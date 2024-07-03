Головування Угорщини в ЄС, питання безпеки та угода про двосторонні відносини. Про це йшлося учора в Києві під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Його візит відбувся одразу після початку угорського головування в ЄС.

«Це чітке свідчення наших спільних європейських пріоритетів. Того, як важливо повернути Україні та всій Європі справедливий мир, вирішити наявні складнощі та забезпечити нові основи для зміцнення Європи, для економічного й соціального зростання», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував Угорщині за підтримку українців та гуманітарну допомогу нашій країні. Він також відзначив участь цієї держави в першому Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке.

«Ми предметно обговорили, як надалі Угорщина може проявити лідерство в підготовці другого Саміту миру. Бачимо можливість організувати другий Саміт миру вже цього року, дуже хотіли б цього, і всю підготовчу роботу для цього можемо зробити за найближчі місяці», — акцентував глава держави.

Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю на рівні ЄС та очікування від угорського головування.

Окрему увагу приділили найбільш принциповим темам сусідських відносин: торгівля, транскордонна співпраця, інфраструктурні та енергетичні питання. Зокрема узгодили відкриття першої української школи в Угорщині.

«Фінансування цієї школи Угорська держава візьме на себе. Буде відкрито стільки українських шкіл, скільки потрібно. Для нас важливо, щоб українці почувалися в Угорщині як вдома», — наголосив Віктор Орбан.

Він також висловив сподівання на вирішення питань угорської національної меншини та відзначив усі ініціативи Президента України заради досягнення миру. Прем’єр-міністр подякував Володимирові Зеленському за його відверту позицію й запевнив у підтримці від Угорщини.

«Бажаю всього найкращого Україні, і під час головування Угорщини ми допомагатимемо вам у всьому, в чому зможемо», — зазначив він.

Віктор Орбан назвав метою свого візиту вирішення питань двосторонніх відносин. Він наголосив на бажанні Угорщини їх налагодити та в майбутньому підписати двосторонню угоду.

«Зміст нашого діалогу може стати основою для майбутнього двостороннього документа між державами, який регулюватиме всі наші взаємовідносини та може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин. Наші команди продовжать роботу над деталями спільних рішень», — підсумував Президент України.

Джерело: Офіс Президента