— У Черкасах стався зухвалий злочин, який кинув виклик усім здоровим силам нашого міста, — сказав під час зустрічі з представниками медіа міський голова Анатолій Бондаренко. — Пізно ввечері після прямого ефіру на одній з місцевих телекомпаній було жорстоко вбито депутата міської ради, виконувача обов’язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Михайла Бінусова. Цей злочин міський голова пов’язує з недавнім призначенням Михайла Марковича на посаду в департаменті ЖКК. За його словами, серед головних завдань, які він ставив перед новим очільником цього структурного підрозділу, була боротьба з корупцією в житловому господарстві Черкас. Під час брифінгу Анатолій Бондаренко розповів про кілька подій, які передували цьому вбивству.

Насамперед, зауважив він, це ліквідація на одному з останніх засідань виконкому тендерного комітету. У присутності журналістів Анатолій Бондаренко заявив, що можливий замах на життя посадовця готували близько місяця. Той навіть повідомляв про це правоохоронні відомства. Та жодних слідчих дій не було.

— Тому я не впевнений, що нинішні керівники СБУ, прокуратури спроможні розкрити це вбивство, — заявив він.

Зрозуміло, в пориві обурення з приводу розгулу злочинності можна звинувачувати всіх і вся, зокрема й правоохоронців у недостатній професійності чи інших гріхах. Проте міський очільник висловив сподівання на всебічне й неупереджене розслідування в цій резонансній справі, зокрема й Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

— Та й не крутяться тут такі гроші, заради яких можна було б позбавляти людей найціннішого — життя, — підсумував Анатолій Бондаренко. Хоч у цьому міському голові можна заперечити: хіба можна вбивати когось за будь-які, навіть величезні гроші?

Корупція в місті тим часом процвітає. Депутат міської ради Максим Шадловський розповів, що йому нібито пропонували мільйон гривень, якщо голосуватиме за імпічмент міського голови. Його колега Олексій Романов підтвердив ці слова й заявив, що його нібито теж намагалися підкупити. Каже, знав про погрози Михайлові Бінусову, проте сам загиблий не сприймав їх серйозно.

— Упродовж останніх трьох місяців у Черкасах, — розповів депутат, — спостерігаємо політичну кризу, яка пов’язана з переформатуванням більшості в міськраді. Однак не пам’ятаю, щоб депутата міської ради обласного значення, очільника обласного осередку політичної партії фізично позбавляли життя. До того ж показово. Обрали найсильнішу ланку, людину, яка справді могла очолити переформатування цієї ради. Він мав відповідні знання, характер.

— Те, що відбувається в Черкасах, — це виклик принципам демократії в Україні загалом, — заявив депутат Павло Карась.

Тим часом, як повідомляють у Головному управлінні Нацполіції в області, на Черкащині введено в дію план «Сирена». На розшук зловмисників спрямовано весь особовий склад кримінальної поліції області. Речові докази з місця події вилучено. Слідче управління ГУНП в Черкаській області внесло подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ознаками пункту 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Михайла Бінусова було призначено виконувачем обов’язків начальника департаменту ЖКГ Черкаської міськради у вересні цього року. Своїми головними завданнями він одразу визначив боротьбу з корупцією та перекриття всіх незаконних грошових потоків. У цьому, принаймні у міськраді та окремих політичних колах, і вбачають основний мотив злочину.

Однак на телеканалі «Рось» не впевнені, що вбивство депутата пов’язане з тим, про що він говорив в ефірі їхньої програми напередодні. Зокрема, як розповіла ведуча телеканалу Ганна Васильєва, у програмі йшлося про початок нового опалювального сезону, і в ній Бінусов не зробив жодної заяви, яка могла б стати, так би мовити, останньою краплею.

Правоохоронці працюють і поки що не втаємничують у свої версії розслідування резонансного злочину. Логічно було б припустити, що його скоїли ті, для кого посадовець був дуже незручним. Не слід заперечувати й іншу версію: можливо, це зробили ті, з ким він співпрацював, щоб ввести в оману і використати цей привід, аби поквитатися з іншою стороною — протистоянь, зокрема й політичних, у місті не бракує.

Достеменно ж зрозуміло лише одне: боротьба за владу і гроші стає дедалі цинічнішою та жорстокішою. Корупція вже не раз показала свій звірячий вищир. А цей злочин — зайве свідчення того.

Ще одне велике запитання виникає стосовно позиції, висловленої окремими депутатами. Чому не зверталися у правоохоронні органи стосовно пропонованих хабарів чи намагань підкупу і погроз на адресу жертви злочину? Невже потрібно було йому статися, щоб про це заговорили?