Регіон готується до нового опалювального сезону. За словами в. о. директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА Віталія Литвиненка, в області централізованим теплопостачанням забезпечено 14 населених пунктів (11 міст та три селища міського типу), в інших населених пунктах використовують автономне й індивідуальне опалення. Послуги з постачання гарячої води надають тільки в містах Запоріжжя і Енергодар. Нині в області 830 котелень, і тільки 95 з них (11%) працюють на альтернативних видах палива. Тож на часі питання, як заощадити блакитне паливо.

Курс на модернізацію

Завдяки реалізації в попередні роки заходів з модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, дооснащення, заміни, встановлення нових котлів та котельного обладнання, будівництва котелень, спрямованих на скорочення й заміщення споживання природного газу, кількість котелень, що працюють на альтернативних видах палива, збільшилася за останні п’ять років усемеро.

Та попри переведення частини газових котелень на альтернативні види палива, більшість теплоенергії виробляють з використанням природного газу (97%). Тому без запровадження на теплопостачальних підприємствах заходів, спрямованих на зменшення обсягів його споживання, досягти прогресу в цьому напрямі неможливо. Тож було затверджено Програму підвищення рівня енергоефективності Запорізької області на 2016—2020 роки. За попередніми оцінками, її реалізація у житлово-комунальному секторі, зокрема в теплоенергетиці, дасть змогу досягнути щорічної економії до 2,1 млн куб. м природного газу.

Представники деяких підприємств презентували технології, які допомагають зменшити обсяги споживання газу, навели приклади переведення опалення закладів соціальної сфери та котелень теплопостачальних підприємств в інших областях України на альтернативні види палива й електроенергію. Фахівці визначилися з найбільш слушними й економічно обґрунтованими пропозиціями і сприятимуть впровадженню енергоефективних технологій на підприємствах підпорядкованих територій.

Муніципальна аварійна служба набирає обертів

Однак хоч би які програми були, хоч би як економили, а якщо аварії виникатимуть одна за одною, результативність впроваджуваних технологій навряд чи буде високою. У Запоріжжі почали розв’язувати й цю проблему, вивівши на якісно новий рівень справу усунення аварійних ситуацій у житлових будинках. Торік у вересні на базі КП «Запоріжремсервіс» створено муніципальну аварійну службу, головними вимогами до якої були оперативність, ефективність, якість роботи.

Нині роботу аварійних бригад посилено вдвічі. Для локалізації й усунення аварійних ситуацій за викликами запоріжців на спецтранспорті виїжджали 15 бригад. Щойно ще 15 нових аварійних машин марки Fiat стали до роботи. Всі 30 одиниць спецтранспорту оснащено необхідним обладнанням.

Директор КП «Запоріжремсервіс» Сергій Ращепкін зазначив, що раніше через нестачу спецтранспорту не завжди вдавалося витримати встановлений регламент реагування й локалізації аварійних ситуацій, адже щодня надходить 250—280 заяв від містян. На місце кожної десятої аварії не вдавалося прибути вчасно. Тепер, після посилення автопарку, служба стала мобільнішою. Завдяки впровадженню сучасних технологій процес диспетчеризації роботи аварійних бригад повністю автоматизовано, що дає змогу скоротити час від надходження аварійної заяви до прибуття спеціалістів на місце. Диспетчер оперативно зв’язується з аварійною бригадою, яка перебуває найближче від адреси, звідки надійшов сигнал.

— Запорізький міський голова поставив перед нами завдання забезпечити аварійні бригади транспортом, обладнанням і спецодягом, — каже директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міськради Сергій Польовий. — Ми це зробили. Тож сім аварійних бригад буде задіяно на громадських роботах, зокрема ділянках, де виникають складнощі з доступом до комунікацій і потрібно проводити відновлювальні роботи після усунення проблем. Це дасть змогу підвищити якість ремонтних послуг та оперативність.