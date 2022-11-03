Ще донедавна він вимагав гроші в підприємців під виглядом еколога в селищі Драбів на Черкащині, а нещодавно раптово переїхав у Херсон і займається там пропагандистською діяльністю, закликаючи до вбивства українців. Ось така трансформація відбулася в житті Анатолія М., який нині спів­працює з окупаційною владою та діє на користь країни-агресора. Викривати подібних пройдисвітів намагаються активісти, зокрема дані про цього знайшлися в телеграм-каналі «База зрадників по Херсону та півдню України». Років два тому чоловік удавав із себе борця за чисте довкілля, вів відеоблог, де поливав брудом підприємців, вимагав у них чималі суми, аби не потрапити в програму. Правоохоронці тоді вивели горе-еколога, як кажуть, на чисту воду, передали справи до суду. Нині теж пильно стежать за його діяльністю.

Чимало подібних випадків правоохоронці розглядають, як мовиться, під мікроскопом. Адже після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого Верховна Рада України ухвалила два закони про колабораціонізм, які пізніше підписав Президент України Володимир Зеленський. Уперше обвинувальний акт за колабораціонізм було спрямовано до суду ще 31 березня. За даними прокуратури, житель Краматорська Донецької області закликав у TikTok до підтримки дій російської федерації та виступив із запереченням ворожої агресії.

У березні рух «Чесно» запустив базу даних зрадників України «ДержZрадники», де станом на сьогодні є дані стосовно майже тисячі осіб — політиків, правоохоронців, медійників... Автори ретельно відслідковують дії публічних осіб і вказують джерело-доказ державної зради. Наприклад, серед черкаських держзрадників (на сайті можна побачити дані по кожній області) — ексміський голова Черкас та екснардеп Володимир Олійник, який утік з України в Росію під час Революції гідності, а пізніше не раз в ефірах ворожих телеканалів виявляв свою анти­українську позицію.

А тікати надумав у США

Один з яскравих проявів колабораційної діяльності, на думку правоохоронців, продемонстрував депутат Черкаської міськради нинішнього скликання Олександр Замирайло, який очолював місцеву фракцію ОПЗЖ. Як один із доказів обласне управління Служби безпеки України опублікувало аудіозапис розмови цього депутата. «Давай за перемогу росії над фашизмом, над усіма нацистськими угрупованнями на Україні», — закликає депутат у перехопленій правоохоронцями розмові. Як свідчать матеріали справи, фігурант хотів стати гауляйтером рф у випадку окупації Черкащини — чекав загарбників, аби очолити окупаційну адміністрацію. Однак уже в листопаді постане перед судом (розслідування завершене, матеріали передано в суд). Працівники СБУ затримали його в серпні. А привернув увагу правоохоронців депутат тим, що активно вів інформаційно-підривну діяльність — пропагував прокремлівську політику, підтримував війну, розв’язану рф в Україні, обурювався обміном українських військовополонених і чекав, коли відбудеться «перемога» росії над Україною.

Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії рф і звільняють окуповані території, то спробував утекти за кордон. Він планував емігрувати в США. Проте працівники спецслужби своєчасно викрили ворожого до України депутата й затримали його напередодні виїзду за кордон, дружину підозрюваного оголошено в міжнародний розшук.

Фігуранта обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

10 років ув’язнення — багато чи мало?

Цими днями до 10 років тюрми засуджено 62-річну зрадницю Тетяну Дробот, яка наводила ворожі ракети на Черкаси — передавала ворогу місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території області. Особливу увагу вона звертала на локації укріп­районів, фортифікаційних споруд і зосередження військової техніки Сил оборони, повідомили право­охоронці. У березні працівники СБУ затримали зловмисницю на спробі передачі агресорам розвідданих.

З’ясувалося, що жителька обласного центру ще з початку повномасштабного вторгнення збирала інформацію, фотографувала українські оборонні об’єкти, робила їхній опис та передавала до рф відповідні матеріали через месенджер «Viber». Отриману інформацію окупанти використовували для підготовки ракетних ударів по території регіону. Крім того, ворожа поплічниця розповсюджувала через Інтернет пропагандистські дописи на підтримку збройної агресії проти України та зміни її територіальних меж.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів, колегія суддів, яка слухала справу понад пів року, визнала затриману винною за ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

У судовому засіданні підсудна повністю визнала свою вину й щиро розкаялася в скоєному злочині. Цей факт і позитивні характеристики за місцем проживання й сприяння слідству враховано під час визначення покарання — мінімальне покарання за інкриміновану жінці державну зраду мало сягнути 15 років ув’язнення.

Допомога ворогу мимоволі

Інформатори ворога, поплічники, колаборанти, шпигуни, агенти... Кожен виявлений факт і кожну особу ретельно досліджують правоохоронні органи. Разом з тим до когорти ненавмисних «помічників» ворога іноді долучаються наші надто допитливі співгромадяни. Так, недавно СБУ встановила п’ятьох громадян, які знімали та пересилали відео нічних «прильотів» на Черкащині.

Ці черкащани, як слід не подумавши, зняли на відео наслідки нічних вибухів від дронів-камікадзе, які цілили по одному з об’єктів критичної інфраструктури. Усі відео вони пересилали через месенджери своїм друзям і знайомим та розміщували в телеграм-каналах. Протягом ночі відео розлетілося мережею і стало доступним ворожим пропагандистам і розвідникам, які активно стежать в інтернеті в пошуках саме такого контенту. Це могло спричинити повторні ракетні удари.

З усіма встановленими особами працівники СБУ провели відповідні роз’яснювальні заходи, пояснивши, що це може призвести до коригування точності ударів рф. СБУ нагадує, що за подібні дії передбачено кримінальну відповідальність.

Контррозвідка працює

Служба безпеки України виконує контррозвідувальне забезпечення об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, аби убезпечити їх від ударів російських ракет і дронів. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів в.о. голови СБУ Василь Малюк.

«Кожне місце, де розташовані наші потужності, постійно відпрацьовується в межах контрдиверсійних і антитерористичних заходів. Що це означає? На конкретну локацію заходять сили СБУ, Нацполіції, Нацгвардії і шляхом поетапного пересіювання ми знаходимо тих, хто потенційно готовий працювати з ворогом. Як правило, знаходяться й ті, хто вже працює на нього», — деталізує Василь Малюк.

Саме так нещодавно було затримано працівника однієї з ТЕС, який нібито займався ремонтом, а насправді передавав ворогу актуальні координати для обстрілів. Зараз він дає викривальні свідчення.

Насамкінець. Війна — час коли даються взнаки втома, втрати, непевне майбутнє та постійна загроза, стверджують психологи. Саме за таких обставин ворог може скористатися давньою зброєю — розколоти й поляризувати наше суспільство. Адже в соціумі додалося нових поділів: тепер є група тих, хто долучився до оборони, і тих, хто в тилу; є ті, хто пережив окупацію, і ті, хто не відчув її жахів; чимало українців поїхали в евакуацію, а є ті, хто свідомо залишився... Ці різні досвіди можуть стати родючим ґрунтом для поляризації та спроби ворога скористатися цим, посіявши розбрат.

Фахівці закликають керуватися раціональною, а не емоційною складовою, пам’ятати історію та дивитися з оптимізмом у майбутнє і дякувати нашим захисникам на фронті.