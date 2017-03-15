Спеціальна урядова комісія займалася пошуком причин, які призвели до аварії з людськими жертвами на шахті «Степова» у Львівській області. Члени комісії перевірили відповідальність керівника дільниці, керівника шахти, керівника ДП «Львіввугілля», а також контролюючих органів, які повинні були забезпечити безпеку роботи шахти. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко за результатами засідання урядової комісії.
За його інформацією, комісія займається питанням наявності небезпечного і неякісного обладнання, коли і хто ухвалив рішення щодо його закупівлі (якщо воно справді було в шахті); чому на місці аварії було встановлено обладнання для провітрювання продуктивністю 120 кубометрів на годину за необхідної потужності 450 кубометрів, і хто давав погодження на таку схему; чому не спрацювала система УТАС, яка мала оповістити й сприяти евакуації людей з шахти під час проведення ремонтних робіт.
Геннадій Зубко наголосив, що на момент вибуху на шахті не існувало дозволу на проведення небезпечних робіт, повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра. «Держпраці спільно з регіональним відділенням проводить розслідування щодо приписів, які було надано шахті «Степова» в 2016—2017 роках, як їх було виконано або не виконано, і чому на 1 лютого 2017 року такого дозволу на шахті не існувало», — додав урядовець. Розслідування також виявило, що ще кілька шахт, які входять до ДП «Львіввугілля», не мають на сьогодні відповідних дозволів. Геннадій Зубко пояснив, що урядова комісія складає «загальну карту, починаючи від закупівлі систем провітрювання шахти, засобів особистої безпеки шахтарів, систем оповіщення, до відповідальності керівництва шахти, державного підприємства та заходів, яких мало вжити Міненерговугілля».
Віце-прем’єр повідомив, що всі виплати родинам загиблих і постраждалим внаслідок аварії на шахті «Степова» у Львівській області складаються з трьох частин. На сьогодні сім’ям загиблих вже проведено виплати у розмірі 100 тисяч гривень на родину Львівською ОДА та Львівською міськрадою. Також ухвалено рішення про виплати потерпілим у розмірі від 20 до 60 тисяч гривень з обласного бюджету.
За словами Геннадія Зубка, уряд ухвалив розпорядження спрямувати 5,725 мільйона гривень з державного резервного фонду для здійснення виплат у розмірі 500 тисяч гривень родинам загиблих та 75 тисяч гривень — потерпілим. «До 17 березня ці кошти мають надійти до сімей», — пообіцяв віце-прем’єр.
Він повідомив, що до 17 березня буде підписано акти Н-5, які дадуть змогу розпочати виконання обов’язків Фонду соціального страхування України. «Фонд соціального страхування до 25 березня має здійснити виплати у розмірі 160 тисяч гривень родинам загиблих та до 33 тисяч гривень на кожного утриманця, адже через трагедію на шахті 12 дітей залишилися без годувальника», — цитує слова урядовця прес-служба віце-прем’єра. За інформацією Геннадія Зубка, 23 потерпілих внаслідок аварії на шахті «Степова» перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах Львова, їхній стан можна вважати задовільним.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»