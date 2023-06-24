У столиці триває книжковий ярмарок XI Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал». До уваги всіх охочих тут представлено не лише літературні новинки, а й проєкти за участі ілюстраторів, дизайнерів і шрифтарів, які зацікавлюють видавничу спільноту. «Книжковий Арсенал — 2023» — це 80 подій у межах літературної програми, програми для дітей та підлітків і фокус-теми фестивалю.

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», заснований 2011 року Національним культурно-мистецьким і музейним комплексом «Мистецький Арсенал» (на території якого й відбувається захід), щороку збирав понад 200 вітчизняних видавців і культурних інституцій та приблизно 50 тисяч відвідувачів. 2022 року захід не проводили через повномасштабну агресію росії проти України. Але поновлення його роботи свідчить, що в межах цієї культурно-інтелектуальної події знову розвиваються книжкова, літературна, видавнича, мистецька платформи, порушено важливі культурні й суспільні питання.

Фокус-тема цьогорічного заходу: «Коли все має значення». Організатори не приховують, що «Книжковий Арсенал — 2023» менший, ніж за попередніх років, але наголошують, що його проведення — це свідчення стійкості нашої держави й суспільства, яке працює навіть попри війну. У березні 2023-го безпекова ситуація в країні уможливила проведення фестивалю, і його вдалося організувати в дуже стислі терміни — за кілька місяців, хоча зазвичай процес підготовки триває приблизно пів року. Проведення книжкового фестивалю в час, коли країна активно чинить опір сильному загарбнику, викликало великий інтерес у представників світових медіа, адже надійшло багато запитів від журналістів міжнародних видань, які зацікавлені більше дізнатися про Україну. На фестиваль завітали Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Глава нашої держави відзначив важливість такого знакового фестивалю книги в час, коли український народ бореться за право на існування та за збереження національної ідентичності. Володимир Зеленський підкреслив, що для нього важливо бути на таких культурних подіях, щоб підтримати українських авторів, книговидавців і митців.

«Крім того, для мене особисто це можливість відновити власні сили і знайти книжки, які допомагатимуть у роботі», — цитує слова Президента його Офіс.

Олена Зеленська зауважила, що назва найбільшої книжкової події країни — «Книжковий Арсенал» — нині звучить особливо влучно, бо книжки справді стали нашим арсеналом, нашою культурною зброєю.

«Ось чому відвідую «Книжковий Арсенал» з особливими відчуттями. Нині кожен наш текст, роман, оповідання, вірш — це наш опір знищенню. Доказ, що ми, українці, є й будемо на своїй землі. Будемо, тому що рятуємо, захищаємо та цінуємо одне одного. Тому що небайдужі й людяні», — додала перша леді.

Президентське подружжя оглянуло тематичні секції «Дитяча книга», «Комікси та графічна проза» (представлено книгарнею «Закапелок»), «Художня література» (книгарня «Книжковий Лев»), «Арткнига» (представлено Національним центром Олександра Довженка «Довженко-центр»), «Книга про російсько-українську війну» (книгарня «Сяйво книги») та «Нон-фікшн» (книгарня «Сенс»).

Глава держави цікавився історичною літературою, придбав книжки Яна Мориса «Чому захід панує — натепер» («Кліо») та Максима Яковлєва «Теорії змов. Як (не) стати конспірологом» («Віхола»). Перша леді звертала увагу на художню та психологічну літературу, книжки про історичну постать княгині Ольги, а також придбала для сина комікси Boom «Дюна: Дім Атрідів. Книга 1».

Серед літератури, яку обрали Володимир та Олена Зеленські, також: «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення» Олександра Михеда («Видавництво Старого Лева»); «За Перекопом є земля» Анастасії Левкової («Лабораторія»); «Княгиня Ольга. Династійні таємниці правителів Русі» Сергія Пєткова (видавничий дім «АртЕк»), а також його «Княгиня Ольга. Наріжний камінь церкви і держави» (видавничий дім «АртЕк»); «Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші» Володимира Вакуленка (Vivat); «Коли я нарешті висплюся? Як засинати і прокидатися із задоволенням» Ольги Маслової та Ніки Бєльської («Віхола»); «Про Тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна версія» Тімоті Снайдера («Човен»); «Хто ти такий?» Артема Чеха (Meridian Czernowitz); «Telegraf#2. Креатив у війні» (Telegraf. Design).

Спілкуючись із Президентом, генеральний директор Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал» Олеся Островська-Люта подякувала йому за підписання закону щодо встановлення обмежень на ввезення й розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, білорусі й тимчасово окупованої території України. Вона назвала цей документ надзвичайно важливим для культурної сфери нашої держави.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»