Повне виведення військ та озброєння з територій ОРДЛО, формат і терміни передачі Україні неконтрольованої ділянки кордону на Донбасі, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Луганщини й Донеччини, безпекова ситуація на Донбасі стануть темами саміту в нормандському форматі в Парижі 9 грудня. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час спільної із Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції в Києві.

«Комюніке лідерів країн нормандського формату обговорювали представники всіх сторін у вересні, і відтоді багато змінилося. Тому на порядку денному будуть і ті питання, які є в комюніке. Але я чекаю розгорнутіших відповідей. Відповіді — це просто слова, а ми хочемо дій з термінами. Я чесно скажу, що не знаю, вдасться нам чи ні. Є перша перемога, дуже важлива: ми зустрічаємося. Упевнений, якщо всі сторони захочуть припинення війни, як цього хочемо саме ми, то зможемо досягти серйозних результатів щодо повного виведення всіх військ, незаконного озброєння. Щодо місцевих виборів в ОРДЛО, то вони можливі лише за українським законодавством з відкритим доступом усіх українських партій, іноземних спостерігачів, журналістів», — цитує УНІАН слова глави держави.

Володимир Зеленський прокоментував великий обмін з РФ утримуваними особами у форматі «всіх на всіх» і заявив, що дуже хоче, щоб новий рік українські бранці зустрічали зі своїми сім’ями вдома, в Україні.

Санкційна політика

Стефан Левен у контексті проведення зустрічі лідерів країн нормандського формату запевнив, що Швеція підтримує Україну і має бути знайдено шлях до врегулювання конфлікту. «Нормандська четвірка — найкращий формат, щоб визначити результати, яких очікують досягти. Україна й український Президент продемонстрували бажання зробити щось, щоб просунутись далі, і тепер величезний обов’язок Росії — також продемонструвати й розділити тягар відповідальності за врегулювання конфлікту на Донбасі», — переконаний він.

Поважний гість запевнив, що його країна залишається твердою у підтримці суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, і підтримка України у цій ситуації також стосується захисту європейського безпекового порядку й міжнародного права. Швеція засуджує російську агресію на сході України та анексію Криму Росією.

Стефан Левен підкреслив, що, оскільки причин (конфлікт на сході України й анексія Криму), через які запроваджено санкції проти Росії, не усунуто, обмежу­вальні заходи мають залишитися. «Наступного тижня (12—13 грудня) відбудеться саміт лідерів країн ЄС. Позиція Швеції дуже чітка: санкції проти Росії має бути продовжено й розширено», — акцентував він, додавши, що для послаблення санкцій існує лише один шлях — виконання мінських угод.

Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, чітку позицію зі збереження й продовження санкційного тиску на РФ, а також практичну допомогу у впровадженні важливих реформ з децентралізації, свободи слова, захисту довкілля, енергозбереження, енергетичної безпеки.

«Приємно, що пан Левен повністю поділяє думку, що найкраща відповідь усім викликам та загрозам, що існують, — це побудова успішної України», — зауважив Президент.

Відданість цінностям

Швеція — один з найбільших торговельних партнерів України у Північній Європі та важливий інвестиційний партнер. І цю співпрацю слід розширювати. Президент закликав шведську сторону збільшити ділову присутність в Україні, яка дуже зацікавлена в масштабних проєктах з альтернативної й відновлюваної енергетики, сільського господарства, ІТ-сектору, інфраструктурних об’єктів. За словами Володимира Зеленського, сторони домовилися залучати шведських інвесторів у галузь переробки відходів і активізувати взаємодію з охорони довкілля й подолання зміни клімату.

«Ми зробили черговий важливий крок для зміцнення партнерства з нашими шведськими друзями. Це вже друга зустріч із Прем’єр-міністром Швеції за останні три місяці. Наші народи пов’язують не лише спільні сторінки історії та кольори національного прапора. А ще й активне партнерство задля зміцнення цінностей демократії, верховенства права, миру й безпеки. Відданість таким цінностям є фундаментом наших відносин», — підкреслив Президент.

Володимир Зеленський та Стефан Левен обговорили відносини України з Європейським Союзом. «Швеція підтримує амбіційний порядок денний реформ українського Президента, його адміністрації та уряду. Як довгостроковий партнер, другий найбільший донор в ЄС, відданий Україні, Швеція й надалі підтримуватиме зусилля України з наближення її до ЄС», — пообіцяв Прем’єр Швеції.

Ця підтримка ґрунтується на трьох основних стрижнях: розвиток ринкової економіки і сприяння економічній інтеграції з ЄС, утвердження демократії, прав людини і верховенства права, поліпшення бізнес-клімату. Перспективи для зростання торгівлі та інвестицій між двома країнами вселяють надію, але потенціал лише тоді буде реалізованим, коли Україна наполегливо працюватиме над зміцненням верховенства права, боротиметься з корупцією та обмежить вплив олігархів.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»