На минулому засіданні Кабінет Міністрів затвердив порядок виплати допомоги у розмірі 8 тисяч гривень підприємцям та найманим працівникам

Виплати в розмірі 8 тисяч гривень громадянам і бізнесу, які постраждали від посилених карантинних обмежень у «червоних» зонах, будуть здійснюватися автоматично після подання заявки на порталі або в застосунку «Дія». Про це повідомив на засіданні уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що Верховна Рада раніше схвалила механізм підтримки громадян та бізнесу, який уряд розробив за дорученням Президента, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Цей механізм передбачає надання одноразової грошової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень. Він уже працював узимку, і ми його повертаємо в регіони, що перебувають у «червоних» зонах. Зареєструватися на отримання допомоги від держави можна буде вже наступного тижня», — зазначив Денис Шмигаль.

У заяві необхідно вказати особисті дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, адресу реєстрації місця проживання заявника та номер його банківського рахунку для виплати допомоги за стандартом.

Порядок виплат такої допомоги розробили фахівці Міністерства соціальної політики. Очільниця відомства Марина Лазебна пояснила детальніше, що надаватимуть цю допомогу підприємцям та найманим працівникам, роботу яких уже тимчасово зупинено або буде зупинено внаслідок запровадження з лютого 2021 року обмежувальних протиепідемічних заходів.

Відмінність — те, що допомогу надаватимуть застрахованим особам за фактом упровадження протягом 2021 року «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території відповідного регіону, в якому роботодавець (страхувальник) застрахованої особи обліковується як платник єдиного внеску.

Окрім гарантованої державою допомоги, підприємці та наймані працівники зможуть одержати підтримку від місцевої влади — додаткові виплати з місцевого бюджету, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Марина Лазебна звернула увагу українців на два моменти, важливі під час отримання цієї допомоги.

По-перше, якщо людина отримала допомогу 8 тисяч гривень протягом грудня 2020-го — січня 2021-го, це не обмежує її права і можливість отримати допомогу і цього разу, якщо в регіоні, де вона працює, протягом 2021 року запроваджено карантинні обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Тому слід звертатися, якщо така допомога насправді вам необхідна.

По-друге, строки. Особа може звернутися по допомогу протягом 30 днів із дня запровадження на території регіону, де вона працює, обмежувальних заходів «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Якщо ж людина працює в регіоні, в якому такі обмеження вже було запроваджено раніше, скажімо, в лютому — березні 2021 року, то відлік цих 30 календарних днів починається через 10 днів після набрання чинності законом, який передбачає надану цієї допомоги. Тому у всіх буде достатньо часу, повідомляє Мінсоцполітики.

«Хочу звернутися до представників місцевої влади, щоб вони також долучалися до збереження та підтримки бізнесу на своїй території. Тому що це запорука подальшого розвитку, соціального добробуту в регіоні. Держава взяла на себе більшу частину відповідальності за підтримку працівників та підприємців, які не зможуть працювати через карантинні обмеження, але важливо, щоб і місцева влада брала на себе відповідальність», — наголосила урядовець.

Варто знати, що постанову розроблено Мінсоцполітики на виконання закону про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню COVID-19, ухваленого на позачерговому засіданні парламенту 30.03.2021 року з ініціативи Президента України (№1358) для забезпечення соціальної підтримки найманих працівників та ФОП у регіонах, на території яких установлено або буде протягом року установлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Нині «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлено в таких областях: Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській та місті Києві.

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«Урядового кур’єра»