Президент України
звільнив:
НЕМЧЕНКА Анатолія Миколайовича — з посади голови Волноваської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;
БОНДАРЕНКА Андрія Олександровича — з посади голови Покровської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
БАКАЄВА Юрія Олексійовича — головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області;
БОНДАРЕНКА Андрія Олександровича — начальником Добропільської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;
КЛЮЧКУ Юрія В’ячеславовича — начальником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;
ЗАМОТАЄВА Володимира Валентиновича — головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області;
ДОБРЯКА Сергія Вікторовича — начальником Покровської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;
НЕМЧЕНКА Анатолія Миколайовича — начальником Селидівської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;
ЧЕРЕВАТОГО Володимира Олександровича — головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області.