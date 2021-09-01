Держава готова до початку нового навчального року

Понад 100 мільярдів гривень у державному бюджеті 2021 року передбачено для забезпечення належного освітнього процесу та початку нового навчального року в закладах загальної середньої освіти.

Так, на виплату заробітної плати вчителям шляхом надання громадам освітньої субвенції передбачено 99,6 мільярда гривень. Ці кошти зарезервовано для виплати у повному обсязі відповідно до нормативно встановлених розмірів заробітної плати для понад 480 тисяч ставок педагогів.

Мільярд гривень передбачено на закупівлю ноутбуків для проведення в разі необхідності дистанційних занять. За цей фінансовий ресурс засновники закладів освіти зможуть придбати майже 60 тисяч одиниць такої техніки.

Ще мільярд гривень буде спрямовано на закупівлю сучасних меблів і засобів навчання за програмою «Нова українська школа». Ці кошти засновники закладів освіти можуть спрямувати на придбання обладнання для 85,7 тисячі класів початкової школи та 258 класів закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». У таких закладах навчається понад 1,7 мільйона учнів.

Підвищення кваліфікації близько 23 тисяч учителів коштуватиме державному бюджету 0,4 мільярда гривень, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Мільярд гривень буде витрачено на формування нового освітнього простору, безпечного та інклюзивного (безбар’єрного) освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти, реконструкцію та капітальний ремонт будівель у межах програми «Спроможна школа для кращих результатів». Цих коштів має вистачити для оновлення понад пів тисячі шкіл.

На сьогодні в місцевих бюджетах на умовах співфінансування вищезазначених програм передбачено ще понад 260 мільйонів гривень. Пів мільярда гривень буде спрямовано для надання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами. Передбачено охопити понад 30 тисяч таких дітей.

На рахунках місцевих бюджетів станом на 1 серпня залишок коштів освітньої субвенції становив 7,7 мільярда гривень. А залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами — 0,3 мільярда гривень. Залишки коштів цих субвенцій органи місцевого самоврядування можуть використати на поліпшення матеріально-технічної бази освітніх закладів.

Отже, органи місцевого самоврядування за умови оперативного ухвалення раціональних рішень мають достатній ресурс для належної організації освітнього процесу. Адже Кабінет Міністрів подбав, щоб освітній процес було належно підкріплено фінансовим ресурсом на виплату заробітної плати вчителям, оснащення закладів загальної середньої освіти сучасними засобами навчання. І щоб навчання здійснювали в безпечних умовах навіть у разі посилення карантинних заходів.