Візит української делегації на чолі із Президентом Володимиром Зеленським до Вільнюса був багатим на підписання важливих двосторонніх документів. За підсумками засідання ради президентів України та Литви підписано декларацію про розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литовською Республікою на період з 2020-го до 2024 року.

«Спільна декларація містить пріоритети двостороннього діалогу на роки, отже можна впевнено сказати, що наше партнерство буде ще міцнішим. Литва дуже близька для всіх українців. Наш діалог сповнений взаєморозуміння й довіри. Це все дуже важливі складові міцного та ефективного партнерства між нашими країнами», — наголосив Володимир Зеленський під час спільної із Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою прес­конференції.

Декларація, повідомляє Офіс Президента, стане своєрідною дорожньою картою розвитку відносин рівня стратегічного партнерства. Її положення ляжуть в основу можливих подальших кроків країн у контексті співпраці з багатьох питань двостороннього, регіонального та міжнародного порядків денних. Передбачено спільні заходи у таких напрямах: міжнародна й регіональна безпека, європейська та євроатлантична інтеграція, економіка, соціальна політика, розвиток торгівлі та інвестицій, наукова спів­праця, партнерство в культурній і гуманітарній галузях.

Амбітні плани

У протоколі дванадцятого засідання ради президентів України й Литовської Республіки, який відображає основні домовленості, досягнуті під час цього заходу, рішуче засуджено агресію Росії проти України, тимчасову окупацію Криму та частини суверенної території України в Донецькій і Луганській областях. Документ відзначає активну співпрацю двох держав і підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України задля отримання нею повноправного членства в ЄС і НАТО.

Підписано декларацію про наміри щодо взаємного визнання електронної ідентифікації та довірчих послуг для електронних транзакцій між Міністерством електронної трансформації України й Міністерством економіки та інновацій Литовської Республіки. Документ містить домовленість про намір сторін об’єднати зусилля для усунення бар’єрів щодо транскордонного використання довірчих послуг та транскордонних е-контрактів, е-рахунків та інших аналогічних рішень.

Підписано декларацію про наміри співробітництва в галузі кібернетичної безпеки між Міністерством оборони України та Міністерством охорони краю Литовської Республіки. Документ передбачає заходи з розвитку співпраці й забезпечення відповідного реагування в разі виникнення масштабних національних або міжнародних кіберінцидентів. Сторони висловили намір створити спільні пункти єдиного контакту для обміну інформацією про кіберзагрози і напади, розробити план спільних навчань.

Обопільний захист інтересів

Під час спільної прес­конференції Володимир Зеленський зауважив, що обговорювали й комплекс енергетичних питань. «Україна залишається надійним партнером ЄС із забезпечення енергетичної безпеки Європи», — цитує слова глави держави УНІАН. Президент відзначив надзвичайно динамічну й плідну співпрацю фактично в усіх напрямах безпеки. А Гітанас Науседа запевнив, що і Литва, і НАТО й надалі надаватимуть військову допомогу Україні.

Говорив Гітанас Науседа і про необхідність збереження санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації. Володимир Зеленський висловив вдячність Литві за тверду й послідовну підтримку територіальної цілісності України й акцентував, що міжнародний тиск і санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації всіх територій України та звільнення всіх українських політичних в’язнів.

«Я проінформував Президента Науседу про актуальну ситуацію на окупованих територіях України та кроки з підготовки до нормандської зустрічі 9 грудня. Радий, що наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю збігаються», — наголосив Володимир Зеленський.

Гітанас Науседа сподівається, що переговори у нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція та РФ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі сприятимуть зменшенню напруженості в регіоні. Він переконаний, що має бути напрацьовано рішення, прийнятні для обох сторін. Гітанас Науседа побажав Україні успіху під час переговорів і водночас не робити тих поступок, які можуть зашкодити країні.

Окремо Володимир Зеленський підкреслив важливість практичної допомоги, яку надає Україні Литва. Ідеться й про медичну реабілітацію поранених українських військових, і про соціальну відбудову Донбасу, зокрема проєкт облаштування школи в Авдіївці вартістю майже мільйон євро.

Глава держави планує в липні наступного року взяти участь у четвертій щорічній міжнародній конференції з питань реформ в Україні. Цей масштабний захід прийматиме Литва. Ukraine Reform Conference — щорічний міжнародний захід, присвячений експертному обговоренню прогресу реформ в Україні та подальших пріоритетних кроків. Із 2017 року конференція об’єднує українських та міжнародних посадовців, бізнесменів топрівня, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства. Попередні дві конференції відбулися у Лондоні та Копенгагені.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»