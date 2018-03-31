Медична реформа, про важливість якої тривалий час говорили на всіх рівнях, розпочалася. Так, із початку квітня українці мають укласти декларації з обраними сімейними лікарями. Це головний принцип реформи, завдяки якому скасовують старе радянське правило, що за ним пацієнтів прикріпляли до лікарів за місцем їхньої реєстрації.

Та, на жаль, у цій новій справі більше запитань, ніж відповідей на них. Приміром, якщо я уклав угоду, відповідно до якої на моє лікування передбачено 370 гривень на рік, то чи ввійде в цю суму вартість консультацій або аналізів? Досі немає затвердженої форми угоди між пацієнтами і сімейними лікарями. Є лише проект наказу Міністерства охорони здоров’я України про те, скільки клієнтів слід мати сімейному лікареві.Але, гадаю, ці та багато інших питань буде вирішено. Оптимізму додають численні приклади нововведень у межах медичної реформи. Ось деякі з них. Нещодавно МОЗ наказом скасувало так звані талончики на прийом до лікаря. Стануть надбанням історії й талони амбулаторного пацієнта, картки диспансерного огляду, медичні картки дитини, школяра. Зникнуть студентські поліклініки, відтепер студенти теж обиратимуть сімейного лікаря. Потурбувалася влада і про сільських лікарів. Їх забезпечуватимуть житлом за місцем роботи. Звісно, ці та інші нововведення відразу не дадуть позитивних результатів. Адже українські медики успадкували таку систему охорони здоров’я, яка позначається на сучасному її стані. А він за багатьма показниками не відповідає європейським стандартам. Україна посідає 111-те місце у світі за тривалістю життя — 71 рік. Стрімко скорочується кількість населення. Якщо в 1991 році нас було 51,9 мільйона, то станом на 1 січня 2018-го — лише 42,3 мільйона. Торік чисельність населення скоротилася на 200 тисяч. Ці та інші недоліки в охороні здоров’я стали результатом того, що немає державної політики запобігання хворобам та лікування людей.До прикладу щеплення як важлива складова профілактики багатьох захворювань. Через несвоєчасну закупівлю вакцин в Україні стався збій колективного імунітету. Щоб запобігти хворобам, за рекомендаціями ВООЗ потрібно охопити щепленнями 99% населення. Проте вакцини від кашлюка, дифтерії, правця отримали тільки 53,2% дітей.

Уже тривалий час діє програма «Доступні ліки». Але у багатьох лікарнях потрібних хворим препаратів немає. Тому пацієнти змушені купувати їх в аптеках за свої кревні. Тобто хворі витратили мільйони гривень на ліки, які мали отримати безкоштовно. Це засвідчує, що в нас є потреба посилити відповідальність посадовців за виконання програми «Доступні ліки». Нині чимало скептиків щодо ефективності медичної реформи. Висловлю думку про її реалізацію. Вважаю, що успіху в ній можна досягти за рахунок простого, а головне, абсолютно безкоштовного заходу: потрібно заборонити високопосадовцям, народним депутатам, усім, хто має стосунок до охорони здоров’я, лікуватися за кордоном. Тоді вони будуть змушені кардинально вирішувати питання, які турбують пересічних громадян. Тобто ходити на прийом до наших лікарів, харчуватися в наших лікарнях, отримувати нашу медичну допомогу. Пройшовши такий курс, вони, впевнений, більше перейматимуться проблемами вітчизняної медицини.

Володимир ТКАЧЕНКО,

ветеран військової служби,

для «Урядового кур’єра»