Президент України

звільнив:

НЕМЧЕНКА Анатолія Миколайовича — з посади голови Волноваської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;

БОНДАРЕНКА Андрія Олександровича — з посади голови Покровської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

БАКАЄВА Юрія Олексійовича — головою Волноваської районної державної адмі­ністрації Донецької області;

БОНДАРЕНКА Андрія Олександровича — начальником Добропільської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;

КЛЮЧКУ Юрія В’ячеславовича — начальником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;

ЗАМОТАЄВА Володимира Валентиновича — головою Покровської районної дер­жавної адміністрації Донецької області;

ДОБРЯКА Сергія Вікторовича — начальником Покровської міської військової ад­міністрації Покровського району Донецької області;

НЕМЧЕНКА Анатолія Миколайовича — начальником Селидівської міської військо­вої адміністрації Покровського району Донецької області;

ЧЕРЕВАТОГО Володимира Олександровича — головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області.