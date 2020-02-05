Свій візит в Україну Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган назвав надзвичайно плідним. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що офіційні переговори відбулися у максимально відкритій і дружній атмосфері та були змістовними й конструктивними. «Україна та Туреччина й надалі розбудовуватимуть політичне партнерство, взаємодіятимуть у межах міжнародних організацій, співпрацюватимуть у питаннях безпеки», — наголосив Володимир Зеленський. Окрім зустрічі глав Туреччини та України у форматі віч-на-віч, відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між країнами. Обговорено шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії, підписано двосторонні документи. Президенти також взяли участь у роботі Українсько-турецького бізнес-форуму.

Оцінювання реформ

Зокрема під час засідання Стратегічної ради президенти обговорили пришвидшення роботи над текстом Угоди про вільну торгівлю, а також взаємодію в енергетичній сфері, реформи в Україні та інвестиції. Володимир Зеленський і Реджеп Тайїп Ердоган відзначили зростання торгівлі та інвестицій між країнами. Наголошувалося на важливості диверсифікації джерел енергопостачання, зокрема поставок газу через газопровід TANAP і постачання скрапленого газу. Обговорено ситуацію на Донбасі та кроки, зроблені для повернення утримуваних осіб і досягнення миру. «Принципово важливим для нас було заручитися підтримкою Туреччини в питанні збереження суверенітету й територіальної цілісності України. Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політичних в’язнів — громадян України, серед них і кримських татар, яких незаконно утримують в Криму й на території Росії», — цитує слова Володимира Зеленського Офіс Президента. Глава держави назвав засідання Стратегічної ради дієвим механізмом співпраці України й Туреччини.

Президент Туреччини схвально оцінив процес реформ, які нині відбуваються в Україні. «Ми поділяємо візію модерної, сучасної України. Туреччина також не підтримує анексію Криму. Ми повністю підтримуємо й підтримуватимемо суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Сподіваємося, що всі конфлікти будуть врегульовані мирним шляхом у межах міжнародного права. Готові робити все для того, щоб забезпечити спокій і добробут у нашому регіоні, зокрема в Україні», — зазначив Реджеп Тайїп Ердоган, зауваживши, що в цьому питанні важливу роль відіграє спостережна місія ОБСЄ.

Двосторонні пріоритети

За результатами засідання Стратегічної ради президенти України й Туреччини підписали спільну заяву про пріоритетні завдання розвитку двостороннього партнерства. Документ підтверджує незмінність підтримки Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та визначає пріоритетні завдання в усіх сферах розвитку українсько-турецького стратегічного партнерства (зокрема політичній, безпековій, військовій, торговельно-економічній та оборонно-промисловій), реалізація яких сприятиме посиленню прагматичної складової стратегічного партнерства між двома країнами.

У присутності глав держав підписано міжурядові документи, зокрема: Меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів про Угоду про зону вільної торгівлі; Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Президенцією з управління на випадок катастроф та надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки. Документом передбачено посилення співпраці в галузі запобігання катастрофам і надзвичайним ситуаціям та ліквідації їхніх наслідків. Підписано також Протокол про співробітництво між Державною архівною службою України та Дирекцією державних архівів при Президентові Туреччини. Укладено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво, а також Протокол між урядами України та Туреччини про втілення фінансової допомоги. Документами передбачено надання турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 мільйонів турецьких лір (майже 36 мільйонів доларів) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення.

Акцент на інвестиціях

Під час Українсько-Турецького бізнес-форуму Володимир Зеленський говорив про те, що Україна стає стабільним і зрозумілим ринком потенційно великих можливостей. «Втілюємо безпрецедентні реформи настільки швидко, наскільки це можливо. Ми працюємо 25 годин на добу і 8 днів на тиждень. Ліквідація адмінбар’єрів, розширення прав суб’єктів господарювання, діджиталізація державних процесів, впровадження прозорого ринку землі, масштабна приватизація та багато інших дуже важливих реформ втілюють з єдиною метою: Україну має «накрити» лавина інвестицій — як зовнішніх, так і внутрішніх», — наголосив Президент. Він підкреслив, що наразі турецькі компанії скористалися можливостями в нашій державі, й запросив турецький бізнес до участі в концесійних конкурсах у проєктах з осучаснення інфраструктури.

Реджеп Тайїп Ердоган зазначив, що Туреччина надає великого значення розвитку двосторонніх відносин з Україною та посиленню торговельно-економічної співпраці. Він висловив упевненість, що бізнес-форум відкриє нові можливості для цього.

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