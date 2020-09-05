Україна з високим ступенем довіри ставиться до висновків німецьких експертів, що російського опозиціонера Олексія Навального було отруєно хімічною речовиною групи «Новічок». Про це під час традиційного онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Це черговий крок РФ у боротьбі з опозицією», — підкреслив міністр, додавши, що для російської влади не існує жодних кордонів, якщо йдеться про питання знищення людини, яка намагається протистояти режиму. І нагадав, що відповідно до конвенції про заборону хімічної зброї, підписанткою якої є також Росія, отруєння людини хімічною речовиною трактується як використання хімічної зброї і вважається грубим порушенням міжнародного права. «Цей злочин не має залишитися безкарним», — наголосив Дмитро Кулеба. Він також нагадав, що пасивність міжнародної спільноти у відповідь на агресивні дії Росії, як це трапилося, наприклад, у 2008 році після нападу РФ на суверенну Грузію, породжує у Кремля відчуття безкарності «й спонукає його до нових злочинів».

На думку глави зовнішньополітичного відомства, цього разу Євросоюз має задіяти всі можливі обмежувальні механізми щодо Росії, включно із застосуванням санкцій та припиненням будівництва газогону «Північний потік-2». Він підкреслив, що «попри близькі відносини України та Німеччини, ми маємо одну розбіжність — «Північний потік-2». «У разі його завершення та введення в експлуатацію Росія набуде додаткових можливостей заробляти величезні гроші й інвестувати їх у свої агресивні дії як усередині країни, так і поза її межами», — сказав Дмитро Кулеба.

Він також повідомив, що днями влада Австралії оголосила про своє рішення продовжити санкції проти Росії на наступні три роки або доти, доки Москва не виконає Мінські угоди. Австралійські санкції поширюються на 37 компаній та 101 російського громадянина, безпосередньо причетних до ведення агресивної політики проти України.

Ось уже кілька тижнів поспіль події в Білорусі перебувають у центрі уваги усього світу. Дмитро Кулеба повідомив, що посол нашої держави в Білорусі — нині в Києві на консультаціях. Міністр нагадав, що ухвалив рішення відкликати посла після рішення білоруської сторони видати РФ російських найманців групи ПВК «Вагнер», серед яких були особи, котрі безпосередньо брали участь у війні на Донбасі й причетні до вбивств українських громадян.

«Ми бачимо, на жаль, як нагнітається з російського та білоруського боку агресивна риторика, висуваються фантасмагоричні версії щодо участі України у подіях у Білорусі», — констатував Дмитро Кулеба. При цьому він наголосив, що на кожну таку заяву Київ даватиме адекватну словесну відповідь, а на недружні дії відповідатиме належними діями. За словами дипломата, Україна підходить до білоруської кризи «виключно з точки зору своїх національних інтересів»: національна безпека, захист українських громадян, які перебувають на території Білорусі, та обстоювання власних економічних інтересів у цій країні. «Тому нам не варто реагувати на кожне невиважене слово, бо в Білорусі ведеться дуже складна гра, і ми маємо в цій грі мінімізувати негативні наслідки для України», — наголосив міністр.

Традиційно під час чергового брифінгу Дмитро Кулеба повідомив про останні зміни в переліку країн, які відкрито для українських громадян у часи пандемії. За останній тиждень до нього додалося три держави: Бразилія, Домініканська Республіка й Демократична Республіка Конго. Так, на сьогодні українців готові приймати 48 країн світу.

Міністр також подякував уряду Болгарії, який продовжив до 30 вересня режим допуску українців без необхідності надавати під час перетину кордону результати ПЛР-тестів. Дмитро Кулеба зазначив, що на тлі коронавірусної кризи, коли багато країн почали запроваджувати обмеження для подорожувальників, щоб зупинити поширення хвороби, Україна особливо вдячна урядам тих держав, які залишаються відкритими чи частково відкритими для її громадян.