Візит Президента Володимира Зеленського до Канади був насичений важливими зустрічами й заходами. Глава держави зустрівся з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, делегацією Міжнародного валютного фонду, українською діаспорою, а також взяв участь у Міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні.

Під час зустрічі з Джастіном Трюдо Володимир Зеленський наголосив, що Канада справжній друг нашої держави і це підтверджено реальними кроками в питанні підтримки санкційної політики проти агресії Росії та в питанні захисту території й суверенітету України. На спільній пресконференції Президент підкреслив, що досягнути реального прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі можна лише політико-дипломатичним шляхом. «Впевнений, що врешті-решт змусимо Росію припинити ескалацію, встановити стале припинення вогню, забезпечити розведення сил та визволення всіх українських полонених. Дієвий інструмент для цього — подовження санкційної політики. Особливо це питання постає в контексті невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення наших 24 моряків і повернення захоплених українських кораблів», — акцентував він.

До слова, Володимирові Зеленському подарували художню композицію, присвячену полоненим українським морякам. Її підготували українські школярі з Торонто. «Для моряків дуже важливо щодня чути, що про них пам’ятають. Разом з Канадою робитимемо все для того, щоб хлопці якнайшвидше повернулися додому», — цитує главу держави його Офіс.

Курс незмінний

На пресконференції глава держави заявив, що Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічної та інвестиційної співпраці з Канадою і що обидві країни працюватимуть над розширенням дії двосторонньої Угоди про вільну торгівлю, сферу послуг та інвестицій. «Працюємо над тим, щоб умови ведення бізнесу в Україні були комфортними. Щиро радий інвестиціям в нашу країну канадських компаній», — зауважив Президент. І додав, що Україна зацікавлена поглибити співпрацю з Канадою у військовій галузі, зокрема з канадською військовою тренувальною місією UNIFIER, яка діятиме в Україні до 2022 року. Він назвав це вагомим внеском у зміцнення обороноздатності нашої країни і повідомив, що під час перемовин із Джастіном Трюдо досягнуто домовленостей щодо підтримки України в оборонному секторі, зокрема йдеться про постачання бронетехніки.

Володимир Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни.

Відтак Джастін Трюдо підтвердив поступ у питанні підтримки України стосовно захисту її території та суверенітету. «Ми просуваємося вперед у дискусіях щодо збройної підтримки України. Окрім військової місії, завдяки якій допомагаємо навчати українську армію, тренувати українських військовослужбовців, ми ще й додали Україну до списку для закупівлі канадської зброї. Ми вже бачимо інвестиції канадських компаній у виробництво боєприпасів в Україні», — зазначив Джастін Трюдо.

Володимир Зеленський розповів і про домовленості щодо спрощених поїздок українців до Канади. «Угода про молодіжні обміни, яку вже в найближчі місяці планують підписати країни, дасть змогу їхнім громадянам за спрощеною процедурою здійснювати взаємні подорожі з метою навчання та працевлаштування на термін до одного року. Ми на це дивимось як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою», — підкреслив він.

Виклики великі

Про підтримку Україною політико-дипломатичного шляху врегулювання конфлікту на Донбасі Володимир Зеленський говорив і зі спецпредставником США Куртом Волкером. «Перезапущено роботу українських представників у Тристоронній контактній групі, крокуємо в напрямі активізації нормандського формату та розведення сил і засобів. Водночас Росія не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту. РФ не підтримала запропонованого Україною «хлібного перемир’я», тривають обстріли, зокрема й автомобілів медичної допомоги, на тимчасово окупованій території Донбасу обмежено діяльність СММ ОБСЄ», — зазначив Президент і подякував Курту Волкеру за все, що він особисто та адміністрація Президента США Дональда Трампа роблять для допомоги Україні.

На зустрічі з делегацією МВФ Володимир Зеленський говорив про те, що Україна досягла макроекономічної стабільності й готова долучитися до чергової програми співпраці після формування нового уряду. «Продовжиться реалізація реформ після обрання Верховної Ради. Скасовано понад 160 указів, які створювали тиск на бізнес, готується велика приватизація. Бачимо її проведення вже у 2019 році», — констатував він. Президент запросив делегацію МВФ відвідати Київ з метою досягнення робочої домовленості щодо нової програми, запропонувавши здійснити візит невідкладно після формування нового уряду.

Під час конференції з підтримки реформ в Україні глава держави запросив іноземних інвесторів, зацікавлених у фінансуванні інфраструктурних і гуманітарних проєктів на Донбасі, відвідати цієї осені форум у Маріуполі. «Перед Україною стоять два великих виклики: економічний — за попередніми підрахунками, для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро; інформаційний — нам належить повернути не лише свої території, а й наших людей. Ніколи не втомимось повторювати: Донбас і Крим — це Україна. Це має нарешті усвідомити керівництво Росії. Цілий світ повинен казати про повернення Криму і відновлення миру на Донбасі — це запорука спокійного сну в Європі та світі. Пам’ятайте про це, коли наступного разу обговорюватимете питання санкцій», — емоційно резюмував Президент.

На зустрічі з представниками діаспори Володимир Зеленський дякував українцям Канади за всебічну підтримку незалежності й територіальної цілісності країни, за волонтерську й соціальну справу, яку вони роблять від початку російської агресії. Він закликав громаду активно долучатися до побудови нової демократичної й заможної України.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»