Коефіцієнт виявлення хворих на коронавірусну недугу в Україні відповідає рекомендованому ВООЗ рівню 5%. Тобто на 10 червня досягнуто «зеленого» рівня епідемічної небезпеки, який дає змогу продовжити пом’якшення карантинних заходів. Уряд офіційно продовжує карантин до 31 серпня 2021 року, але запроваджує пом’якшення обмежень. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

На «зеленому» рівні епіднебезпеки, за його словами, контроль самоізоляції через додаток «Дія» не здійснюватиметься, що дасть змогу оновити програму. Прем’єр звернувся із проханням до міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка окремо і додатково роз’яснити громадянам ці питання.

Уряд затвердив зміни, які дадуть сімейнім лікарям змогу видавати довідки, що засвідчать проходження українцями повного курсу вакцинації від коронавірусу. І це значно спростить їх отримання.

Вакцинація, за словами глави уряду, набирає обертів. В Україні нині вже працює 50 центрів, де роблять близько 50 тисяч щеплень щодня. Прем’єр закликав місцеву владу в регіонах і на наступних вихідних забезпечити роботу центрів масової вакцинації у звичайному режимі, адже мета — вакцинувати якомога більше громадян і робити це швидко.

На вакцини — 1,4 мільярда гривень

Прем’єр повідомив, що є домовленість на постачання понад 40 мільйонів доз вакцин цього року. Частину цих поставок уже оплачено, щодо іншої вносять авансові платежі. І щоб не виникало проблем, уряд надає 1,4 мільярда гривень на запобігання виникненню й поширенню COVID-19, зокрема на закупівлю високоякісних вакцин. Законопроєкт затверджено й передано до парламенту.

«Ці гроші буде отримано у спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів з єврономерами. Учора набув чинності відповідний порядок пільгового розмитнення. І ті, хто ним скористається, чітко розумітимуть, що ці кошти спрямовано на боротьбу з пандемією», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що чесні правила гри й партнерські відносини держави й бізнесу життєво необхідні для створення сприятливого середовища розвитку бізнесу й економіки. А створення нових конкурентних ринків і розвиток ринкових відносин — це фундаментальні кроки до побудови економіки без олігархічного впливу. Тому, за його словами, одна із вкрай важливих реформ на цьому шляху — запровадження ринку землі. Він нагадав, що залишилося тільки два тижні дії мораторію на продаж землі. І після цього Україна стане ближчою до успішних країн, де громадяни можуть вільно розпоряджатися своїм майном. Уряд і Верховна Рада запровадили багато запобіжних заходів від зловживань. Землю зможуть купувати тільки українці. Зокрема фізичні особи площею не більш як 100 гектарів. Усі оплати — лише у безготівковій формі. Проводитимуть і фінансовий моніторинг.

За поданням Міністерства юстиції уряд затвердив Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України.

Перевірка відбуватиметься в кількох реєстрах, аби забезпечити прозорість і справедливість процесу. Потенційних покупців перевірятимуть на вже наявну в них землю, аби не було перевищено встановлених лімітів.

Громади матимуть фінансову підтримку

Уряд розширив перелік інвестиційних програм і проєктів в областях, на які спрямовують кошти Державного фонду регіонального розвитку.

«Об’єкти фінансування у межах програми — це капітальний ремонт і реконструкція загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, лікарень, додаткові кошти для будівництва спортивних залів, басейнів тощо. Тобто це те, чим громади користуються щодня і що дає їм користь», — наголосив очільник уряду.

Загалом на капітальний ремонт інфраструктури на місяцях буде спрямовано 4,5 мільярда гривень допомоги з Державного фонду регіонального розвитку.

Надійними партнерами, які підтримують регіональний розвиток в Україні, залишаються міжнародні фінансові організації. Тож уряд перерозподілив кредитні кошти в сумі 350 мільйонів гривень для завершення вкрай необхідних проєктів у наших містах. Зокрема для розвитку системи водопостачання й водовідведення у Миколаєві, реконструкції та розвитку комунального водного господарства в Чернівцях.

«Проєкти спрямовано передусім на модернізацію застарілої інфраструктури й забезпечення жителів міст якісною питною водою. Через зношеність мереж і застарілі очисні споруди ця проблема залишається дуже актуальною. Тож поступово її буде розв’язано у більшості міст. Адже якісна питна вода для українців — один із пріоритетів у роботі уряду», — зазначив Прем’єр-міністр.

А для успіху антикорупційної реформи, на його переконання, слід реалізувати три вектори інституційних змін. Це зменшення частки держави в економіці, розвиток ринкових відносин і створення нових конкурентних ринків, реформа фіскальних і контролюючих органів. І щодо фіскальної реформи відбулося перше засідання конкурсної комісії з добору керівника Бюро економічної безпеки.

«Це важливий крок для роботи органу, який сконцентрує розслідування всіх економічних злочинів в Україні. Податкова міліція та інші органи, на адресу яких завжди лунало чимало звинувачень і нарікань від бізнесу, мають відійти в минуле», — повідомив Денис Шмигаль.

Прямуємо до енергетичної незалежності

Газовий ринок, який повноцінно запрацював із середини минулого року, успішним зробить, на переконання очільника уряду, реалізація проєктів у галузі газовидобутку та угод про розподіл продукції. Наприкінці минулого року було підписано вісім таких угод із провідними компаніями. І це був важливий крок на шляху становлення нашої енергетичної незалежності.

«Наша мета — забезпечити максимально прозорі й комфортні умови для майбутніх інвесторів», — наголосив Денис Шмигаль.

Уряд погодив пропозиції Міжвідомчої комісії та інвесторів щодо продовження терміну укладання угод про розподіл вуглеводнів, які потенційно видобуватимуть у межах ще трьох ділянок.

Наприкінці засідання Кабінет Міністрів затвердив план заходів з підготовки відзначення 25-ї річниці Конституції України.

«Залишилося менше двох тижнів до цієї важливої дати, а тому слід формалізувати окремі питання святкувань. Важливо, аби всі святкування й заходи проходили з дотриманням протиепідемічних застережень. Адже це збереже життя і здоров’я українців», — наголосив очільник уряду.

Кабмін ухвалив постанову «Про затвердження Порядку обміну інформацією між органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування». Відповідно до цього порядку, інформаційна взаємодія відбуватиметься через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів LOGICA.