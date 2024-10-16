Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 15 жовтня.

«Україна стоїть на порозі опалювального сезону. Це вже третій осінньо-зимовий період, який мусимо пройти в умовах повномасштабної війни. Розуміємо всі надзвичайні виклики та робимо все можливе, щоб мінімізувати ризики», — зазначив Прем’єр.