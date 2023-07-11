Президент Володимир Зеленський супроводжував в Україну військовослужбовців, які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону

П’ятеро командирів оборонців Маріуполя та Азовсталі, які героїчно воювали, а потім, пройшовши російський полон, після обміну понад 300 днів перебували в Туреччині, після переговорів із турецькою стороною повернулися нарешті додому разом із Президентом України Володимиром Зеленським, який перебував у Туреччині з візитом.

На повернення на батьківщину командира окремого загону спецпризначення Національної гвардії «Азов» Героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов’язків командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера «Азова» Олега Хоменка та командира 12 бригади Нацгвардії Дениса Шлегу в росії одразу відреагували заявою, що це сталося на порушення домовленостей з рф із боку Туреччини. Мовляв, у контексті підготовки до саміту НАТО на Туреччину чинили великий тиск, а Анкара як член Альянсу проявляє з ним солідарність.

Коментуючи цю реакцію рф, радник керівника офісу Президента України Михайло Подоляк констатував, що повернення в Україну її захисників ще раз продемонструвало, що на даний момент росія вже не має жодної суб’єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 р. для путінської еліти почався «прекрасний новий світ», у якому її і на зовнішніх ринках, і всередині країни постійно ставитимуть на відоме їй місце.

А командир «Азова» Денис Прокопенко та його заступник Святослав Паламар повідомили, що мають намір повернутися на фронт. ЗМІ поширили їхні заяви, в яких Денис Прокопенко зазначив: «Я впевнений, що армія — це командна робота, і з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми ще скажемо своє слово в бою. І найголовніше те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу і з кожним днем ми просуваємося вперед». Святослав Паламар додав, що він і його побратими робитимуть свою роботу, адже вони військові і складали присягу.

Більше зусиль проти амбіцій рф

Перебуваючи в Туреччині, глава Української держави поспілкувався із журналістами. Він повідомив, що обидві країни активно працюють, щоб повернути українців з російського полону. Ідеться про кримських татар, політв’язнів, усіх інших полонених, депортованих дітей.

Володимир Зеленський зазначив, що під час переговорів з переобраним на посаду Президента Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом зосередилися на тому, як Туреччина може допомогти відновити мир і нормальний міжнародний порядок, коли інтереси всіх націй збалансовані. Він додав, що разом з турецьким колегою має однакове бачення неприпустимості нав’язування Україні й Туреччині будь-чого в Чорноморському регіоні, що не відповідає інтересам двох народів, а Чорне море має бути простором безпеки, співпраці, а не війни, криз чи так званих заморожених конфліктів.

«Останнім часом росія, на жаль, максимально блокує рух суден із продовольством коридорами в Чорному морі, поводиться так, ніби їй належить усе Чорне море. Народи нашого регіону потребують більших зусиль заради обмеження агресивних амбіцій рф та гарантування стабільності в регіоні Чорного моря. Від нашої співпраці тут залежить продбезпека багатьох народів і в Африці, і в Азії, і в Європі», — цитує слова Володимира Зеленського його Офіс.

У контексті співпраці в межах НАТО, зокрема підготовки до саміту у Вільнюсі, Володимир Зеленський порушив питання запрошення нашої держави до членства в Альянсі.

«Був радий почути під Президента Туреччини, що Україна заслуговує стати членом НАТО», — повідомив глава нашої держави.

Реджеп Таїп Ердоган говорив, що Туреччина надає Україні конкретну допомогу в політичній, економічній, гуманітарній і технічній сферах, докладає значних зусиль для завершення війни шляхом переговорів на засадах міжнародного права, а також те, що турецько-українська дружба лише посилюється. Він заявив про готовність надавати всю необхідну підтримку для відновлення України: турецькі будівельні компанії допоможуть у відбудові.

До слова, з Туреччини Володимир Зеленський разом із захисниками Азовсталі полетів до Львова, де вони нарешті побачилися з рідними. У Львові відбувся молебень «Боже, Україну бережи! 500 днів опору й звитяги». Усі молилися за перемогу нашої держави, справедливий мир, відновлення територіальної цілісності. Просили заступництва й сил для захисників, порятунку для всіх постраждалих від війни.

Бути проукраїнським означає бути проєвропейським

Володимир Зеленський перед цим здійснив робочий візит до Словацької Республіки, де зустрівся з її Президентом Зузаною Чапутовою.

Глава Української держави акцентував, що співпраця між Україною та Словаччиною досягла такого рівня, який зміцнює обидві країни й у сфері безпеки, і в міжнародних відносинах.

«Вдячні Словаччині за оборонну підтримку. Напередодні підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana-2. Працюємо й задля спільного виробництва снарядів, гармат.

Наші слова вдячності за допомогу в захисті від російського терору ракетами і дронами. Словаччина надала надзвичайно потрібні системи протиповітряної оборони, літаки. Вдячні за кожне врятоване життя в Україні завдяки цим системам і літакам.

Вдячні за готовність допомагати Україні з гуманітарним розмінуванням, готовність долучитися до повоєнної відбудови», — зазначив Володимир Зеленський.

Зузана Чапутова говорила про підтримку мирних ініціатив, які ведуть до справедливого завершення війни та встановлення миру зі збереженням суверенітету й територіальної цілісності України.

«Підтримуємо вашу формулу миру, яка є перспективним рішенням для завершення російської агресії», — зазначила вона і додала, що Словаччина поглиблює співпрацю з Україною як із майбутнім перспективним членом Євросоюзу та підтримує надання нашій державі членства в НАТО.

Володимир Зеленський зустрівся зі словацькими парламентарями і подякував за рішення на підтримку України, зокрема за визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу, російського режиму — терористичним, а росії — державою, що підтримує тероризм.

Президент переконаний, що бути проукраїнським означає бути проєвропейським, а проросійська позиція є протерористичною.

Минулого тижня глава держави побував з робочою поїздкою в Луцьку, де разом із Президентом Польщі Анджеєм Дудою та представниками всіх конфесій та релігійних спільнот ушанував пам’ять жертв на Волині.

«Цінуємо кожне життя, пам’ятаємо історію та разом захищаємо свободу», —прокоментував Володимир Зеленський.

У Волинській області відбулася нарада щодо ситуації в регіоні, прикордонних районах сусідньої білорусі. Главі держави зокрема доповіли про підготовку й забезпечення сил оборони та безпеки на Волині, стан укриттів. Не оминули увагою соціально-економічну ситуацію в регіоні: комунальні питання, бюджетна підтримка, робочі місця.