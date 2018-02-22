Роботу Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розпочав із приємної та очікуваної військовослужбовцями новини: уряд офіційно підвищує їм пенсії з 1 січня на 1,5 тисячі гривень в середньому, схваливши постанову «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб». Документ не потребує внесення змін до чинного законодавства. Сам проект закону ще на стадії обговорення. Дата його ухвалення не впливатиме на здійснення вищих виплат. Ця тема була відкритою ще з осені 2017-го. Відтоді Прем’єр постійно наголошував на важливості рішення. Він вважає, що лише в такий спосіб можна встановити справедливість щодо військових.

Стосовно норм постанови висловлювався міністр соціальної політики Андрій Рева: «Люди не повинні бути заручниками наших внутрішніх узгоджувальних процедур. Постанова передбачає з урахуванням фінансових можливостей держави поетапне підвищення пенсій представникам силових органів, починаючи з 1 січня 2018 року. На першому етапі таке підвищення становитиме в середньому не менш як 1500 гривень. По завершенні першого етапу ця цифра може подвоїтися, тобто з 1 січня 2020 року пенсійне забезпечення силовиків зросте майже вдвічі».

Потім Прем’єр говорив про якісно новий рівень життя в Україні, про економічний прорив, який потребує радикальних змін в освітній системі на всіх рівнях. «Покоління, які приходять на зміну нинішнім, — це нові люди з іншим мисленням та іншими можливостями. І вони вимагають інших стандартів освіти», — вважає глава уряду. Також не варто забувати про повагу до викладача. Вона проявлятиметься у зміні умов роботи та підвищенні заробітних плат щонайменше на 25%. Цьогоріч мільярд гривень спрямують і на оновлення початкової школи.

«Смотрящим» не місце у вугільній галузі

Володимир Гройсман розглядав зміни в освітній системі як питання всієї вертикалі влади. Управлінці на місцях ці слова мали почути найпершими: «Просив би всіх голів областей і міських голів: платіть учителям сповна! Усе, що потрібно від уряду, ми зробили. Ми повертатимемо повагу для вчителя в кожному куточку України. Прошу Міністерство освіти і науки моніторити ситуацію в регіонах».

Глава уряду порушив проблеми, що виникли в галузі видобутку вугілля на державних шахтах. Там «паразитують так звані смотрящі». Міністр фінансів Олександр Данилюк уже отримав доручення знайти механізми надання ресурсу на модернізацію шахт. Однак чому стан справ жахливий у державній, а не приватній площині, Прем’єр не розуміє. «Ми знаходитимемо фінансування, а міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик братиме мітлу й вимітатиме смотрящих», — сказав він.

Глава уряду закликав представників влади не боятися Антикорупційного суду і таки створити його законодавчо протягом кількох місяців. Для цього слід об’єднати зусилля. «Єдине — потрібно створити його не під когось, а відкрито, публічно, щоб був класний відбір суддів, щоб міжнародні експерти давали свої рекомендації. Вони навіть можуть бути українцями. Нам потрібні кришталево чисті судді, і тоді все стане на свої місця», — сказав Прем’єр.

Міністр фінансів отримав доручення підготувати пропозиції щодо проведення системного аудиту активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Підтримано й розроблені Мінфіном і міжнародними фінансовими інституціями оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору. Їх суть подає департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Стратегія держави в банківському секторі базується як на цілях економічного зростання, так і на завданнях держави як акціонера комерційних банків, і розрахована на втілення протягом п’яти років».

Очікують, що документ вплине на значне зниження присутності держави в банківському секторі через повний або частковий продаж банків державного сектору, збільшить конкуренцію на банківському ринку. Підтримка фінансової стабільності, відновлення кредитування реального сектору економіки, підвищення доступності банківських послуг — це доцільні кроки в роботі. Стратегія залежить від удосконалення ефективності моделі управління банками державного сектору шляхом зміцнення дисципліни. Модель управління банками має бути єдиною, й усі функції з управління та контролю за фінустановами, які належать державі, має бути консолідовано в Мінфіні. Упровадження планів виходу держави з капіталу банків задля забезпечення підвищення їх вартості, впровадження стратегій для окремих банків з метою відновлення їхньої діяльності як стабільних, прибуткових установ, що функціонують на комерційних засадах, розроблення та впровадження підходів для роботи з непрацюючими кредитами задля зменшення тиску на баланси банків державного сектору, максимізації їх залишкової вартості — ось базові позиції.

Ощадбанк чекає на міноритарного акціонера

В уряді вважають, що втілення в життя норм стратегії — запорука привабливості банківського сектору для інвесторів. Для економіки це не менш важливий крок, бо надання доступу до додаткового фінансування за привабливими ставками згенерує додаткові доходи до державного бюджету.

Оновлена стратегія передбачає повний продаж Укргазбанку до 2020 року, ПриватБанку — до 2022-го. Міністр фінансів пояснив, що документ передбачає до кінця 2019 року створення умов щодо залучення міноритарних акціонерів у капітал Ощадбанку та Укрексімбанку. Ідеться зокрема про Міжнародну фінансову корпорацію та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Стратегією ПриватБанку передбачено максимальне збільшення його цінності для власника шляхом відновлення вартості непрацюючих кредитів, перетворення на банк, який фокусується на роздрібному сегменті, зі значною частиною малого й середнього бізнесу. А Ощадбанк має посилити свою цінність для власників за рахунок збільшення рентабельності операцій, зберегти позицію універсального банку. Загалом Стратегія реформування державного банківського сектору передбачає зниження частки держави з 55% до 24%. За оцінками НБУ, витрати держави на капіталізацію банків за 25 років становили 10 мільярдів доларів.

Урядовець повідомив, що його відомство пропонує розкривати інформацію щодо злісних неплатників кредитів у державних банках. «Виходить так, що хтось не платить за кредитами, держава докапіталізовує банки грошима платників податків, і ми навіть не можемо чітко показати, хто в цьому винен», — сказав Олександр Данилюк.

Учора міністри підтримали чимало документів. З-поміж них законопроект «Про засади адміністративно-територіального устрою України», постанова «Про внесення зміни до переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню».