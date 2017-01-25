Фінляндія твердо стоїть на позиції збереження санкцій Євросоюзу проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України. Про це повідомив Президент Петро Порошенко у ході офіційного візиту до Гельсінкі після переговорів з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Під час спільної прес-конференції президентів гостинний господар наголосив, що його країна підтримує суверенітет України й засуджує нелегальну анексію Криму. «Мінські угоди слід якнайшвидше імплементувати в повному обсязі, щоб життя в Україні нормалізувалося», — цитує УНІАН слова Президента Фінляндії. Гельсінкі підтримує масштабні реформи в Україні, а також її євроінтеграційний курс. На прес-конференції Петро Порошенко заявив, що Київ розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо реалізації російського проекту з будівництва газопроводу «Північний потік-2».
Консолідація, якій можна позаздрити
Петро Порошенко провів переговори з Прем’єр-міністром Фінляндії Юхою Сіпіле та спікером парламенту Марією Лохелою.
У межах візиту віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко й міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Кай Мюккянен підписали меморандум про взаєморозуміння у галузях енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива, повідомляє департамент прес-служби АП.
Мета меморандуму — посилення двосторонньої співпраці у галузях енергоефективності, енергозбереження, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Сторони обмінюватимуться досвідом, інформацією та знаннями щодо державної підтримки, передових практик виробництва електроенергії з використанням відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Україна й Фінляндія розроблятимуть і впроваджуватимуть спільні програми та проекти, надаватимуть підтримку організаціям і компаніям обох країн з проведення спільних семінарів, курсів та зустрічей з енергоефективності, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Імплементація положень меморандуму сприятиме вдосконаленню українського законодавства, стандартів і бізнес-процесів у контексті реалізації програм підтримки енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії зокрема в системах централізованого теплопостачання, транспортній галузі та промисловості.
До Гельсінкі Петро Порошенко прибув із Таллінна, де також перебував з офіційним візитом і провів переговори на високому рівні, зокрема, як ми повідомляли, з Президентом Керсті Кальюлайд. А під час зустрічі з головою Рійгікогу (парламенту Естонії) Петро Порошенко підкреслив важливу роль міжпарламентських зв’язків у підтриманні політичного діалогу й висловив особисту подяку Ейкі Нестору за його послідовну позицію в підтримці України. Глава Української держави відзначив міцну солідарність з нашою державою депутатів естонського парламенту, яку вони демонструють у різних європейських міжпарламентських інституціях.
Естонських інвесторів чекають в Україні. Це прозвучало під час зустрічі Петра Порошенка з Прем’єром Естонії Юрі Ратасом. Глава держави висловив сподівання на подальшу активну співпрацю в питаннях імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
У Києві вважають Естонію перспективним економічним партнером. Одне з пріоритетних завдань тут — розширення двосторонньої торговельно-економічної співпраці зокрема за рахунок використання можливостей, наданих зоною вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Естонська діаспора не забуває коріння
В українській греко-католицький церкві Таллінна Петро Порошенко зустрівся з представниками української громади. Він наголосив, що зусилля українців за кордоном на підтримку України дуже важливі, оскільки допомагають Батьківщині захищатися від зовнішньої агресії, зміцнюють зв’язки між Україною та Естонією, наближають нашу країну до Європи.
Наші урядовці, дипломати й парламентарії роблять усе, щоб забезпечити Україні підтримку світової спільноти. Ці дії — один з найефективніших інструментів гарантування територіальної цілісності, незалежності й захисту суверенітету нашої країни. На думку Президента, лише нині українці роблять свідомий вибір на користь Євросоюзу й НАТО, побудови власної самостійної європейської держави. «Без підтримки діаспори це було б неможливо», — наголосив Петро Порошенко.
Крім того, Україна послідовно реформується й змінюється, запроваджуючи найліпші європейські практики й стандарти зокрема за допомогою естонської сторони.
Петро Порошенко подякував за зусилля Конгресу українців Естонії, спрямовані на вилучення з продажу в найбільших книжкових магазинах Естонії українофобської продукції, відзначив діяльність Центру української культури у Таллінні й Естонської ради біженців, які беруть участь у кампанії Ukraina Heak» (Підтримка України). Він висловив подяку за організацію збирання коштів для допомоги пораненим та їхнім родинам, а також переселенцям, які постраждали від російської агресії на Донбасі.
Особисту вдячність Петро Порошенко висловив на адресу голови Конгресу українців Естонії Віри Коник та керівника Асоціації українських організацій в Естонії Володимира Паламаря за організацію важливих заходів на підтримку України та культурно-просвітницьку роботу, мета якої — збереження прабатьківської культури й мови.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»