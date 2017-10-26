Як на Черкащині люди з допомогою центру зайнятості облаштовують нове життя

Колишня жителька Донецька Владислава Козлова, яка у зв’язку з воєнними діями переїхала в Катеринопільський район, що на Черкащині, недовго думала, чим зайнятися на новому місці. Звичайно ж, перукарськими послугами — цю професію набула ще в Донецьку.

Головне — не впадати у відчай

Однак у селі клієнти хоч і є, роботою місцеві перукарі завантажені не дуже. Та й працює заклад якось по-старому, не пропонує нічого нового, не зацікавлює жителів села розширенням асортименту послуг. Тому й вирішила Владислава започаткувати власний бізнес — відкрити перукарню.

Звернувшись по допомогу до районного центру зайнятості, Владислава успішно захистила бізнес-план на тему «Надання перукарських послуг» і тепер працює у власній перукарні. Справи йдуть успішно. Сільські трудівники вдячні за відмінне обслуговування, сучасні зачіски, які пропонує майстер.

Любов Жеребньова із Черкас багато років присвятила улюбленій справі — займалася вивченням психології та психологічною підтримкою людей у складних життєвих ситуаціях. Але так склалися обставини, що на улюбленому місці роботи жінка підпала під скорочення штату. Звернувшись до міського центру зайнятості, успішно захистила бізнес-план на тему «Надання психологічних послуг» і нині працює психологом.

Володимир Артеменко восени минулого року звернувся до Кам’янського районного центру зайнятості після демобілізації з військової служби в зоні АТО. Раніше чоловік працював охоронником, слюсарем та бетонярем, в АТО був стрільцем, але завжди мріяв реалізуватися у сфері торгівлі. Уже невдовзі він захистив бізнес-план на тему «Магазин продуктів харчування» і відкрив власний магазин.

Історія Олега Онойка, колишнього монтера колії на залізниці, який пройшов службу в зоні АТО, також засвідчує: втративши роботу, ніколи не падай духом. Річ у тому, що Олег завжди мріяв займатися садівництвом. Та все якось не складалося. Влаштувавшись охоронником, не полишав надії присвятити себе омріяній справі. Скільки живців прищепив, книжок перечитав про садівництво! А тут трапилася нагода, завернув якось у Катеринопільську службу зайнятості. І вже невдовзі Олег успішно захистив бізнес-план на тему «Садівництво та вирощування ягід». Незабаром засадив саджанцями дерев та ягід 30 соток землі і тепер з радістю чекає перших плодів та ягід. Каже, що сад розвивається нормально. Минулої весни на молодих деревах уже з’явилися перші квіти. В подальшому підприємець планує розширити площі насаджень.

Бізнес-план — це неважко

Ці історії колишніх безробітних свідчать, що будь-яку бізнес-ідею можна реалізувати. Нинішнього року за сприяння Черкаської обласної служби зайнятості 18 осіб організували власну справу як суб’єкти підприємницької діяльності. Сума наданих їм коштів становить майже 500 тисяч гривень, середні витрати на одну особу перевищили 27 тисяч гривень. Найпоширеніші види економічної діяльності, як розповіла заступник директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна,— оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, сільське господарство, переробна промисловість (виробництво), транспорт і зв’язок.

Задля активізації зусиль клієнтів щодо пошуку роботи служба зайнятості проводить масові й інформаційно-довідкові заходи: круглі столи, ярмарки і міні-ярмарки вакансій, дні відкритих дверей тощо. Велику увагу надають інформуванню та професійній підготовці майбутніх підприємців. Спеціалісти служби зайнятості регулярно проводять семінари і тренінг-семінари: «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної справи», які можуть відвідати всі охочі.

Широкий попит має навчання безробітних основ підприємництва, бізнес-планування і самозайнятості. Безробітні проходять короткотермінові курси з організації підприємницької діяльності, професійну підготовку та перепідготовку за професіями, спеціальностями, які дають можливість займатися підприємницькою діяльністю і започаткувати власну справу. Зокрема можна стати менеджером малого бізнесу, продавцем, перукарем, швачкою, електрогазозварником, слюсарем з ремонту автомобілів, муляром, маляром, штукатуром-облицювальником тощо.

Направленню на навчання на курсах служби зайнятості передує відповідна профорієнтаційна робота, тестування та визначення безробітними бізнес-ідеї, що є основою написання якісного бізнес-плану. Слухачі ознайомлюються з принципами антикризового менеджменту, набувають досвіду з аналізу конкурентного середовища, оволодівають мистецтвом запобігання ризикам. Велике значення під час підготовки майбутніх бізнесменів надають також питанням нормативно-правового регулювання підприємництва, вивченню особливостей податкової системи в Україні.

Опанувавши теоретичний курс, майбутні підприємці під керівництвом досвідчених викладачів-консультантів самостійно розробляють бізнес-план за проектом започаткування власної справи. У центрах зайнятості майбутні і нинішні підприємці одержують консультації з різних злободенних питань.

Тож, як переконує практика, бізнес-ідея — не така вже й фантастична справа, якщо захотіти й заручитися підтримкою служби зайнятості.