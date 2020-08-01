Запроваджено поділ на зони, де діятимуть більш або менш жорсткі обмеження залежно від рівня захворюваності на COVID-19

Відсьогодні й до 31 серпня цього року Україна переходить на нову систему адаптивного карантину, згідно з якою залежно від епідемічної ситуації в регіоні або його адміністративно-територіальних одиницях країна ділитиметься на «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» сектори.

Згідно з постановою уряду від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», рівень епідемічної небезпеки встановлюватиметься за результатом оцінки епідемічних показників та визначатиметься рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке розміщуватимуть на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів (за посиланням http://covid19.gov.ua).

На території України на період карантину заборонено: перебування у громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, зокрема виготовлених самостійно; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

Як встановлюватимуть рівень епідемічної небезпеки

У регіоні, щодо якого не буде рішення Державної комісії ТЕБ та НС про встановлення рівня епіднебезпеки, застосовуватимуть протиепідемічні заходи, передбачені для «зеленого» рівня. «Жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні епіднебезпеки встановлюватимуть на території регіону, в якому значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається той, у якому наявна хоч одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19, становить більш як 50%; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення інфікованих становить більш як 11%; показник динаміки зростання інфікованих становить більш як 10%. Показник динаміки зростання кількості інфікованих застосовують у разі реєстрації більш як восьми інфікованих на 100 тисяч населення сумарно за останні сім днів.

У разі відповідності за ознаками регіону із значним поширенням COVID-19 більш ніж п’ять днів підряд Державна комісія ТЕБ та НС позачергово збиратиметься та прийматиме рішення про зміну рівня епіднебезпеки з урахуванням результатів оцінки епідситуації. Рішення про зміну рівня епіднебезпеки із «жовтим», «помаранчевим» або «червоним» переглядатимуть не частіше, ніж раз на п’ять днів.

У разі одночасного перевищення кількох показників рівень епіднебезпеки для окремої адміністративно-територіальної одиниці розраховуватимуть окремо для кожного показника та встановлюватимуть на підставі найвищого рівня.

«Зелений» рівень епіднебезпеки на території всього регіону встановлюють, якщо в ньому немає ознак значного поширенням COVID-19 більш ніж три дні підряд.

Різні сектори — різні правила

У «зеленому» секторі заборонено: проведення масових заходів за участю більш ніж однієї особи на 5 кв. метрів; діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць; здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів транспортом у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння.

У «жовтому» секторі додатково до попередніх обмежень визначено такі: відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни. У «зеленому» та «жовтому» секторах дозволено проведення спортивних змагань за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Заборони для «помаранчевого» сектору (додатково до обмежень перших двох секторів): діяльність спортивних центрів; приймання дітей до закладів оздоровлення та відпочинку (у разі встановлення «помаранчевого» рівня епіднебезпеки під час оздоровчої зміни в дитячому закладі його робота триває до кінця зміни з дотриманням протиепідемічних заходів); оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території; проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб та більш як одна особа на 20 кв. метрів площі; діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів; робота після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів, а закладів громадського харчування, крім адресної доставки замовлень та замовлень із собою; відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти; проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, онкохворим і термінових заходів з госпіталізації.

Заборони для «червоного» сектору ідентичні жорсткому карантину, який Україна запроваджувала на початку пандемії.