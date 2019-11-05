Є багато напрямів, за якими Естонія та Україна можуть поліпшити співпрацю

Таллінн підтримує повний вступ України в Європейський Союз і НАТО на основі об’єктивних реформ і трансформацій. На цьому міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу наголосив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком у Києві. Глава МЗС Естонії висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України і підкреслив, що його країна ніколи не погодиться з анексією Криму та ситуацією на сході України.

Урмас Рейнсалу нагадав, що Естонія першою серед країн Євросоюзу почала не визнавати російські паспорти, видані українцям у Донецькій і Луганській областях. «Російська паспортизація на Донбасі повністю неприйнятна на міжнародній арені. Аналізуючи російську агресію, не треба роз’яснювати, що є дві рівні сторони для пошуку мирного врегулювання. Це не так. Росія — агресор, а Україна — жертва агресії. Її слід саме так сприймати», — цитує УНІАН главу МЗС Естонії.

Естонські інструктори допомагають готувати українських військових для спеціальних операцій, Естонія забезпечує медичне відновлення поранених українських солдатів. Естонія зацікавлена повністю співпрацювати з Україною в галузі безпеки.

Урмас Рейнсалу відзначив позитивну тенденцію розвитку двосторонніх відносин. Він переконаний, що вони безхмарні й існує багато напрямів, за якими Естонія та Україна можуть поліпшити двосторонню співпрацю.

«І це те, що має статися під час зустрічі президентів Естонії та України Керсті Кальюлайд і Володимира Зеленського, яка відбудеться наприкінці листопада», — заявив Урмас Рейнсалу.

Вадим Пристайко докладно зупинився на зустрічі лідерів країн нормандської четвірки. В МЗС розраховують, що РФ таки знайде час для того, щоб чотири лідери зустрілися, адже німецькі та французькі колеги вже готові до цієї зустрічі, як і Україна.

«Росія не висуває нових вимог для проведення зустрічі лідерів нормандського формату. Є вимога з підготовки документа, який лідери розглянуть на зустрічі. У вересні було дві вимоги: визнання формули Штайнмаєра і розведення на трьох ділянках: у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Розведення сил у Петрівському завершить виконання всіх передумов для проведення такої зустрічі. Розведення мало початися 4 листопада, але кілька днів тому були обстріли в зоні розведення. Не просто в районі десь там, а в конкретній зоні розведення, що зафіксовано також місією ОБСЄ. Сподіваємось, якщо не буде обстрілів з того боку, то зможемо відрахувати сім днів і почати розведення в Петрівському», — каже Вадим Пристайко.

До слова, з’явилася заява спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посла Мартіна Сайдіка, де він закликає сторони відновити розведення сил і засобів на ділянці розведення поблизу Петрівського, спираючись на позитивний досвід Станиці Луганської та Золотого. Він наголосив, що виконання зобов’язань, передбачених рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів, зміцнить довіру між сторонами й сприятиме мирному врегулюванню конфлікту.

Під час осінньої школи Resilience League 2019 «Когнітивна стійкість проти ворожої дезінформації, суспільної поляризації та шкідливої радикалізації» у Таллінні Посол Німеччини в Естонській Республіці Крістіане Гоман заявляла, що переговори про терміни зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні секретні. За її словами, потрібно зберегти конфіденційність маршруту, щоб мати змогу досягти прогресу або залучити людей за стіл переговорів.

Ще однією темою спільної пресконференції глав МЗС були військові кораблі, захоплені в листопаді торік у Керченській протоці. Вадим Пристайко вкотре зазначив, що Україна готова забрати їх. Більше того, МЗС надіслало Москві ноту, в якій вимагало назвати координати і час, коли можна забрати українські кораблі.

«Хотів би подивитися, коли ми отримаємо ці кораблі, чи залишилися наслідки обстрілу. Чи ця затримка пов’язана з тим, що їх поступово ремонтують і зникають діри від обстрілів наших бойових кораблів. Жодної затримки з нашого боку тут немає», — підкреслив міністр.

Вадим Пристайко не оминув увагою й поїздку депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова на Донбас, на ділянку розведення військ №2 поблизу Золотого. Міністр заявив, що це порушення всіх норм і буде реакція МЗС України.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»