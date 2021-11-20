Влаштована Російською Федерацією міграційна криза на кордонах Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією триває із серпня. І в усьому світі нарешті зрозуміли, що її створено штучно, а керують нею спецслужби країни-агресора Росії.

Нині тисячі мігрантів намагаються прорвати кордон Польщі в супроводі військових. На жаль, вже є постраждалі. Це 12 польських правоохоронців і прикордонників. І це лише перший етап російської спецоперації. А яким буде другий, залежить від реакції світової спільноти, передовсім ЄС і НАТО. На цьому під час Години запитань до уряду у Верховній Раді наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

МВС припускає, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальних мігрантів. Тому триває системна й ґрунтовна підготовка до можливості такого перебігу подій: будується система реагування на виклики, консолідуються державні інституції та громадськість.

«Запевняю, що ситуація на кордоні з Республікою Білорусь, протяжність якого становить 1084 кілометри, сьогодні контрольована і стабільна», — зазначив очільник МВС.

У чіткій координації з українськими розвідувальними органами фахівці МВС прорахували можливі напрямки прориву кордону мігрантами, відпрацювали найвірогідніші сценарії їхніх дій, спланували застосування наших сил і засобів. Проведено засідання РНБО, де чітко визначено сили і засоби для адекватного реагування.

Визначено до десяти потенційно вразливих ділянок завдовжки близько 270 кілометрів і здійснено оперативне обстеження прикордонної території щодо об’єктивної обстановки й ризиків. До чергувань залучено авіацію МВС — до 15 вертольотів, два літаки й 44 безпілотники. Минулого тижня проведено штабні навчання, де опрацьовували різні сценарії розвитку ситуації. А ще за два тижні відбудуться польові навчання спільно з Міноборони для опрацювання безпосередньо на кордоні можливих сценаріїв протидії масовому напливу мігрантів.

«За моїм наказом залучено оперативні резерви Нацгвардії та Нацполіції. Для охорони кордону ми задіюватимемо тактику ешолонного прикриття. Так, перший склад ешелону буде без зброї, лише із захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для особового складу другого ешелону передбачено використання необхідних спецзасобів і зброї, передбачених законом», — пояснив міністр.

Тут немає мети розставити прикордонників уздовж усіх 1084 кілометрів кордону з Білоруссю. Слід визначити базові точки формування резерву, який у разі потреби зможе дістатися до критичних пунктів держкордону за 30—60 хвилин.

Уже розпочав роботу створений урядом координаційний штаб протидії цій кризі. Буде визначено розміщення таборів додаткових сил і засобів, де рішення ухвалюватимуть спільно з місцевою владою прикордонних областей.

Превенція щодо провокаторів

Разом із розвідкою та СБУ МВС розробило комплекс превентивних заходів для запобігання провокаціям, зокрема щодо своєчасного виявлення підбурювачів, провідників та інших підо-зрілих осіб. Буде проведено навчання разом із ЗСУ, службами територіальної оборони та громадськими формуваннями охорони порядку. А для інформування мігрантів про неприпустимість перетину нашого держкордону й протиправної поведінки використають мобільні пристрої звукопідсилення. Передбачено розсилання попереджувальних текстових повідомлень арабською й англійською мовами через українських операторів стільникового зв’язку.

Верховній Раді в разі потреби слід бути готовою розглянути питання про запровадження надзвичайного стану у прикордонних областях або у прикордонних районах відповідних областей. Та поки що такої потреби немає.

МВС потрібне фінансування

Найкращим захистом від цієї кризи має стати належне обладнання державного кордону. Бо належно облаштований кордон — це передусім запорука нашої незалежності. А для цього, за словами глави МВС, у держбюджеті на наступний рік слід передбачити 17 мільярдів гривень на будівництво державного кордону завдовжки понад 2,5 тисячі кілометрів — 1,5 тисячі вздовж кордону з Росією і понад тисячу — з Білоруссю.

«Оскільки розміри контрабанди, яка обертається навколо цих ділянок, обчислюються десятками мільярдів гривень, це абсолютно логічна інвестиція. Ми можемо належно облаштувати ці дві ділянки протягом наступного року», — пояснив міністр.

Відповідаючи на запитання депутатів, очільник МВС зауважив, що нині Державну прикордонну службу, як і інші структури відомства, поки що фінансують недостатньо. «Фактично 85% усього бюджету будь-якого силового відомства спрямовано на зарплати. І ми знаємо, що зарплата молодшого офіцера на руки становить 11—12 тисяч гривень максимум. Тож і тут маємо допрацювати та змінити підходи», — аргументував міністр.

Він спростував чутки, які останнім часом ширяться соцмережами, нібито кілька десятків нелегальних мігрантів вже змогли перетнути кордон України. Міністр наголосив, що пошуком тих, хто поширює ці фейки, займається кіберполіція. Він пообіцяв, що МВС постійно та оперативно інформуватиме про стан справ на кордоні.

Кабмін виконує зобов’язання

Гострі й актуальні запитання адресували нардепи Прем’єр-міністрові Денисові Шмигалю. Відповідаючи на них, очільник уряду запевнив, що всі борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел буде неодмінно погашено.

Так, державна компанія «Укр-енерго» за дорученням уряду випустила облігації на суму 825 мільйонів доларів. Цю суму було переведено у гривневий еквівалент, отже 19,3 мільярда гривень було перераховано державному підприємству «Гарантований покупець», яке веде розрахунки з виробниками електро-енергії з відновлюваних джерел енергії. 16,3 мільярда гривень з цих коштів уже перераховано виробникам.

«Надалі уряд вживатиме заходів для повного погашення заборгованості. Це буде виконано, як і прописано в меморандумі. Жодних незаконних вказівок цього не робити я ніколи нікому не давав», — наголосив Прем’єр.

Міністр енергетики Герман Галущенко уточнив, що інформація про те, що ці кошти може бути спрямовано іншим генераціям, абсолютно не відповідає дійсності.