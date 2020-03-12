Про зараження коронавірусом своїх співробітників у Брюсселі оголосили в штаб-квартирі НАТО, Єврокомісії та Європейській службі зовнішньої діяльності. Минулого тижня президент ЄП Давід Сасоллі видав розпорядження скасувати всі заходи, які передбачають перебування на території будівель Європарламенту сторонніх відвідувачів і гостей, запрошених до участі в цих заходах. Через це Київ був змушений перенести проведення Українського тижня в Європарламенті, який мав відбутися з 3 по 5 березня за участі євродепутатів і вітчизняних урядовців.

Цього тижня, з 9 по 12 березня, у Страсбурзі мало відбутися чергове пленарне засідання ЄП. Проте спочатку його перенесли у Брюссель, аби через подорож до Франції не піддавати ризику здоров’я євродепутатів, їхніх помічників і журналістів. Проте згодом було вирішено скоротити сесію до двох пленарних днів. Євродепутати встигли провести дебати щодо поширення коронавірусу, обговорити довгостроковий бюджет ЄС і ситуацію з мігрантами на турецько-грецькому кордоні. Решту обговорень і голосування, зокрема за резолюцію щодо підсумків п’ятирічного виконання мінських угод, перенесли. Проте нових термінів розгляду українського питання в ЄП не називають, бо ніхто не може передбачити, як далі поширюватиметься небезпечний COVID-19.

Тест для європейської солідарності

Під час дебатів про коронавірус деякі євродепутати висловили підтримку запобіжним заходам поширення інфекції в ЄП. Проте дехто їх критикував. Євродепутатка від зелених Мішель Рівазі назвала Європарламент «суперрозсадником» і закликала через це закрити його на певний час. Її не підтримав позафракційний Міслав Колакушич: «Не зачиняймо двері Європарламенту, бо подамо хибний сигнал тим, хто продає продукти харчування, працює на заправках, і вони також можуть закритися. Не сприяймо поширенню страхів і паніки».

Давід Сасоллі не зміг відреагували на ці пропозиції євродепутатів. Річ у тім, що минулими вихідними він літав до Рима. І коли італійський уряд оголосив про рішення поширити карантин на всю територію країни, президент Європарламенту повідомив, що він «з міркувань обережності» самоізолювався вдома у Брюсселі.

Під час дебатів євродепутати гостро критикували владу Німеччини та Франції, які наклали заборону на експорт засобів індивідуального захисту в інші країни ЄС. Сильвія Сардоне з правопопулістської партії «Ліга» заявила, що їй соромно за такі країни. У цьому з нею були згодні чимало парламентаріїв з інших фракцій та країн.

«Це не та солідарність, яку ми поділяємо. Якщо Італія опинилася в особливій ситуації й потребує цих масок, то інші держави ЄС мають бути готовими допомогти», — зазначив Манфред Вебер з Європейської народної партії.

Віцепрезидентка ЄП Майрі Макгінесс, яка головувала під час дебатів, закриваючи засідання, нагадала колегам про елементарні правила, що можуть захистити від зараження COVID-19. Вона закликала всіх чхати в паперові хустинки і відразу ж після цього викидати їх. «А якщо у вас їх немає, то робіть це в лікоть — їх у вас два. Це серйозні часи», — суворо підсумувала вона.

Бельгійці не панікують

На сьогодні у Бельгії загалом нараховують близько 300 хворих на недугу, спричинену коронавірусом. Бельгійська влада оголосила, що реалізовує посилений етап другої фази стратегії надзвичайних ситуацій. Це означає, що поки що ситуацію з поширенням хвороби тримають під контролем. На третій, останній фазі цієї стратегії влада може вирішити закрити школи й інші громадські заклади. Міністр охорони здоров’я Бельгії Меггі Де Блок весь час нагадує співвітчизникам: за жодних обставин не полишати дому, якщо вони виявили в себе ознаки захворювання на COVID-19. Влада наполегливо радить бельгійцям, у яких підвищилася температура і з’явився кашель, контактувати з лікарями по телефону, а не поспішати до них на особистий прийом.

Проте попри загальну тривогу, яка охопила Брюссель, паніки немає. Асортимент товарів у магазинах не зменшився, а черг за макаронами, милом і туалетним папером не видно. Порожніми в аптеках і супермаркетах лишаються тільки полиці, на яких ще кілька тижнів тому були пляшечки з антисептиком.