Європа, як і весь цивілізований світ, нині активно працює, щоб Україна стовідсотково перемогла у війні, яку розв’язала росія, залишивши агресорці нульовий шанс на полі бою. Зброя від союзників посилює українських захисників, санкції послаблюють російських терористів, які принесли нашій державі багато горя і руйнувань. Світ об’єднується і в питанні справедливості для України. Ідеться про створення спеціального міжнародного трибуналу та механізму компенсації за руйнування, спричинені агресією росії проти України. Кати та вбивці, ті, в чиїх головах народився терор, мають понести заслужене покарання, а держава-агресор — відшкодувати Україні всі завдані збитки.

І перший важливий крок до створення компенсаційного механізму (перший крок до притягнення агресора до фінансової відповідальності) зроблено: у Рейк’явіку (Ісландія) під час 4-го Саміту Ради Європи ухвалено рішення про створення міжнародного Реєстру збитків України, завданих агресією росії.

«Це рішення наближає створення повноцінного компенсаційного механізму, який покаже світу, що агресія не варта того, щоб навіть думати про неї. Вдячний усім лідерам на саміті, усім країнам — членам Ради Європи за незмінну підтримку Європи та за нашу спільну силу, яка робить Європу та наші цінності, нашу свободу й демократію захищеними. Разом демонструємо, що таке сила вільного світу!» — заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту.

Наступний крок — механізм конфіскації

На саміті Ради Європи угоду про створення Реєстру збитків, що буде розташований у Гаазі (Нідерланди), підписали представники 43 держав. Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії рф, з 24 лютого 2022 року. Передбачено, що узгоджені та підтверджені претензії буде реалізовано згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

«Проукраїнська коаліція міцна та єдина в боротьбі за справедливість і притягнення агресора до відповідальності», — прокоментував угоду про створення Реєстру збитків очільник українського уряду Денис Шмигаль. Він наголосив, що механізм конфіскації російських активів має стати наступним кроком після створення Реєстру збитків.

«Рішення Ради Європи про створення Реєстру збитків, без перебільшення, історичне. Після цього маємо підготувати необхідну правову базу для конфіскації російських активів, а також створити компенсаційний фонд. Ці рішення стануть невід’ємною частиною повномасштабного відновлення України», — цитує слова Прем’єр-міністра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Коли буде забезпечено безпосередньо роботу реєстру, постраждалі від російської агресії зможуть подавати свої заяви.

Мета України — створення комплексного механізму компенсації, який забезпечить виплату росією повного відшкодування Україні відповідно до міжнародного права. Зокрема за рахунок російських активів у світі. До цієї мети наша держава рухається разом із партнерами.

Денис Шмигаль зауважив, що Рада Європи вжила рішучі заходи для протидії російській агресії проти України. Зокрема виключила російську федерацію зі своїх лав за серйозні порушення Статуту Ради Європи і стала першою міжнародною організацією, яка підтримала створення всеосяжного міжнародного механізму відшкодування збитків, а також створення спеціального міжнародного трибуналу для засудження російських злочинів. Парламентська Асамблея Ради Європи була першою міжнародною структурою, котра закликала країни-члени Ради Європи визнати російський режим терористичним.

«Крім міжнародного механізму компенсації збитків, маємо докласти зусиль до створення міжнародного спеціального трибуналу для покарання рф за її злочин агресії проти України. Разом маємо працювати над тим, щоб встановити мир і справедливість у Європі, побудувати краще майбутнє для всіх європейців. Важливо притягнути до відповідальності політичне та військове керівництво росії. Лише притягнувши агресора до відповідальності, Європа зможе запобігти кровопролитним війнам на континенті.

Жорстока агресія рф проти України — виклик усім принципам, які обстоює Рада Європи, і основам європейської багатосторонньої архітектури безпеки. Наша спільна відповідь має бути рішучою. Агресор не повинен перемогти. Україна має відновити суверенітет над усіма своїми територіями», — підкреслив він.

Безальтернативний підхід

Президент Франції Еммануель Макрон на Саміті Ради Європи створення міжнародного Реєстру збитків, завданих Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, прокоментував так: «Рада Європи знову стає на чолі сторони жертв агресії. Усі держави мають активно долучатися до розроблення Реєстру збитків».

Він уточнив, що Реєстр збитків буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також для Української держави разом з регіональними та місцевими органами влади, державними або контрольованими державою підприємствами.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Рада Європи важлива для притягнення до відповідальності окупантів, російських воєнних злочинців і встановлення механізму стягнення компенсації за неймовірну шкоду, якої завдала росія.

«Одного дня російська війна закінчиться. Ясно одне: вона не завершиться перемогою путінського імперіалізму. Ми підтримуватимемо Україну доти, доки не буде досягнуто справедливого миру. Один з головних уроків, який Європа має винести з російської агресії проти європейського мирного порядку, — необхідність усіма силами підтримувати Україну на її демократичному європейському шляху: в захисті від російської агресії, зміцненні правових інституцій, відбудові», — цитує його слова Укрінформ.

Говорячи про те, що торік 24 лютого росія напала на Україну, щоб захопити її територію та пересунути кордони за допомогою сили, Олаф Шольц заявив: «Цілком правильним рішення було виключити росію з Ради Європи. Також правильним було призупинення членства в РЄ білорусі через підтримку агресії її керівництвом. РЄ має наводити мости та контакти із представниками іншої росії та іншої білорусі, в яких одного дня буде демократія, хоч би як важко було це сьогодні уявити».

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у контексті справедливості говорила про українську формулу миру. Вона вважає безальтернативним український підхід до встановлення миру.

Урсула фон дер Ляєн пов’язала агресію рф та злочини під час Революції Гідності.

«Жертви російської агресії в Україні з’явилися не лише після повномасштабного вторгнення. Це почалося з перших жертв, застрелених на Майдані. Це почалося з російського вторгнення у Криму та на Донбас.

Основою миру в Україні має стати встановлення справедливості, що потребує дослухатися до думки України. Необхідно підтримати той шлях до миру, який пропонує Україна, — так звану формулу миру Зеленського», — цитує її слова «Європейська правда».

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що нічого не вирішуватимуть про Україну без України.