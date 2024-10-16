Президент України
уповноважив:
Міністра фінансів України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича на підписання від імені України як Гаранта за Гарантійною угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Програма підвищення надійності підстанцій») Листа між Україною та Європейським інвестиційним банком про надання згоди на перегляд та внесення змін до Фінансової угоди (Програма підвищення надійності підстанцій) між Європейським інвестиційним банком та Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго».