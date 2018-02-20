Ніде правди діти, щодня засоби масової інформації та інтернет повідомляють про дорожньо-транспортні пригоди, у яких водії й пасажири нерідко зазнають травм. А для когось ці аварії закінчуються загибеллю. Трагедія для рідних, але для читачів-слухачів така страшна інформація, на жаль, вже перетворюється на буденну.

Рік у рік статистика ДТП в країні стає дедалі сумнішою. За даними департаменту патрульної поліції України, кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилася з майже 159 тисяч у 2016 році до понад 162 тисяч у 2017-му. Кількість аварій із постраждалими зросла з понад 26 тисяч до понад 27 тисяч. Причинами ставали переважно порушення правил маневрування та недотримання водіями безпечної дистанції — понад 28% випадків, 27,8% — перевищення безпечної швидкості руху.

Перевірити себе

Отже, щоб спонукати водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, уникати аварійних ситуацій та підвищити культуру кермування, а також безпеку пасажирів і пішоходів була покликана Національна інформаційна кампанія Н-Roаd, яку проводили в Україні із середини минулого року за сприяння компанії «Хюндай Мотор». Днями кампанія завершилася, а її ініціатори розповіли про досягнення.

Комерційний директор «Хюндай Мотор Україна» Геннадій Четверухін повідомив, що в межах проекту поінформованість та свідоме керування автомобілем в українських водіїв намагалися виховати через інформацію, розміщену на сайті компанії, ЗМІ та особисте спілкування фахівців із водіями. Теми були більш ніж актуальними: безпечне перевезення дітей в автотранспорті; небезпека кермування в нетверезому стані; дотримання швидкісного режиму на дорогах та ін.

Із серпня 2017 року кожен українець, а особливо ті, хто працюють на автомобілях або мають їх в особистому користуванні, мали змогу пройти в інтернеті анонімний онлайн-тест на знання правил дорожнього руху. Геннадій Четверухін наголосив, що за цей час його пройшли понад 10 тисяч українських водіїв з різних областей. Тест складався з кількох етапів, на кожному з яких слід було відповісти на чотири запитання.

За підсумками з’ясува­лося, що найкраще наші водії обізнані щодо таких питань:

♦ проїзд нерегульованих пішохідних переходів — правильну відповідь надали понад 89% тестованих;

♦ заборона кермування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння — 87% правильних відповідей;

♦ проїзд біля виявленої на шляху перешкоди — 85%.

Найскладнішими для тих, хто вирішив пройти онлайн-тест, виявилися запитання про:

♦ найбезпечніше місце перевезення в автомобілі дитини — лише 36% правильних відповідей (чимало опитаних чомусь вважають, що це переднє сидіння автомобіля, куди часто ставлять дитячі крісла, або й просто дозволяють сидіти неповнолітньому, який навіть не пристебнутий паском безпеки);

♦ паркування автомобілів вздовж тротуарів — 34% (проблема дуже актуальна особливо для великих міст, як-от для Києва, де через недбалість та безвідповідальність власників авто часом не може рухатися громадський транспорт, а також утворюються довжелезні затори);

♦ чим небезпечний рух автомобіля із занадто малою швидкістю — лише 29% тестованих змогли відповісти правильно (найчастіше щодо порушень ідеться про перевищення швидкості, але бувають ситуації, коли аварію із страшними наслідками може спровокувати і рух авто із занадто малою).

І лише по 7% змогли правильно зорієнтуватися щодо запитань про безпеку швидкості та ввічливість на дорозі.

Фахівець наголосив: він сподівається, що всі водії, які пройшли цей тест і переконалися, що їхні знання ПДР далекі від ідеальних, перечитають і детально вивчать їх для запобігання потенційним аварійним ситуаціям. Також слід зважати, що Правила дорожнього руху в Україні періодично доповнюються й оновлюються, отже відповідальний водій має обов’язково час від часу удосконалювати свої знання. Та головне — чітко дотримуватися всіх цих правил за кермом.

Навчали толерантності

У межах кампанії відзняті й демонструються на вітчизняному телебаченні відеоролики про дотримання Правил дорожнього руху. У зйомках брали участь інспектори патрульної поліції, відомі українці, які водять авто. Наприклад, про толерантне ставлення водіїв одне до одного. Зокрема про те, що здоровим автовласникам не слід займати місця для паркування, призначені для людей з інвалідністю.

У цей ролик експертом запросили багаторазову паралімпійську чемпіонку та призерку з лижних гонок і біатлону Світлану Трифонову, яка кермує машиною з ручним приводом, а без авто пересувається на інвалідному візку. Під час зйомки вона намагалася припаркуватися біля супермаркету, але не змогла, бо відведене для цього місце протягом години 18 разів займали здорові автовласники, які начебто дуже поспішали. Вона закликала колег-водіїв бути толерантними, і не лише на дорозі. А Геннадій Четверухін висловив сподівання, що на порушників законодавства про паркування подіють не лише штрафи, а й такі ось прохання з екрана тих, для кого це насправді важливо.

Крім соціальної місії, кампанія мала й благодійну. Протягом понад півроку в місцях, де найчастіше перебувають водії (на автозаправках, в автокрамницях тощо) реалізовували різноманітну рекламну продукцію та аксесуари для авто з логотипом Національної інформаційної кампанії (стікери, брелоки тощо). Водіїв, які її купували, інформували, що сплачені кошти спрямують на дуже потрібну справу — фінансову підтримку національної паралімпійської збірної України. Під час акції вдалося зібрати чималу суму — 700 тисяч гривень. А днями Геннадій Четверухін вручив чек на ці гроші віце-президентові Національного комітету спорту інвалідів України Оксані Скугаревій. Вона зазначила, що ці кошти дуже допоможуть нашій збірній, котра братиме участь у ХІІ Зимових паралімпійських іграх, які розпочнуться 9 березня 2018 року в Південній Кореї. Закуплять інвентар та обладнання для спортсменів з особливими потребами, що дасть змогу їм показати найкращі результати.

Отже, маємо сподівання, що шалені швидкості на трасах демонструватимуть саме українські спортсмени. І отримуватимуть за це високі нагороди. А вітчизняні водії будуть гордитися їхніми досягненнями, а самі на автошляхах поводитимуться розважливо й толерантно.