплановано за такими напрямами:— на освіту — 1 мільярд 355 мільйонів 53 тисячі гривень;

— на охорону здоров’я — 613 мільйонів 542 тисячі;

— на соціальний захист та соціальне забезпечення — 557 мільйонів 790 тисяч;

— на культуру і мистецтво — 203 мільйони 208 тисяч;

— на фізичну культуру і спорт — 191 мільйон 801,2 тисячі;

— на реалізацію бюджетних програм стосовно закладів і заходів з питань дітей та їхнього соціального захисту — 26 мільйонів 333,8 тисячі;

— на соціальні програми молодіжної політики — 19 мільйонів 187,6 тисячі;

— на реалізацію окремих обласних програм — 698 мільйонів 177 тисяч гривень.

Передбачено використання резервних коштів на виклики воєнного часу. Ідеться про посилення територіальної оборони, зміцнення систем цивільного захисту тощо. Як зазначають у Харківській обласній військовій адміністрації, кошти з резервного фонду можуть оперативно направляти на нагальні потреби безпеки та оборони, а також на підтримку простих людей.

Порівняно з минулим роком нинішній бюджет значно менший. Адже 2022 року загальний обсяг обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету становив понад 6,8 мільярда гривень.

«Звичайно, бюджет порівняно із планом, який у нас був, трохи змінено. Відчуваємо істотне недофінансування. Ми передбачили лише основні захищенні статті й основні програми, які у нас діятимуть, а далі вже надаватимемо кошти безпосередньо з урахуванням наповнення. Закладено було ліміти функціонування програми на рік. У міру фінансування надаватимемо кошти. Розраховуємо і на субвенцію з державного бюджету. Цілий 2022 рік ми отримували кошти з держбюджету за абсолютно різними напрямами», — зазначив Олег Синєгубов.

У громадах буде недофінансування

Бюджет ухвалив і обласний центр. Ще в листопаді депутати міської ради схвалили проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік. Доходи бюджету заплановано у сумі 16,1 мільярда гривень, а видатки — 14,5 мільярда. За інформацією міської ради, в його основі — припущення подолання наслідків російської агресії.

Без урахування субвенцій з державного бюджету на освіту заплановано спрямувати 3051,8 мільйона гривень. На охорону здоров’я — 468,8 мільйона. Очікують надходження коштів з держбюджету на рівні 4 мільярдів гривень. На соціальний захист передбачено 477,4 мільйона гривень. Крім того, на комунальні підприємства культури спрямують 285,2 мільйона, спорту — 211,1 мільйона. Бюджетне фінансування житлово-комунального господарства на 2023 рік становитиме 4,8 мільярда гривень.

Значно важча ситуація з бюджетами в районах області. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації, там значне недофінансування.

«В області створюють військові адміністрації. Усі повноваження перейшли до голови міської військової адміністрації, і він своїми розпорядженнями ухвалюватиме бюджет. Але буде шалене недофінансування, тому наше завдання — забезпечити фінансування захищених статей, і ми це робитимемо. Але є громади, в яких бюджет виконано на 125%, а є такі, що на 15%. Звичайно, ми повинні скорегувати всі ці витрати. Звернемося до Міністерства фінансів, щоб дофінансувати захищені статті», — повідомив Олег Синєгубов.

Насамкінець. За інформацією Міністерства фінансів, Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» передбачено кошти на додаткову дотацію місцевим бюджетам обсягом 24 мільярди гривень. Органи місцевого самоврядування, які здійснюють діяльність на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, зможуть отримати додаткове фінансування для ефективного здійснення повноважень, а також забезпечення першочергових потреб на місцевому рівні.

У державному бюджеті передбачено кошти на додаткові дотації місцевим бюджетам загальною сумою 3,7 мільярда гривень. Із цієї суми понад 2,9 мільярда буде спрямовано для забезпечення належного утримання закладів освіти та охорони здоров’я місцевого рівня.

«Попри війну економіка України працює, внутрішнє споживання зростає, а міжнародні партнери допомогли профінансувати більш як половину дефіциту бюджету. Маємо і надалі підтримувати нормальне життя для збереження стабільності у країні та пришвидшення перемоги у війні», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»