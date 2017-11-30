Військові КНДР запустили чергову балістичну ракету в середу 29 листопада. Про це повідомила інформаційна агенція Yonhap із посиланням на об’єднаний комітет штабів Південної Кореї. Запущена з КНДР ракета пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японське море. Пентагон повідомив, що це була міжконтинентальна балістична ракета.
У заяві, яку з радісною посмішкою і захватом зачитала диктор Центрального телебачення КНДР, пафосно йдеться, що пуск було здійснено за особистим наказом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у відповідь на проведену Вашингтоном «ворожу політику». Згідно із заявою, ракета пролетіла 950 кілометрів і досягла максимальної висоти 447 кілометрів. У повітрі вона перебувала 53 хвилини. «Наша країна реалізувала велике історичне завдання, завершивши створення державних ядерних сил», — ідеться в заяві. Офіційний Пхеньян не приховує, що розвиток ядерних озброєнь «спрямовано на захист суверенітету країни і територіальної цілісності від політики ядерного шантажу та ядерної загрози з боку США й забезпечення мирного життя народу».
Світ надзвичайно обурений
Міжнародна спільнота налякана та обурена такими діями Пхеньяна. За ініціативою США, Японії та Південної Кореї вчора було скликано екстрене засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювали нові ракетні випробування КНДР, повідомляє УНІАН. Напередодні засідання Генсек ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив запуск північнокорейської балістичної ракети. У своїй заяві він закликав Пхеньян «утриматися від подальших дестабілізуючих кроків».
Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав дії Північної Кореї «черговим порушенням численних резолюцій Радбезу ООН, що підриває регіональну й міжнародну безпеку». Жорстку реакцію дії КНДР викликали і в Європейському Союзі. «Цей запуск — ще одна серйозна провокація, а також серйозна загроза міжнародній безпеці загалом», — заявили в прес-службі Верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні. Чергові ракетні випробування — «неприйнятне подальше порушення» міжнародних зобов’язань Північною Кореєю, підкреслили в ЄС.
Державний департамент США засудив запуск та закликав усі країни продовжити економічні санкції проти Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп, коментуючи запуск балістичної ракети, заявив: «Ми впораємося з цією ситуацією». Також він додав, що США не збирається змінювати свій підхід до відносин із КНДР. У Білому домі повідомили, що Дональд Трамп зателефонував до лідерів Японії та Південної Кореї, заявивши про «серйозну загрозу», пов’язану з черговим запуском ракети. Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що в світлі нових ракетних випробувань Північної Кореї «важливіше, ніж будь-коли раніше, разом протистояти загрозі міжнародній безпеці з боку Пхеньяна», повідомляє DW.
Офіційний Токіо називає дії Пхеньяна провокацією. «Ми вважаємо, що такі провокаційні дії з боку Північної Кореї цілком неприйнятні, і висловлюємо протест», — заявив на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга. А прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе наголошує, що його країна «ніколи не піддасться жодному провокаційному акту» і продовжуватиме «максимальний тиск на Пхеньян». Китай, який виступає фактично єдиним партнером КНДР у регіоні, також висловив свою «глибоку стурбованість» останнім запуском балістичної ракети Пхеньяном. У Пекіні сподіваються, що «всі сторони діятимуть обережно заради збереження миру та стабільності». Про це заявив спікер китайського МЗС Генг Шуанг.
Обмеження Пхеньян не лякають
Нинішній запуск балістичної ракети став 70 ядерним випробовування відтоді, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин перебрав владу після смерті свого батька Кім Чен Іра, котрий помер у грудні 2011 року, повідомляє телеканал FOХ.
Востаннє КНДР проводила випробування ядерної ракети у вересні цього року. Тоді вона пролетіла загалом майже 2,7 тисячі кілометрів, досягши висоти близько 550 кілометрів. У відповідь на це Рада Безпеки ООН запровадила жорсткіші санкції проти КНДР. Серед них — повна заборона на ввезення з Північної Кореї текстильної продукції, а також обмеження на продаж Пхеньяну нафтопродуктів. Крім того, було запроваджено ліміт на постачання до КНДР сирої нафти.