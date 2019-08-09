Офіційний візит до Турецької Республіки Президент Володимир Зеленський розпочав з покладання квітів до мавзолею Ататюрка. Це традиційний пункт усіх офіційних візитів, покликаний ушанувати пам’ять першого президента Туреччини національного героя Мустафи Кемаля Ататюрка.

В Анкарі під час переговорів між президентами обох держав глава Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган укотре наголосив на підтримці територіальної цілісності України та невизнанні анексії Криму. Також він висловив співчуття у зв’язку із загибеллю чотирьох українських військових, попри режим припинення вогню. Глави держав обговорили питання мінських перемовин і війни на Донбасі. Ішлося й про захист прав кримських татар у Криму.

«У Росії та окупованому Криму незаконно утримують понад 100 в’язнів. Просимо Туреччину й надалі порушувати питання щодо їхнього звільнення. В інтересах усіх країн Причорномор’я важливо добиватися звільнення українських моряків», — цитує слова Володимира Зеленського Офіс Президента.

Президенти сфокусували увагу на розвитку торговельно-економічної співпраці й висловили прагнення до якнайшвидшого завершення перемовин щодо угоди про зону вільної торгівлі. Обговорення питань зростання товарообігу продовжать на восьмій Стратегічній раді високого рівня, яка відбудеться в Києві цього року.

Володимир Зеленський запросив представників Туреччини відвідати форум з відновлення Донбасу, який відбудеться восени в Маріуполі, і долучитися до відбудови інфраструктурних об’єктів на сході України.

Ішлося і про розвиток туризму та інвестиції. Президент зауважив, що Україна поліпшуватиме бізнес-клімат і гарантуватиме турецьким інвесторам і підприємцям захист.

Після завершення двосторонніх перемовин у присутності глав держав підписано протокол про домовленості щодо використання й вивчення космосу між Національним космічним агентством України й Національним космічним агентством Турецької Республіки.

Хто насправді хоче миру

Спілкуючись із пресою, Володимир Зеленський запропонував ушанувати пам’ять військових, які 6 серпня загинули на Донбасі від рук проросійських бойовиків, попри хлібне перемир’я.

«Четверо наших хлопців, молодих людей — всі молодші за мене — не повернулися живими. Переконаний, що обов’язково буде знайдено механізм, який змусить Росію відповідати за вчинені дії. Туреччина — один із партнерів, який може сприяти досягненню цієї мети. Думаю, після останніх подій на сході України ні в кого не залишилося сумнівів, хто насправді хоче й робить усе для настання миру. Ми разом обов’язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, поверне мир і стабільність у регіон, захистить права та свободи кримських татар і звільнить політичних в’язнів Кремля. Безвідповідальні та безкарні демарші Росії на міжнародній арені мають нарешті отримати справедливу відповідь. Бо сьогодні це біда України, а вже завтра це може стати лихом для всіх країн регіону», — заявив він під час спільної пресконференції.

А Реджеп Таїп Ердоган акцентував, що виступає за якомога швидше врегулювання конфлікту на Донбасі зі збереженням територіальної цілісності України і дотриманням норм міжнародного права. Він зауважив, що Туреччина підтримує мінський переговорний процес і діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Володимир Зеленський повідомив про домовленості з подальшого розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

«Обсяги двосторонньої торгівлі торік становили понад 4 мільярди доларів США. І це далеко не межа нашого потенціалу. Його розкриттю сприятиме реалізація спільних проєктів і лібералізація двосторонньої торгівлі. Ми обговорили й співпрацю щодо будівництва доріг, аеропортів, морських портів, а також в оборонній, енергетичній і туристичній галузях. Наступні роки економіка Україна стрімко зростатиме — до 5—7% ВВП на рік. Для цього вже цієї осені проведемо необхідні реформи, що зробить Україну магнітом для іноземних інвесторів», — підкреслив він.

Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що товарообіг між Україною і Туреччиною може сягнути 10 мільярдів доларів. Президент України запросив турецького колегу відвідати Україну.

Подяка помічникам

У межах візиту Володимир Зеленський зустрівся із представниками української та кримськотатарської громад Туреччини і взяв участь у відкритті нової будівлі офісу кримськотатарської діаспори.

«Радий, що українська та кримськотатарська громади тісно співпрацюють. Дякую за солідарність з Україною і практичну підтримку держави в часи випробувань, за вагомий внесок у становлення відносин стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною, сприяння в лікуванні та оздоровленні українських дітей, які, на жаль, залишилися без батьківської опіки. Україна надалі привертатиме увагу міжнародної спільноти до порушення прав кримських татар окупаційною російською владою в Криму, водночас українська влада уважно вивчає проблеми кримських татар — переселенців, що змушені були залишити Крим через російську агресію. Україна не залишить переселенців сам на сам з їхніми проблемами. Розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідання родичів у Криму. Настане день, коли Крим обов’язково повернеться до України. Роз’єднані кримськотатарські родини зберуться за одним столом і пісня Ey, gьzel Qrm («Мій прекрасний Крим») лунатиме лише як давній спогад про всі тяжкі випробування, що випали на долю народу, й надалі в його історії будуть лише щасливі світанки», — підкреслив глава держави.

У найближчих планах

У Стамбулі в присутності Президента України відбулося підписання договору про співпрацю в межах діяльності двосторонньої ділової ради між Комітетом зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки й Торгово-промисловою палатою України. Документ — подовження договору, підписаного між організаціями у Стамбулі в 1991 році.

Під час українсько-турецького бізнес-форуму Володимир Зеленський анонсував у цьому році проведення земельної реформи в Україні. «Це дасть змогу в 2020-му створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, що є однією з найкращих в світі за своєю якістю. В Україні вже працюють турецькі компанії, які володіють землею. Сподіваюсь, таких компаній стане значно більше, особливо це стосується південної частини країни, де є потреба у створенні й розвитку меліоративних систем. Також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства», — цитує УНІАН слова глави держави.

Президент очікує, що Верховна Рада восени ухвалить в цілому законопроєкт про концесію. «Це дасть змогу державі безпечно працювати з приватними компаніями. Заходьте своїм капіталом, досвідом, технологіями. Будемо дуже раді бачити турецькі компанії як справді надійних партнерів у наших проєктах», — акцентував він.

У Стамбулі на Фанарі Володимир Зеленський зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм. Зустріч тривала майже годину, після чого на честь візиту Президента було дано ланч від імені Вселенського патріарха.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»