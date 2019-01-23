У Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між ЄС, Україною та Росією. Як відомо, дія чинного контракту між НАК «Нафтогаз України» і Газпромом завершується 31 грудня 2019 року, тому на тристоронніх переговорах Брюссель, Київ і Москва шукають компроміс щодо контракту з 1 січня 2020 року.

Європейську сторону на переговорах представляв Єврокомісар з питань енергетичного ринку Марош Шефчович, українську — міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, виконавчий директор компанії Юрій Вітренко, російську — міністр енергетики Олександр Новак та голова правління Газпрому Олексій Міллер.

Під час переговорів Єврокомісія представила Києву і Москві своє бачення контракту на транзит газу з РФ територією України з початку 2020 року. «Пропозиція покриває три основні параметри майбутньої транзитної угоди: тривалість, обсяги й тарифи, але вона також передбачає такі важливі параметри, як інвестиції, законодавчі та технічні вимоги», — заявив Марош Шефчович під час брифінгу у Брюсселі по завершенні тристоронніх переговорів.

Єврокомісар не уточнював деталей, щоб не завадити втіленню у життя досягнутих домовленостей, але виклав загальні принципи майбутнього контракту. На його думку, він має бути «повністю сумісним з нормами ЄС», строк його дії має становити не менш як десять років, а обсяги поставок мають бути «комерційно життєздатними».

Під час підсумкового брифінгу Марош Шефчович також повідомив, що досягнуто прогресу у напрямі зміни законодавства, яке має ускладнити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2». При цьому він натякнув, що під час головування Болгарії та Австрії значного поступу в цьому питанні, «на який сподівалися в Єврокомісії», не сталося. «Тепер у нас на столі нові пропозиції від Румунії. Ми їх вивчили й бачимо, що вони стосуються всіх невирішених питань з цього приводу», — розповів Марош Шефчович.

Як відомо, Румунія, розпочавши з 1 січня шестимісячне головування в Раді ЄС, вирішила пришвидшити роботу із внесення змін до енергетичного законодавства ЄС, які ускладнили б будівництво російського газопроводу «Північний потік-2». Її позицію підтримали 13 країн-членів ЄС.

За словами Мароша Шефчовича, Єврокомісія передусім прагне отримати узгоджений набір енергетичних правил ЄС, які застосовуватимуть до морських трубопроводів так само, як це відбувається у випадку з наземними трубопроводами. «Наразі ми не бачимо жодних перепон для імплементації таких правил ЄС», — додав Єврокомісар.

Павло Клімкін, своєю чергою, розповів журналістам, що російський Газпром готовий продовжити газові контракти після 2019 року навіть без проведення експертних консультацій. «Пан Міллер тричі наголосив на тому, що вони готові продовжити існуючі контракти. Ці контракти для них, напевне, за щастя. При цьому він казав, що ці контракти можна продовжувати навіть без будь-яких експертних консультацій», — уточнив український міністр. Він наголосив, що Україна хоче перейти від «договорняків» до «реальних контрактів, заснованих на європейських правилах». Проте, за словами Павла Клімкіна, російська сторона не бере до уваги те, що «в Україні тепер діють інші правила, які віддзеркалюють європейське законодавство».

Міністр також розповів, що на переговорах Європейська комісія виступала з єдиною з українською стороною позицією. «ЄС намагається розтлумачити Росії, яка не хоче слухати, що правила змінилися. Але логіка пана Міллера — це просто продовжити нині чинні контракти», — пояснив глава МЗС.

Андрій Коболєв вважає, що пропозиція пана Шефчовича щодо майбутнього контракту — «це певна точка відліку, яку ми точно розглядатимемо». «Ми вперше про неї почули і, сподіваюсь, у найближчі два місяці в нас буде достатньо часу для її обговорення. Це пропозиція щодо майбутніх обсягів і строків контракту після 2019 року. Деталі пропозиції поки що коментувати не хочу», — зазначив він.

Наступна зустріч щодо нового газового контракту на рівні міністрів відбудеться в травні, до того часу робота триватиме на рівні експертів. У травні, за словами Мароша Шефчовича, «вже з’явиться ясність після президентських виборів в Україні». «Якщо все піде добре та всі учасники працюватимуть на одну мету, я переконаний, що цей процес завершиться успішно до кінця цього року», — оптимістично прогнозує Єврокомісар.

Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»,

Брюссель