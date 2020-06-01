Події не районного й навіть не обласного масштабу днями відбувалися на контрольно-пропускному пункті «Тиса», що на українсько-угорському кордоні в Закарпатській області. Тут у неділю з півсотні мікроавтобусів заблокували діяльність митників і прикордонників. Вони перекрили своїми автомобілями дорогу до КПП, протестуючи проти спроб митників оподаткувати товари, які ввозять із-за кордону в Україну.

Ситуація не нова. До цього теж траплялися подібні провокації, якими підприємці, які ввозять подрібнені партії товару, і найняті ними «піджаки», намагалися уникнути митних платежів. Їм вдавалося домогтися свого, вдаючись і до обіцянок, і до відвертого шантажу. «Зелене світло» відкривали також хабарі, про які не раз писали в ЗМІ. Але з 27 травня, на виконання вимог Держмитслужби, контроль за ввезенням товарів під виглядом «посилок рідним з Італії» збільшився. Водіям мікроавтобусів повідомили: за кожен кілограм таких «посилок» мають сплатити по одному євро. Останні заперечували, мовляв, про таку ціну раніше не йшлося…

… Відтак від 9-ї ранку 31 травня водії вдалися до блокування. Рух через кордон на «Тисі» в обидва боки повністю припинився. Черга з автомобілів розтяглася на кілька кілометрів. Звичайні подорожні, які кілька місяців через карантинні обмеження чекали можливості перетнути кордон, не могли цього зробити. На місце прибули голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров.

— Ситуація, яку ми зараз спостерігаємо, почалася з необхідності декларування товарних груп, які перевозили так званими італійськими бусами, — сказав очільник облдержадміністрації журналістам. — Це товари, які придбали наші співвітчизники в Італії і направляють в Україну під виглядом так званих приватних посилок. Через подрібнення великої партії товару і перевезення його під виглядом посилок, сплачуючи певний хабар, вдавалося уникати офіційних платежів. Гроші потрапляли в кишені корупціонерів, а не в бюджет.

У повідомленні пресслужби Міністерства фінансів України з цього приводу було зазначено: водіям, які відмовилися декларувати товари, що ввозяться на територію України, було запропоновано передати їх на митний склад. Однак на такі умови погодилися всього-на-всього кілька з них.

— Це чергова спроба перетнути кордон незаконним шляхом і завезти контрабандні товари. Однак ці схеми більше не спрацюють. План заходів із протидії контрабанді та незаконному ввезенню товарів поступово втілюється в життя. Як раніше вже не буде, і до цього мають звикати всі, — прокоментував ситуацію заступник міністра фінансів Юрій Драганчук. За його словами, контроль за роботою митниць відповідно до реформи посилюється, оцінюються також методи роботи працівників. Державні установи на кордоні мають здійснювати більш вагомий внесок у бюджет.

Для розгляду ситуації на місці туди вилетіли виконувач обов’язків голови Держмитслужби Ігор Муратов та голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Ігор Муратов під час розмови з блокувальниками наголосив: продукти, вартість яких перевищує дозволену для звичайних громадян норму, пропуску не підлягають. Він акцентував на наявності тарифів, установлених за ввезення товарів понад норму, яка не оподатковується.

Керівник Держмитслужби запропонував водіям мікроавтобусів укласти необхідні договори з поштовими операторами: у такому разі їм не потрібно сплачувати за відправлення посилок. Якщо ж водій одноосібно перевозить посилки бусиком, то має сплатити всі платежі, визначені законом. Це, знову ж таки, якщо вартість і вага товарів перевищує встановлений мінімум.

Після розмов із водіями і громадянами митне оформлення вантажів розпочалося в нормальному режимі. Надвечір його пройшли вже півсотні мікроавтобусів. Близько половини з них внесли обов’язкові платежі, інші пройшли з особистими речами. Роботу пункту пропуску було відновлено ще раніше — після 13-ї години.

Про те, як оформлення митних платежів позначиться на надходженнях до бюджету, висловився виконувач обов’язків начальника Закарпатської митниці Олександр Богаш. «У середньому потрібно сплачувати з автобуса від 12 до 16 тисяч гривень, що залежить від кількості товару та його якості, — розповів він журналістам. — Якщо врахувати, що протягом тижня КПП «Тиса» перетинають близько тисячі мікробусів із «посилками», а якщо відверто — товарами для продажу в Україні, то неважко підрахувати, що бюджет України поповнять десятки мільйонів за місяць».