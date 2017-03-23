Передовсім Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступив з вимогою пришвидшити підготовку до початку ремонту й реконструкції доріг. Поступовість дій являє собою приблизно такий ланцюжок: ямковий ремонт — середній — капітальний — реконструкція. Кілька тижнів тому міністр інфраструктури Володимир Омелян мав провести підготовчі дії, щоб дати старт масштабному відновленню автошляхів. Відомості про виконання завдання лунали, щоправда, після внесення Прем’єром кількох зауважень. По-перше, цього року Кабінет Міністрів готовий спрямувати на дорожні потреби не 10 мільярдів гривень, як торік, а 30. Половину суми планують отримати від репрофайлінгу облігацій внутрішньої державної позики (це передбачено законом про Держбюджет—2017). Додає оптимізму Прем’єру ще й перевиконання за два останні місяці плану надходжень митних платежів. Ці 2 мільярди гривень наприкінці року можуть перерости в 5—7 мільярдів.

По-друге, запорукою успіху стануть висока організація роботи й ефективне освоєння коштів. До речі, глава уряду вважає, що в 2016-му автошляхи якісно оновлювали в багатьох областях, однак загальний стан доріг він оцінив незадовільно. Щодо якісної копіткої роботи учасників дорожнього ремонту його думка така: «Вважаю, потрібно вибудовувати процедури тендерів на засадах відкритості, контролю й доступності. Якщо хтось десь щось вкраде, то це має стати відомо. Найголовніше — унеможливити неефективне використання ресурсів».

Цеглі в ямах місця нема!

Тож наступна вимога — забезпечити жорсткий контроль за ефективністю використання наданих ресурсів. Особисто Володимир Гройсман готовий допомагати виконавцям у будь-яких питаннях. Головне — дотримуватися організації, термінів, контролю. Інакшого сценарію, на його думку, не існує. Мовляв, відвернеш голову — і хтось щось вкраде чи зіпсує.

«Важливо, щоб ви взяли цей виклик на себе. Тому що з такими рок-н-рольщиками ми доріг не відремонтуємо», — звернувся Володимир Гройсман до міністра інфраструктури. На прихильників цього музичного жанру він запропонував поглянути у відеоролику. На ньому прихована камера зафіксувала бригаду дорожників. Із десятьох лише двоє намагалися залатати ямки. Найпроблемнішими шляхами ця відеокамера проїхалася також: Кропивницький — Дніпро, Миколаїв — Кривий Ріг, Вінниця — Умань, Дніпро — Черкаси, Харків — Краматорськ, Львів — Тернопіль, Вознесенськ — Кривий Ріг.

«Забивання цеглою чи землею ям на дорогах неприпустиме, — посилив думку глава уряду. — Навіщо я показав це відео? По-перше, просто повернув усіх до реальності щодо вигляду українських доріг. По-друге, хотів, щоб ви оцінювали, які перед нами постали виклики. До цієї руйнації ми йшли багато років». Прем’єрська рекомендація органам місцевого самоврядування — вже розпочати ремонтні роботи, а не чекати з Києва на якийсь умовний сигнал.

Деякі цифри озвучив Володимир Омелян. Від початку року ліквідовано понад 557 тисяч квадратних метрів ям і вибоїн на майже 6 тисячах кілометрів автодоріг. Нині Мінінфраструктури нарахувало ям на 75 тисячах кілометрів, із яких 25 тисяч — дороги державного значення. Проблема полягає в тому, що щотижня з’являються нові ями на майже 300 тисячах квадратних метрів доріг.

Що стосується основних ремонтних робіт, то вони стартують із кінця березня. «Уже працюють 15 об’єктів у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях», — сказав міністр.

Окрім цього, оголошено 440 тендерів на виконання робіт, на товари й послуги, з яких 148 — на виконання робіт із поточного та середнього ремонту. А загальна картина така: майже 95% українських автодоріг потребують ремонту або реконструкції.

Для контролю якості дорожніх робіт в Україні діють системи контролю якості COST і FIDIC. Перша дає оцінку за всіма напрямами робіт на дорогах. Друга працює до 2018 року в пілотному режимі.

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На рік заплановано втілення в життя 268 проектів на 18 мільярдів гривень. 139 уже заручилися бюджетною підтримкою.

Фінансові потоки вивчатимуть специ

Наступний пункт порядку денного стосувався законопроекту про створення служби фінансових розслідувань. Вона має замінити податкову міліцію і відповідні структури МВС. За умови ухвалення парламентаріями цього документа податкову міліцію та економічні відділи Нацполіції та СБУ буде ліквідовано. Законопроект спрямовано на розгляд Національної ради реформ.

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