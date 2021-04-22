За бадьорими повідомленнями Служби автомобільних доріг у Черкаській області про те, що в межах президентської програми «Велике будівництво» торік вдалося відремонтувати рекордну протяжність доріг державного значення, складається враження, ніби в області проблеми з дорогами якщо не повністю розв’язано, то принаймні вона наближається до цього. Та й як не радіти: за словами дорожників, цього року будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт охоплять 259 км автомобільних доріг області. Це рекордний план за всі роки незалежності!

І машина не проїде, й велосипед застрягне

Проте не применшуючи внеску творців проїзних автомобільних шляхів, люди все-таки критично оцінюють зроблене ними. Ми зазирнули в інтернет-коментарі, де думку може висловити кожен, і без особливих зусиль надибали на вимогливі висловлювання жителів області.

«Чи є в планах на наступні роки проєктування об’їзної дороги у Смілі? Це місто чи не найбільше в області страждає без неї», — зауважує Вадим Король.

«Коли ж буде ремонт Р-10 на Чигирин і чого я не бачу в планах ділянки, де буде ремонт після Суботова і в бік Медведівки?» — запитує Денис Михайлик.

Роман Гончар переймається шляхом від Лесьок до Чигирина, адже, за його словами, навіть велосипедом там їхати неможливо.

Василь Аза вболіває за дороги Драбівщини: «А коли в ваших планах з’являться дороги Т-24-12, Т-24-10? Доки тут люди мучитимуться?»

З усього видно: тема поганих доріг ще довго не полишатиме наших громадян. Адже для цього є всі підстави. Жителі села Головківка скаржаться, що через зруйновану дорогу опинилися буквально в ізоляції. Їздити сюди відмовляються навіть водії рейсових автобусів. Селяни змушені пересідати на велосипеди, аби дістатися до центру ОТГ чи сусідньої Кіровоградської області. Та й аби доїхати велосипедом, подолавши ями, провалля, канави та вибоїни, ще треба дуже постаратися.

Шлях від Медведівки до Головківки, кажуть, уже ціле десятиліття випробовує нерви водіїв. Усього 20 кілометрів, але який екстрим! Тут уже забули навіть, що таке ямковий ремонт. А місцями дорожнє покриття колись шестиметрове завширшки просто сповзло в кювет. «Це траса обласного значення, — із саркастичною посмішкою пояснюють селяни. — Тут і туристський маршрут пролягає».

Як пояснюють у Медведівській ОТГ, люди пропонували відремонтувати дорогу коштом громади, але вже три роки, як вона перебуває на балансі облдержадміністрації. До програми «Великого будівництва» ця дорога не потрапила, а в місцевій скарбниці, зрозуміло, грошей для цього обмаль. У відділі ж дорожнього господарства облдержадміністрації бідкаються, що фінансування з дорожнього фонду вкрай незначне, усі сподівання на додаткові кошти. Адже тільки на ремонт відрізка завдовжки 7 кілометрів за торішнім кошторисом треба було майже 90 мільйонів гривень. Тепер же сума значно зросла. Тож доля цієї дороги поки що залишається в тумані.

Конфлікт інтересів на заваді не став

Так, будівництво доріг — справа зовсім не дешева. Саме тому в ній потрібен жорсткий контроль за використанням ресурсів. Розуміючи таку необхідність, органи прокуратури, правоохоронці намагаються посилити нагляд за рухом та використанням коштів. Ось і недавно прокуратура області допомогла розвіяти туман над діями одного з колишніх посадовців ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», який, за повідомленням прокуратури, під час укладання угод про утримання доріг порушив вимоги запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Як встановили працівники прокуратури, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», посадовець не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів і уклав дві угоди щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на загальну суму понад 3 мільйони гривень з товариством, у якому засновниками та кінцевими бенефіціарами був він сам з дружиною, а на момент здійснення цих правочинів — її рідний брат. Суд визнав службовця винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 172-7 КУпАП, і наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу обсягом 6800 гривень.

Непроїзна... в обласному центрі

Посилює нагляд за станом доріг і патрульна поліція області. Як розповів інспектор відділу безпеки дорожнього руху Олексій Безуглий, нині спільно з органами виконавчої влади та Службою автомобільних доріг працівники поліції активно проводять огляд вулично-шляхової мережі. Визначають стан експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць та залізничних переїздів, підготовку їх до експлуатації в літній період. Найчастіше виявляють брак дорожніх знаків, затерту дорожню розмітку та вибоїни.

Приміром, у Черкасах давно в незадовільному стані відрізок дороги від повороту з вулиці Чигиринської на вулицю Героїв Холодного Яру. Одна з її ділянок зруйнована. Якось міська влада навіть ухвалювала рішення про обмеження руху вантажних транспортних засобів. Однак ділянка й нині перебуває в занедбаному стані, хоч про необхідність ремонту йдеться вже чотири роки. Очевидно, є потреба вживати ефективніших заходів впливу на утримувачів доріг, над чим нині й працює патрульна поліція. Ситуації, коли за рішеннями судів водіям відшкодовують збитки, завдані незадовільним утриманням доріг, трапляються, за словами працівників поліції, часто. Щоправда, віднедавна, як зауважили правоохоронці, такого поменшало, адже даються взнаки їхні профілактичні та запобіжні заходи.

Мапа стану шляхів поки що кольорова

Від стану доріг у нашому житті залежить багато. Тим часом чимало з них, попри загалом активні ремонтні роботи, не бачили дорожників десятки років. Тож не відповідають сучасним вимогам ні за міцністю, ні за рівністю. Особливої уваги потребують штучні споруди та мостові переходи. Тисячі мостів в Україні, як підрахували фахівці, не відповідають чинним нормам та стандартам, а термінового ремонту потребують близько 2 тисяч мостових переходів. Зрозуміло, одразу всього не охопиш, адже обсяг робіт величезний. Однак…

Нині на мапі стану доріг України з’являється дедалі більше зелених ліній, які означають прийнятний стан шляхів, де автомобілі можуть рухатися без перешкод і досить швидко. Однак червоних та жовтих, зокрема на Черкащині, якими швидко й безпечно не поїдеш, ще чимало. Можна без перебільшення сказати, що мрія кожного свідомого українця, аби всі вони нарешті позеленіли, тобто стали зручними й безпечними. Наближаймо ж цю мрію разом.